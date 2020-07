'Afbeelding PS5 voorplaat verklapt grote console'

Nieuwe, ongeverifieerde afbeeldingen van de PS5 voorplaat zijn online gedeeld. De grote voorplaat wordt hevig rondgestuurd op diverse fora, en men speculeert erover dat de voorplaat door gebruikers aan te passen zou zijn. Wij zijn daar iets terughoudender over.

Hoe dan ook, de voorplaten in deze foto's hinten erop dat de PS5 een flink apparaat gaat worden. Hoewel Sony nog niet de afmetingen van de opvolger van de PS4 heeft gedeeld, tonen de foto's in onderstaande tweet dat de console een stuk groter lijkt te worden dan een A4-papierformaat.

Wario 64 heeft onderstaande afbeeldingen gedeeld op sociale media:

Some pics of the PlayStation 5 shell (added official PS5 photo for comparison) https://t.co/hBwmwoNOQd pic.twitter.com/IIhxJljmS3July 27, 2020

De bron van de afbeeldingen is onbekend. Het heeft er alle schijn van dat de leaker anoniem wil blijven (gezien de zwartgelakte documenten), maar dat houdt ook in dat we niet de authenticiteit van de bron kunnen onderzoeken.

Mochten de foto's waarheidsgetrouw zijn en we echt de PS5 voorplaat zien, dan houden we alsnog een slag om de arm wat betreft het aanpassen van de PlayStation 5 voorplaat. Je kunt namelijk ook vrij makkelijk de voorplaat van de PS4 wegklikken, waardoor je een nieuwe harde schijf kon plaatsen bijvoorbeeld. Het is mogelijk dat de voorplaat enkel makkelijk weg te klikken is voor praktische zaken, en niet zozeer voor het veranderen van de plaat zelf.

De afbeeldingen kunnen ook een nog niet officiële versie van de PS5 waar de voorplaten simpelweg nog niet toegepast zijn.

Sony zelf heeft vooralsnog niets losgelaten over eventuele aanpassingsmogelijkheden van de PS5 behuizing.

Wat volgt voor Sony?

Geruchten wijzen op een nieuw State of Play evenement dat zich richt op PS5 games. Het event zou ergens in augustus van dit jaar plaats moeten vinden, maar een officiële bevestiging laat nog op zich wachten. Naast de afmetingen van de console wachten we ook nog altijd op het officiële prijskaartje en de releasedatum.

Het jaar 2020 is ook voor wat console-onthullingen betreft een vreemd jaar geweest. Zo is de E3 bijvoorbeeld niet doorgegaan, en zelf fysieke evenementen houden gebeurt nauwelijks. We verwachten de komende weken meer informatie over zowel de PS5 als Xbox Series X.