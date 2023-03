Nieuwe afbeeldingen en specs Google Pixel 7a gelekt

Voordat de Google Pixel 8 later dit jaar verschijnt, krijgen we als het goed is eerst de Google Pixel 7a te zien. De nieuwste leak rondom deze midranger geeft ons een aantal afbeeldingen van het toestel in het wild en daarnaast ook een aantal specs van de aankomende smartphone.

Deze informatie komt van Debayan Roy (opens in new tab) op Twitter (via GSMArena (opens in new tab)). Dit is niet de meeste actieve leaker, maar wel iemand die in het verleden toch al accurate informatie heeft gelekt over smartphones (neem deze informatie dus nog wel met een korreltje zout).

De afbeeldingen laten zien dat de Google Pixel 7a er waarschijnlijk uitziet zoals we inmiddels ook wel verwachten van de a-reeks van Google. Er zit een cut-out voor de selfiecamera aan de bovenkant van het display en er wordt weer gebruikgemaakt van de bekende camerabalk op de achterkant. In het kort: de Google Pixel 7a ziet er precies uit zoals je verwacht.

Pixel 7A • 6.1" FHD+ 90Hz OLED• Tensor G2 , LPDDR5 RAM, UFS 3.1• 64MP Sony IMX787 + 12MP UW• 5W wireless charging• Android 13 pic.twitter.com/qGVzFQoKiZMarch 9, 2023 See more

Specs

Roy zette ook een aantal specs van het aankomende toestel op een rijtje. Het zou gaan om een 6,1-inch FHD+ (1.080 x 2.400 pixels) 90Hz OLED-scherm. Dat komt grotendeels overeen met de Google Pixel 6a, alleen is de verversingssnelheid verhoogd naar 90Hz. Dat zorgt er voor dat scrollen en animaties op het scherm er soepeler uit gaan zien.

Zoals verwacht zal het toestel waarschijnlijk ook op een Tensor G2-processor draaien en er zitten als het goed is ook twee lenzen achterop: een 64MP-camera en een 12MP-camera. 5W-draadloos opladen werd ook vermeld. Dat is niet bepaald snel voor draadloos opladen, maar dit zou wel de eerste keer zijn dat een midrange Pixel over deze feature beschikt.

Wat we nog niet weten, is wat de lanceringsdatum wordt. Vorig jaar werd de Pixel 6a echter onthuld tijdens Google IO 2022. Dit Google-evenement heeft voor dit jaar een datum van 10 mei gekregen, dus het zou vrij logisch zijn als de Pixel 7a daar wordt onthuld.

Conclusie: een belangrijke Pixel

Het lijkt erop dat de Pixel-hardware langzamerhand steeds populairder wordt. Meerdere verslagen geven namelijk aan dat er een recordaantallen van de Pixel 7 (opens in new tab) en de Pixel Watch (opens in new tab) worden verkocht. Het gaat daarbij wel om recordaantallen voor de Pixel-productlijn, niet voor smartphones en smartwatches in het algemeen.

Deze verkoopcijfers zijn nog geen echte bedreiging voor Apple en Samsung, maar ze laten wel zien dat Google een sterkere positie krijgt in deze markt. Dat heeft wel even geduurd, als je je bedenkt dat de Nexus One in 2010 uitkwam.

Het gaat momenteel dus goed met de Google hardware en de Google Pixel 7a moet natuurlijk dit momentum voortzetten. We zijn dan ook al lange tijd fans van de 'a'-modellen van Google, vanwege hun goede prijs-kwaliteitverhouding.

Er is tegelijkertijd wel een gevaar dat het nieuwe toestel de verkoopcijfers van de Pixel 7 negatief kan beïnvloeden (die dezelfde processor gebruikt) of zelfs die van de Pixel 8. We blijven de Pixel 7a in ieder geval in de gaten houden om te zien wat we er dit jaar wel en niet van kunnen verwachten.