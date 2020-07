PS5 'instant loading' uitgelegd, inclusief nieuwe naam

In een recentelijk gepubliceerd (en inmiddels verwijderd) artikel over WRC 9 werd er interessante informatie gedeeld over 'instant loading' van de PS5, de feature waardoor de nieuwe PlayStation alles een stuk sneller inlaadt dan zijn voorgangers.

Volgens de gelukkig op tijd opgeslagen tekst heeft de functie ook een speciale naam: 'Activities'. Of die naam in de Benelux vertaald gaat worden, is op dit moment nog onduidelijk. Activities zou 'een link moeten kunnen leggen naar specifieke races om deze direct te kunnen spelen vanuit het consolemenu'.

Gematsu archiveerde het artikel en plaatste een relevante paragraaf:

Gamereactor preview article for WRC 9 mentioned an unannounced #PS5 feature. Article was here but was taken offline: https://t.co/BIKFZEAhnLArchive: https://t.co/zVtjk94ux0 pic.twitter.com/5VdNwyEPpQJuly 28, 2020

Het is niet de eerste keer dat Sony 'Activities' gebruikt om de snelle laadfunctie te omschrijven waarmee je direct een deel van een game inlaadt, dus helemaal uit de lucht vallen komt de feature niet.

In een van de artikelen van Wired vorig jaar over de PS5 hardware meldde Sony-topman Mark Cerny het volgende: "Ook al is de console snel om spellen op te starten, we willen niet dat de speler het spel moet opstarten, zien (in de menu's) wat er te doen is, een nieuwe spel opstarten, zien wat er te doen is (enzovoorts)."

"Multiplayer gameservers zullen de console voorzien van een set met direct aan deel te nemen activiteiten (in real time dus). Single-player games zullen informatie geven zoals welke missies je zou kunnen doen en welke beloningen je zou kunnen krijgen voor het voltooien ervan - en al die keuzes zullen zichtbaar zijn in de UI. Als speler spring je gewoon in wat je maar wilt."

De term Activiteiten is niet nieuw, alhoewel het momenteel onduidelijk is of er in het artikel nu door de ontwikkelaars van WRC 9 of Sony zelf de term werd gebruikt.

Wat betekent dit voor PS5-gebruikers?

Nu we weten hoe de feature functioneert met WRC 9, kunnen we ook bedenken hoe de functie werkt met andere spellen. Denk bijvoorbeeld aan het direct deelnemen aan een specifieke multiplayermodus, of het direct inladen van je laatste save-bestand van een open-wereldspel. Het idee van het hebben van tal van startpunten op het PS5 menuscherm klinkt bijzonder goed, en we zijn dan ook erg benieuwd hoe goed de functie in de praktijk gaat werken.

Gaan we ervan uit dat Activities ook echt de naam wordt die Sony aanhoudt voor deze functie, dan rekenen we erop dat er in de komende weken nog heel wat nieuwtjes voorbijkomen met deze term.