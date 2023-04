Gelekte beelden Google Pixel 7a tonen drie verschillende kleuren

We denken dat de Google Pixel 7a binnen een maand of twee eindelijk zal arriveren en we hebben inmiddels dan ook weer nieuwe gelekte beelden van de smartphone verkregen. Deze afbeeldingen laten de Pixel 7a in drie verschillende kleuren zien. Eén van die kleuren is een lichtblauwe kleurvariant die we nog niet eerder hebben gezien op een Pixel.

Deze beelden lijken erg op officiële promotiebeelden van Google, maar het is lastig om te bepalen of dat inderdaad het geval is. De foto's komen van de bekende leaker OnLeaks (opens in new tab) en de blog MySmartPrice (opens in new tab), dus we zijn wel geneigd om te geloven dat het hier om echte foto's gaat. De andere kleuren (naast blauw) zijn donkergrijs en wit.

Het typische Google Pixel-design is weer aanwezig, met de camerabalk die uitsteekt op de achterkant en de kleine punch hole selfiecamera op de voorkant. Er lijken wel wat kleine veranderingen te zijn toegepast, zoals de camerabalk die iets lager lijkt te zitten dan op de Google Pixel 6a.

Dit zou wel eens het design van de Pixel 7a kunnen zijn (Image credit: OnLeaks / MySmartPrice)

Blauw is de nieuwe kleur

Het meest interessante detail uit deze nieuwe gelekte beelden is de nieuwe lichtblauwe kleurvariant van het toestel. Deze kleur werd eerder genoemd (opens in new tab) in relatie tot de Pixel 7a en een aankomend paar van de Pixel Buds, maar dit is de eerste keer dat we deze nieuwe kleur ook echt kunnen zien.

Naast deze beelden hebben we ook een lijst met specs gekregen, die overeenkomt met eerdere leaks: een 6,1-inch 90Hz display, een Tensor G2-processor, 8GB aan RAM, tot 256GB aan opslagruimte en een cameramodule op de achterkant met twee lenzen (64MP + 12MP).

De smartphone zal naar verwachting onthuld worden tijdens het Google IO 2023-evenement op 10 mei. Tijdens dit evenement zullen we waarschijnlijk ook veel meer horen over Google's plannen voor zijn nieuwe software, AI en andere diensten.

Geen blauwtje lopen

We zijn altijd al redelijk onder de indruk geweest van de midrange toestellen die Google vaak halverwege het jaar uitbrengt, ook al was de Google Pixel 6a een beetje een teleurstelling vanwege zijn slechte batterijduur en lage oplaadsnelheden.

Laten we hopen dat de Google Pixel 7a de reputatie weer wat omhoog haalt. Een nieuwe kleur kan daarbij geen kwaad. Het voegt niet voor iedereen wat toe, maar zoals Apple recentelijk liet zien met de gele iPhone, kan zo'n nieuwe kleur toch sommige mensen overhalen om het toestel aan te schaffen.

Aan de hand van wat we tot nu toe hebben gehoord, waaronder over deze nieuwe kleur, ziet het er goed uit voor de Pixel 7a. De interne specs lijken genoeg kracht te gaan bieden. Er zijn wel maar twee camera's op de achterkant, maar Google's beeldverwerkingsalgoritmes zullen er vast voor zorgen dat je wel redelijk goede foto's zal kunnen maken met die camera's.

De materialen zijn misschien niet zo premium als op de Google Pixel 8, maar er moet natuurlijk altijd iets worden ingeleverd voor een lagere prijs. Bij dit toestel is de prijs dan ook essentieel in het bepalen van hoe aantrekkelijk de smartphone is voor consumenten.