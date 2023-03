Google Pixel 8 gaat voor titel van kleinste Android-smartphone

Na onofficiële renders die ons het ontwerp van de Google Pixel 8 Pro lieten zien, zien we nu hetzelfde voor de standaard Pixel 8. De bijbehorende informatie suggereert dat dit een ideale keuze zou kunnen zijn voor fans van de beste kleine smartphones.

Gerenommeerde leaker OnLeaks (opens in new tab) heeft deze renders (hieronder afgebeeld) gedeeld met MySmartPrice (opens in new tab) en ze laten een telefoon zien die op het eerste gezicht veel lijkt op de Google Pixel 7. Hij heeft een groot metalen cameravizier met twee lenzen, een vermoedelijk glazen achterkant (hier in het wit), een metalen frame en een scherm met een punch-hole camera.

Kijk wat beter en je zult merken dat de hoeken veel meer afgerond zijn, waardoor hij een veel rondere look krijgt dan zijn hoekige voorganger. Daar komt bij dat de Pixel 8 naar verluidt slechts een 5,8-inch scherm heeft, tegenover het 6,3-inch display van de Pixel 7.

Image 1 of 2 (Image credit: @OnLeaks / MySmartPrice) (Image credit: @OnLeaks / MySmartPrice)

Het komt zelden voor dat high-end telefoons een kleiner scherm hebben dan 6,1 inch. Dat is namelijk het formaat van de iPhone 14, Samsung Galaxy S23 en Sony Xperia 5 IV. In het Android-kamp is alleen de Asus Zenfone 9 nog kleiner met zijn display van 5,9 inch.

De afmetingen van de Google Pixel 8 zijn blijkbaar 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, waarbij de dikte oploopt tot 12 mm bij de camerabalk. Ter referentie, de Pixel 7 is 155,6 x 73,2 x 8,7 mm, dus dit zou de Pixel 8 zowel korter als smaller maken.

Aangezien de Google Pixel 8-serie waarschijnlijk pas in oktober verschijnt, zouden we deze informatie en afbeeldingen kritisch bekijken. Toch is de bron erg betrouwbaar en zijn leaks over de Pixel-smartphones zijn over het algemeen correct.

Gelijkaardige veranderingen voor de Pixel 8 Pro

Dezelfde bron zat achter een recent lek van de Pixel 8 Pro, die gelijkaardige veranderingen zou ondergaan.

Hij zal naar verwachting ook een kleiner scherm hebben dan zijn voorganger. De Pixel 7 Pro heeft namelijk een 6,7-inch display en dat zou krimpen naar 6,52-inch bij de Pixel 8 Pro. Daarmee is hij iets kleiner dan concurrerende flagships zoals de OnePlus 11 en iPhone 14 Pro Max, die beide 6,7-inch displays hebben.

Daar stopt het naar verluidt niet voor de Pixel 8 Pro. Er zou een vierde camera toegevoegd worden om het trio van een primaire, ultrawide en telefotocamera aan te vullen. We weten echter niet wat die vierde camera zal worden. Wordt het een macrocamera, dieptesensor of een tweede zoomcamera zoals de Galaxy S23 Ultra? We zullen het pas zeker weten in oktober.