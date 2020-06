Dit is het definitieve design van de PS5

Sony toont drastische designupdates met de PS5 en de nieuw aangekondigde PS5 All-Digital Edition die vandaag werden onthuld tijdens het PS5-gameplay event.

De console, die helemaal aan het einde van het evenement wordt getoond, heeft een bijna Alienware-achtig, buitenaards ontwerp met een zwart middenstuk en een afgeronde witte boven- en onderkant.

De console werd in een verticale positie op een standaard getoond tijdens de onthulling, wat ons doet geloven dat hij alleen in die houding kan staan, maar dat hebben we nog niet laten bevestigen door Sony.

Wat door Sony is bevestigd is een nieuwe Digital Edition van de console (gezien aan de rechterkant) die niet is voorzien van een cd-lezer zoals de hoofdconsole.

Hoe zit het met de PS5 All-Digital Edition?

Sony kijkt af bij Microsoft door een schijfloze console te lanceren waarop je uitsluitend games kan spelen die je digitaal downloadt. Je koopt al je games in de PlayStation Store en houdt ze op de SSD van de console, op een externe harde schijf of in de cloud.

De kans is groot dat Sony de overstap maakt naar een Digital Edition om wat kosten van de nieuwe hardware te schaven. Dat is echter een gok, aangezien we nog geen info hebben over de prijzen van de consoles.

Microsoft heeft vorig jaar een soortgelijke stap gezet met de Xbox One S All-Digital Edition, en het gerucht gaat dat er een goedkopere Xbox Series X wordt uitgebracht die dezelfde strategie volgt, genaamd Project Lockhart.

Voor zover we weten zal de console dezelfde specificaties hebben als de gewone PS5 wat betreft GPU, CPU, geheugen en opslag.

Wat heeft het design ons bijgeleerd?

Aangezien dit de eerste keer is dat we de console zien, weten we nu meer concrete details.

Als we naar de voorkant van de console kijken, zien we een USB- en USB Type-C-poort, evenals twee fysieke knoppen voor de voeding en, in het geval van de gewone PS5, voor het uitwerpen van de schijflade.

We hebben ook de kans gekregen om te zien hoe de console met de ventilatie omgaat, wat cruciaal is voor goede prestaties. Het lijkt erop dat Sony zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de console ventilatieroosters gebruikt om de boel koel te houden.

We wachten nog steeds op de achterkant van de console om de andere aansluitingen te zien, maar dat komt waarschijnlijk nog wel in de nabije toekomst.

Wat zit er ook weer onder de motorkap?

Vandaag stond alles in het teken van het ontwerp en de nieuwe games die in 2020 en daarna naar de console komen, maar we willen iedereen eraan herinneren wat er binnenin de console zit.

Dat is met name een AMD Zen 2-based CPU met 8 kernen op 3,5 GHz en een 10,28 TFLOP aangepaste RDNA 2 GPU die 36 CU's op 2,23 GHz heeft. Het maakt gebruik van een aangepaste 825GB SSD en 16GB GDDR6 geheugen met een gestroomlijnde systeemarchitectuur die, volgens de lead console architect Mark Cerny, laadtijden bijna volledig elimineert.

Tot slot zal er een 4K UHD Blu-ray drive zijn... bij de gewone PS5. De PS5 Digital Edition zal films moeten streamen of vanuit de store moeten halen, maar dat is niet het einde van de wereld.

Beide consoles worden tegelijkertijd verwacht rond de feestdagen van 2020 oftewel november of december van dit jaar.