Pixel 7a komt er binnenkort aan volgens nieuwste leak

De Pixel 7a heeft eindelijk een Bluetooth-certificering gekregen voordat hij in mei waarschijnlijk zal debuteren op het Google I/O -evenement. Deze certificering werd opgemerkt door 9to5Google (opens in new tab) en dit betekent dat de aankomende Pixel nu ongeveer klaar zou moeten zijn voor de lancering.

Aan de hand van de 'Bluetooth SIG'-certificering (opens in new tab) weten we dat de Pixel 7a zal arriveren met minstens Bluetooth 5.3 aan boord (de Pixel 7 beschikt over Bluetooth 5.2). Dit is in principe maar een kleine upgrade, die niet heel veel verandert, maar we weten hierdoor in ieder geval dat ook de Pixel 8 en 8 Pro deze verbeterde versie van Bluetooth zullen krijgen.

Er is de laatste paar weken zo veel informatie gelekt over de Pixel 7a, dat er inmiddels niet veel meer is wat we nog niet weten over het toestel. De 7a zal naar verwachting geen revolutionaire upgrade zijn voor de Pixel 6a. Hij zal ongeveer hetzelfde design houden, maar krijgt dit keer waarschijnlijk wel een metalen behuizing in plaats van een behuizing van polycarbonaat. Dat is dus wel een kleine verbetering.

Het aankomende toestel zou ook gaan draaien op Google's nieuwste Tensor G2-processor, in plaats van de originele Google Tensor -chip die in alle Pixel 6-modellen zit. Verder zal hij ook goedkoper zijn dan de Pixel 7 (met een Tensor G2) en dat maakt het zeker een aantrekkelijk toestel. Met deze telefoon kan Google ook mooi de levensduur van de Pixel 7-serie (en zijn onderdelen) verlengen. We hebben echter wel al gehoord dat het bedrijf de 'a'-productlijn misschien elke twee jaar gaat uitbrengen in plaats van elk jaar.

Google I/O wordt spannend dit jaar

Deze Bluetooth-certificering betekent in principe dat de Pixel 7a klaar is om gelanceerd te worden, dus het is alleen nog maar een kwestie van wachten tot hij ook echt wordt onthuld. Zoals we eerder al hebben vermeld, lanceert Google zijn toestellen uit de 'a'-serie meestal elk jaar tijdens het I/O-evenement en we verwachten dan ook dat we daar dit jaar de Pixel 7a zullen zien. De Pixel 8 en 8 Pro zijn ook al gelekt en naar verwachting zullen we ook de eerste officiële beelden van die toestellen tijdens Google I/O zien (net als de Google Pixel 7 en 7 Pro vorig jaar). Er is ook een redelijke kans dat de Pixel Tablet en de (nog niet officieel aangekondigde) Google Pixel Fold .