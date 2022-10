Google Pixel 7a al verschenen op Amazon

We verwachten een Google Pixel 7a te zien in de komende maanden... als Google zich houdt aan zijn gebruikelijke releaseschema tenminste. Zonet hebben we de telefoon al zien verschijnen op Amazon.

Zoals opgemerkt door GSMArena (opens in new tab), kunnen gebruikers zich op Amazon aanmelden voor updates over de Google Pixel 7a. Dat wijst erop dat het toestel inderdaad onderweg is en relatief snel zou kunnen verschijnen.

We krijgen momenteel nog geen informatie over de Pixel 7a (of afbeeldingen). Het lijkt erop dat Amazon zelf ook niets weet over de telefoon, aangezien ze heel karig zijn met de beschikbare gegevens. De Pixel 7a komt er sowieso, aangezien het niet zo nuttig zou zijn om je aan te melden voor een smartphone die niet bestaat.

Meerdere goedkope Pixels?

Iets dat het vermelden waard is, is dat Amazon een "familie" producten noemt. Betekent dat dat er meer dan één Pixel 7a onderweg is? Dat zou dan de eerste keer in vier jaar zijn dat we opnieuw keuzemogelijkheden krijgen. De Google Pixel 3a (XL) uit 2019 was namelijk de laatste Pixel-reeks waarbij dat zo was.

Geruchten rond de Pixel 7a zijn tot nu toe erg schaars. Er is één vermelding geweest van een compactere, middenklasse telefoon bij Google, maar het is niet zeker dat het toestel in kwestie daadwerkelijk de Pixel 7a is.

De Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro werden eerder deze maand onthuld en alles wijst erop dat er volgend jaar een Google Pixel 8 komt. De Google Pixel 7a zou dus netjes in het midden passen.

Analyse: timing is cruciaal

Ervan uitgaande dat er inderdaad een Pixel 7a onderweg is, wordt het interessant om te zien wat Google doet op vlak van timing. Als we naar de voorgaande edities kijken, kunnen we wellicht een idee krijgen. De Google Pixel 5 werd aangekondigd in september 2020 en werd opgevolgd door de Google Pixel 5a in augustus 2021.

Vervolgens kregen we de Google Pixel 6 in oktober 2021 en de Google Pixel 6a werd onthuld tijdens Google IO 2022 in mei van dit jaar, maar ging pas begin augustus daadwerkelijk in de verkoop. De datum waarop we hem voor het eerst zien, ligt niet helemaal vast, maar de eigenlijke verkoopdatum ligt gewoonlijk in augustus.

Gezien het feit dat de supply chain werd verstoord door de wereldwijde pandemie in 2020 en 2021, is de Pixel 6a misschien een betere indicatie voor de timing dan de Pixel 5a. Die werd trouwens alleen in de VS en Japan uitgebracht.

De Pixel 7 werd naar goede gewoonte in oktober onthuld en op de markt gebracht, dus de kans bestaat dat we de Pixel 7a op Google IO 2023 zullen zien. De datum daarvan weten we nog niet, maar Google heeft dit evenement nog nooit overgeslagen.