Sony Xperia 5 IV review

Geen kabel of oplader in de doos

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

De Sony Xperia 5 IV bouwt verder op de technologie die Sony de voorbije jaren in deze reeks heeft getoond. Je krijgt indrukwekkende prestaties in een klein pakketje, een driedubbele camera achteraan en zelfs een oude vertrouwde 3,5mm-koptelefoonpoort. De twee grootste problemen van de Xperia 5 IV zijn de ingewikkelde camera-apps die je geen mik-en-klik ervaring geven zoals alle concurrenten en het gebrekkige warmtebeheer waardoor hij snel oververhit.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

De Sony Xperia 5 IV is een van de beste kleine smartphones die je kan vinden op dit moment. Hij heeft alle elementen van een goede smartphone enkele kenmerkende features van Sony, zoals een hoofdtelefoonaansluiting en een cameraknop.

Het scherm van de Sony Xperia 5 IV mag dan klein zijn, maar de kwaliteit is bijna niet te kloppen. De beeldverhouding van 21:9 is mogelijk niet voor iedereen weggelegd, maar de helderheid en kleurenweergave zijn fantastisch. Het 120Hz refresh rate zorgt ook voor een soepele ervaring.

De camera's van de Sony Xperia 5 IV zijn enorm veelzijdig, zoals we gewend zijn. We krijgen een trio van 12MP-camera's met een hoofd-, ultra-wide en telefotocamera zodat je elke scène optimaal kan vastleggen. De zoomcamera kan helaas maar 2,5x inzoomen tegenover 3x op de Galaxy S22 en de prestaties bij weinig licht zijn ook niet om over naar huis te schrijven.

Het grootste probleem zijn wellicht de camera-apps van Sony. Als je een camera van Sony gebruikt, zal je hier prima je weg vinden, maar daar stopt het ook. Sony heeft de interface van zijn camera's grotendeels gekopieerd en geplakt, waardoor het lastig wordt om "even snel een foto te nemen" als je niet bekend bent hiermee. Zelfs als je weet hoe de interface werkt, is de Xperia 5 IV niet gemaakt voor snelle foto's zoals we gewend zijn van andere camerasmartphones.

Op vlak van prestaties heb je weinig te klagen met de Snapdragon 8 Gen 1, maar het warmtebeheer is niet altijd geweldig. Verrassend genoeg waren het meestal geen games die problemen opleverden, maar wel de camera-apps. Hoewel Sony de 4K-videomogelijkheden in de verf zet, zal je in de praktijk niet veel meer dan 10 minuten 4K bij 120fps kunnen opnemen. Daarna zet de camera zichzelf uit vanwege oververhitting.

De batterijduur van de Xperia 5 IV is uitstekend. In dit kleine pakketje zit een opvallend grote 5.000mAh-batterij. Zelfs met 120Hz heel de tijd ingeschakeld gaat hij makkelijk een dag mee. We hadden wel graag een oplader (of tenminste een kabel) in de doos gezien, maar dit hoort bij de nieuwe milieuvriendelijke aanpak van Sony. 30W-snelladen is eveneens niet supersnel, maar de mogelijkheid om draadloos op te laden is dan weer wel mooi meegenomen.

(Image credit: Basil Kronfli)

Sony Xperia 5 IV: Prijs en beschikbaarheid

Inmiddels overal beschikbaar

Alleen versie met 128GB opslag

Adviesprijs van 899 euro

De Sony Xperia 5 IV houdt het heel eenvoudig qua configuraties. Je kan in Nederland en België alleen de versie met 128GB vinden en die heeft een adviesprijs van 899 euro. Er zijn wel twee verschillende kleuren, zwart en donkergroen.

Met deze prijs zit hij in enorm druk vaarwater met concurrenten als de Galaxy S22, iPhone 13 en Motorola Edge 30 Ultra. Smartphones die meestal nét iets meer te bieden hebben.

(Image credit: Basil Kronfli)

Prijs-kwaliteit score: 3/5

Sony Xperia 5 IV: design

Beschikbaar in het zwart en donkergroen

Erg compact, handvriendelijk ontwerp

Koptelefoonpoort en fysieke cameraknop

Met zijn 6,1-inch display en 21:9-verhouding is dit een van de dunste telefoons die je vandaag kan vinden. Hij weegt ook amper 172 gram en het is meerdere keren gebeurd dat we naar het werk of de supermarkt ging en niet meer zeker wisten of hij wel in onze broekzak zat.

Sony heeft kosten noch moeite gespaard bij de constructie. Er is Gorilla Glass Victus dat de voor- en achterkant beschermt tegen krassen, aluminium aan de zijkanten, een IP68-score voor sterke water- en stofbestendigheid en een hemelse matte afwerking waarop je geen enkele vingerafdruk ziet.

Zoals we ook gewend zijn van Sony, krijgen we bij de Xperia 5 IV onze goede vriend de koptelefoonaansluiting. Een ander handigheidje is het simkaartslot dat je zonder pinnetje kan openen. Dat is vooral handig als je veel content wil filmen of fotograferen en daarvoor microSD-kaarten gebruikt.

We zouden kunnen zeggen dat we graag een nieuw design van Sony hadden gezien, maar inmiddels is het design zo kenmerkend dat Sony zichzelf in de voet zou schieten bij een drastische wijziging. We zouden het niet erg vinden als Sony tot het einde der tijden vasthoudt aan dit ontwerp.

Image 1 of 4 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

Design score: 4,5/5

Sony Xperia 5 IV: display

6,1-inch Full HD OLED display

1080 x 2520 pixels

120Hz refresh rate

In het begin moet je waarschijnlijk even wennen aan het display met 21:9 verhouding. De meeste smartphones hebben een 20:9 (soms 20,5) verhouding waardoor de Xperia 5 IV dunner is dan de gemiddelde telefoon. Soms zorgt dit voor kleine problemen bij apps, aangezien dit formaat niet overal ondersteund is.

Vooral TikTok had soms problemen aangezien tekst aan de randen van het scherm buiten het beeld viel. Games in landschapsmodus gaan dan weer vaak extra zwarte ruimte toevoegen aan de zijkanten. Als je vaak films in bioscoopformaat kijkt, is deze verhouding wel een genot voor het oog aangezien heel het display gevuld wordt. Dat is trouwens ook echt héél het display, aangezien de selfiecamera in de iets dikkere zwarte bovenrand zit. Je hebt dus geen punch-hole camera linksboven of centraal bovenaan het scherm.

(Image credit: Basil Kronfli)

Veruit het beste aan het scherm zijn de bijbehorende instellingen. Sony laat je erg nauwkeurig instellen hoe het beeld eruit moet zien en laat je afzonderlijke elementen aanpassen. Dat is voor geavanceerde gebruikers veel interessanter dan drie standaardopties. De Xperia 5 IV geeft daarom kleuren prachtig weer, evenals donkere tinten.

Het 120Hz refresh rate zorgt ervoor dat alles er soepel uitziet. Het refresh rate is echter niet dynamisch. Je krijgt ofwel 60Hz ofwel 120Hz, maar er is geen instelling waarbij de telefoon zelf het optimale refresh rate kiest om batterij te besparen. Nu is de batterij absoluut geen probleem hier, dus dat zien we door de vingers. Ook de helderheid is prima met een maximum van 1.000 nits.

Display score: 4,5/5

Sony Xperia 5 IV camera's

12MP hoofd-, ultra-wide en telefotocamera

Elke camera kan video opnemen in 4K bij 120fps

Zoom is relatief beperkt

De Sony Xperia 5 IV heeft de heilige drievuldigheid van smartphonecamera's: een hoofdcamera, ultra-wide en telefotocamera. Het zoombereik is er dit jaar gek genoeg op achteruit gegaan met een maximale zoom van 2,5x. Concurrenten op deze prijs gaan gewoonlijk tot 3x of 5x zoom en ook Sony deed dat ooit, maar nu niet meer.

De videomogelijkheden zijn wel verbeterd en elke camera kan nu 4K video bij 120 fps opnemen. Ter vergelijking: de meeste smartphones kunnen dat bij 30 of 60 fps of hebben één camera die 120 fps aankan. Dit zorgt ervoor dat beelden er enorm vloeiend uitzien, maar deze kwaliteit vraagt ook veel van een telefoon. Daarover volgt verderop meer.

(Image credit: Basil Kronfli)

Is een eenvoudige camera-ervaring een must voor jou, dan is de Xperia 5 IV niet de smartphone voor jou. Sony geeft je drie verschillende apps: Camera Pro, Video Pro en Cinema Pro. Wie slim denkt te zijn en alleen Camera Pro wil gebruiken, zal (zoals wij) merken dat de app helemaal geen video kan opnemen. Zowel Video als Cinema Pro beginnen met de waarschuwing dat de telefoon kan oververhitting bij het gebruik van deze apps.

De automatische modus van Camera Pro doet het erg goed over het algemeen, maar toont gebreken bij weinig licht. De nachtmodus schakelt zichzelf in maar de Xperia 5 IV heeft iets te lang nodig om de foto te nemen waardoor elke beweging in beeld meteen wazig wordt en je foto verpest. De kwaliteit van elke camera is daarnaast redelijk consistent, hoewel de telefotocamera meer moeite heeft met donkere scènes dan de andere twee.

Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

Als je echter bekend bent met de camera's van Sony en de nodige fotografiekennis hebt, is de Xperia 5 IV een geweldige smartphone. Je kan de instellingen nauwkeurig aanpassen en de nabewerking van Sony levert natuurlijke en consistente kleuren op. Dynamisch bereik is ook erg uitgebreid en de autofocus werkt razendsnel. Foto's hebben (overdag dan toch) rijke, diepe kleuren en je zou bijna niet zeggen dat ze met een smartphone genomen zijn.

Zoals aangegeven, zijn donkere scènes de zwakke plek van de telefoon, vooral als er beweging bij komt kijken. Je kan de sluitertijd zelf verhogen om voldoende details en helderheid te krijgen, maar voor een snelle foto op café is deze camera niet gemaakt. Als je je vrienden dan vraagt om vijf seconden muisstil te blijven zitten, merk je snel dat dat langer is dan verwacht.

Het fotoverhaal gaat ook op voor video. Het klinkt geweldig om met elke camera video's in 4K bij 120 fps, maar in de praktijk is dat niet zo. Net zoals bij foto's, zal je merken dat video's bij weinig licht niet geweldig zijn. Daarnaast zit je met het algemene probleem dat de Sony Xperia 5 IV heel snel heel warm wordt als je video's met de maximale kwaliteit opneemt. Uit voorzorg sluit de telefoon dan zelf de foto- of video-app af en kan je pas verder wanneer de temperatuur gedaald is.

Camera score: 3/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 11 hoofdcamera (Image credit: Future) ultra-wide (Image credit: Future) 2,5x zoom (Image credit: Future) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) hoofdcamera (Image credit: Future) hoofdcamera (Image credit: Future) 2,5x zoom (Image credit: Future)

Sony Xperia 5 IV prestaties en specs

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 + 8GB RAM

128GB opslag + microSD-kaartslot

8GB RAM

Verassend genoeg is het moeilijk om de Sony Xperia 5 IV te laten overhitten buiten de camera-apps. Hij is uitgerust met de Snapdragon Gen 1 en 8GB RAM, waardoor games en dergelijke geen enkel probleem zijn. Zowel bij Genshin Impact, als Pokémon Unite en het nieuwe Yu-Gi-Oh! Cross Duel (deze laatste op medium instellingen) raakte hij nooit oncomfortabel heet. Cross Duel op de hoogste instellingen was te veel van het goede, maar we hebben nog geen enkele telefoon gevonden die dat wel probleemloos kon.

Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

De vingerafdrukscanner aan de zijkant in de aan/uitknop was bij ons niet altijd even nauwkeurig. Ofwel werkte hij meteen ofwel helemaal niet en het leek veel af te hangen van hoe we onze vinger op de scanner legden. De 3,5mm-koptelefoonpoort is wel erg fijn om te hebben en de dubbele stereospeakers zijn van topkwaliteit. Ze kunnen enorm luid, maar ook enorm stil zijn op het laagste volume. Dit laatste is voor ons soms een probleem, aangezien het laagste volume bij sommige smartphones soms te luid is als we in bed nog wat video's willen kijken.

(Image credit: Basil Kronfli)

De Xperia 5 IV draait nog Android 12 uit de doos, maar Sony heeft bevestigd dat hij de update naar Android 13 snel zal krijgen. Sony gebruikt altijd een erg schone versie van Android met relatief weinig bloatware. Naast de drie camera-apps, krijg je nog de Bravia Core-app, een soort van eigen streaming platform van Sony, en de Tidal-app voor muziek waarbij je de eerste drie maanden gratis krijgt.

Je krijgt daarom de standaard Android 12 features, inclusief enkele zaken die we op bijna elke smartphone zien. Denk aan een zijbalk om snel bepaalde apps te openen, een split-screen modus zodat je twee apps naast elkaar kan draaien, en de mogelijkheid om apps in vensters te openen.

Prestaties score: 4/5

Sony Xperia 5 IV batterij

Grote 5.000mAh-batterij

30W-snelladen, ook draadloos opladen

Geen oplaadblok of -kabel in de doos

(Image credit: Basil Kronfli)

We waren verbaasd dat er een 5.000mAh-batterij in zo'n kleine smartphone past. Zelfs zonder dynamisch refresh rate zal je altijd gemakkelijk het einde van de dag halen met 120Hz ingeschakeld. Schroef je dit terug naar 60Hz dan kan je met gemiddeld gebruik zelfs twee dagen halen.

Inmiddels zijn we gewend dat veel smartphones zonder oplader geleverd worden en dat is bij de Sony Xperia 5 IV niet anders. Sony gaat alleen nog een stapje verder en geeft je ook geen oplaadkabel. Je zal daarom zelf op zoek moeten naar een 30W-snellader om hem op te laden. Met een compatibele oplader hadden we ongeveer een halfuurtje nodig om van 0 naar 50 procent op te laden. Daarmee zit Sony op het niveau van de Google Pixel 7 Pro en Samsung Galaxy S23. De snelheden van Xiaomi, OnePlus en Motorola haalt hij echter niet.

De optie om draadloos op te laden is tot slot welkom en je kan zelfs omgekeerd draadloos opladen. Daarmee kan je andere apparaten draadloos opladen op de achterkant van de Xperia 5 IV. Je zal merken dat de telefoon ook snel weet wat je oplaadgedrag is zodat hij de laadsnelheid 's nachts kan bijstellen. Op die manier zal je batterij pas vol zitten wanneer je opstaat om ze langer gezond te houden.

Batterij score: 5/5

Sony Xperia 5 IV score

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Design Sony stopt enorm veel in een compact ontwerp met een premium look & feel. 4,5/5 Display Het 6,1-inch scherm van de Xperia 5 IV ziet er geweldig uit, met zijn diepe kleuren en een soepel 120Hz refresh rate. 4,5/5 Camera De camera's op de Xperia 5 IV zijn niet per se slecht, maar vereisen een niveau van technische kennis dat niet iedereen heeft. 3/5 Performance Hoewel de camera oververhit raakte, bleef de telefoon in het algemeen koel, zelfs tijdens het gamen. 4/5 Battery De Xperia 5 IV heeft een batterij die zelfs twee dagen mee kan gaan. Een oplader en kabel moet je wel zelf aanschaffen. 5/5 Value De Xperia 5 IV is iets te duur gezien de stevige concurrentie. Hij wordt pas een aantrekkelijke optie als zijn prijs wat gedaald is. 3/5

Moet ik de Sony Xperia 5 IV kopen?

Koop hem als...

Je een kleine telefoon wil

De Xperia 5 IV is een van de beste kleine telefoons die je kan vinden. Zijn prestaties zijn van topniveau en dankzij het 21:9 display voelt hij compacter dan eender welke concurrent.

Batterij belangrijk is

Ondanks zijn kleine formaat zit er een enorme batterij in de Sony Xperia 5 IV. Supersnel opladen kan hij niet, maar je zal niet makkelijk een telefoon vinden met dit uithoudingsvermogen.

Je graag films kijkt

De 21:9 beeldverhouding is geweldig als je vaak films kijkt, aangezien het volledige scherm dan gevuld wordt. De kwaliteit van het scherm is eveneens geweldig en als je een koptelefoon met kabel aansluit, krijg je toonaangevend geluid.

Koop hem niet als...

Je ver wil inzoomen

Hoewel de mogelijkheid om te filmen in 4K bij 120 fps met elke camera leuk is, heeft Sony het zoombereik kleiner gemaakt in vergelijking met de andere Xperia 5-telefoons. De meeste telefoons op dit prijspunt kunnen iets verder inzoomen.