Google Pixel Fold leak: release in juni en hoog prijskaartje?

We moeten nog een paar maanden wachten op Google's I/O 2023-evenement , maar inmiddels zijn er alweer nieuwe beelden en specs gelekt van Google's eerste vouwbare smartphone: de Pixel Fold.

Deze informatie komt vanuit de bekende leaker Roland Quandt (opens in new tab), die al deze informatie heeft verzameld voor de Duitse tech-website WinFuture. Hij claimt dat de Pixel Fold 256GB aan opslagruimte krijgt en achterop een "camera-eiland" met drie lenzen. Het toestel zou ook beschikbaar zijn in twee verschillende kleuren: 'Carbon' en 'Porcelain', oftewel zwart en wit. Naar verwachting zal het toestel ergens midden in juni gelanceerd worden voor ongeveer 1.700 euro.

Google Pixel Fold (yep, that's the name):256GB base storage (no idea if other variants)Colors: Carbon, PorcelainAvailable in JuneGoogle Pixel 7a:128GB only (?)Colors: Carbon, Cotton, Arctic Blue, possibly JadeAvailable in Junehttps://t.co/xxQv3KKwGTRT appreciated!March 14, 2023 See more

Een tweede verslag van 9to5Google (opens in new tab) heeft nog iets meer informatie onthuld. Daarin staat namelijk dat er ook een tweede model zal zijn van de Pixel Fold met 512GB, maar die zou alleen in de Carbon-kleur beschikbaar worden gemaakt. Google is zelf volgens deze geruchten ook aan het werken aan officiële cases voor het apparaat in meerdere kleuren, namelijk: 'Haze Midtone', Porcelain en 'Sky'. Waarschijnlijk gaat het dus om beige, wit en blauw.

Verder gaf het verslag van WinFuture ons ook meer nieuwe informatie over de midrange Google Pixel 7a . Deze krijgt als het goed is 128GB opslagruimte en wordt beschikbaar gemaakt in drie kleuren: 'Arctic Blue', Carbon en 'Cotton White', met mogelijk 'Jade' als vierde kleuroptie. De Pixel 7a wordt ook ergens midden in juni verwacht en dit toestel zou ongeveer 500 euro moeten gaan kosten.

Natuurlijk zijn deze geruchten nog niet officieel bevestigd, maar veel van deze informatie komt wel overeen met wat we eerder hebben gehoord over deze nieuwe apparaten.

Middelmatige hardware

Dat is ongeveer alles wat we hebben geleerd over de aankomende toestellen uit deze nieuwe leaks. We weten verder niets nieuws over de hardware, de grootte van de telefoons of wat voor prestaties ze straks gaan leveren.

Een benchmark die eerder ontdekt is, geeft de indruk dat de Pixel Fold dezelfde Tensor G2-processor gaat gebruiken als de Pixel 7 Pro, dus we kunnen een redelijk snelle smartphone verwachten, maar hij zal misschien niet net zo krachtig zijn als de Galaxy Z Fold 4. De Fold 4 maakt gebruik van een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Daarmee kunnen gebruikers onder andere video's opnemen in 8K met 60fps. De Pixel 7 Pro kan dit niet en naar verwachting zal de Pixel Fold dit dus ook niet kunnen. Als die informatie inderdaad klopt, dan is dat wel een beetje een domper voor Google's nieuwste smartphone van ongeveer 1.700 euro.

Er is overigens wel wat onenigheid over de lanceringsdatum. Sommige bronnen stellen dat het mei zal worden, terwijl anderen het over het einde van de zomer (opens in new tab) hebben. In dat laatste geval zou het toestel (ongeveer) gelijktijdig met Android 14 worden gelanceerd. We zullen nog even moeten wachten tot het I/O 2023-evenement om te zien hoe het precies zal verlopen.

Hou vooral onze lijst van de beste smartphones in de gaten om te zien of deze aankomende Google-smartphones ook een plek op de lijst zullen krijgen of als je niet kan wachten tot juni voor een nieuwe smartphone.