Pixel 8 behoudt de iconische camerabalk volgens nieuwe case leak

Er zijn nieuwe case-renders gelekt die ons een idee geven van hoe de Google Pixel 8 en 8 Pro er misschien uit gaan zien wanneer ze, waarschijnlijk ergens in oktober, (gebaseerd op de lanceringen van voorgaande Pixels) gelanceerd worden.

Deze nieuwe renders komen van MySmartPrice (opens in new tab) en laten beschermende hoesjes zien voor de Google Pixel 8 en 8 Pro. De Pixel 8 case hint naar een design dat niet heel veel verschilt van de huidige Google Pixel 7 . Er zit één pilvormig gat in de case voor de groothoek- en ultrawide-camera's en aan de zijkanten is er ook ruimte open gehouden voor de aan/uit- en volumeknoppen. De Pixel 8 wordt naar verwachting iets kleiner dan de Pixel 7, met een 6,16- of 6,2-inch display. Dat zou betekenen dat de Pixel 7 dus niet in deze nieuwe cases zou passen, ondanks hun vergelijkbare design en afmetingen.

De case-renders voor de Pixel 8 Pro laten een design zien dat erg veel lijkt op die van de Pixel 7 Pro . De twee Pro-modellen zullen naar verwachting erg vergelijkbare afmetingen hebben, dus het is ook geen verrassing dat het ontwerp van de cases ook nogal op elkaar lijkt. Deze case heeft ook een open ruimte voor de camera's, al is deze ruimte wel iets breder dan degene die we zien bij de Pixel 8 case-renders. Google's Pro-modellen hebben namelijk ook nog een telefotocamera. Dat zal waarschijnlijk ook bij de Pixel 8 Pro weer het geval zijn, maar volgens geruchten krijgt deze ook nog een extra sensor op zijn camerabalk.

Image 1 of 2 (Image credit: MySmartPrice) (Image credit: MySmartPrice)

Een iconisch design

Als Google inderdaad besluit om deze herkenbare camerabalk op zijn telefoons te behouden, zoals deze renders suggereren, dan komt dat ook niet echt als een grote verrassing. Net als de homeknop op oudere iPhone-modellen is dit iets dat Pixel-telefoons herkenbaar maakt ten opzichte van andere smartphones. Met zo'n iconisch designelement kan het bedrijf er voor zorgen dat het merk Pixel duidelijk te onderscheiden is van de rest voor de consument.