Google Pixel 7a wordt enorme upgrade tegenover Pixel 6a

We zijn nu heel dicht bij de verwachte lancering van de Google Pixel 7a tijdens Google IO 2023 op 10 mei. Voor wie niet kan wachten, hebben we nu de (bijna) volledige specs van de telefoon. Als dit klopt, dan kan de Pixel 7a wel heel sterk op de reguliere Pixel 7 lijken.

Volgens leaker Yogesh Brar (opens in new tab), die sprak met 91Mobiles (opens in new tab), heeft de Pixel 7a een 6,1-inch FHD+ OLED-scherm met een 90Hz refresh rate, een Tensor G2-chipset, 8GB RAM, 128GB opslagruimte, een 64MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 12MP ultrawide en een 10,8MP-selfiecamera.

De Google Pixel 7a heeft verder een 4.400mAh batterij die vermoedelijk tot 72 uur meegaat op een lading. Opladen kan je blijkbaar maximaal met 20W doen en de telefoon zou zelfs draadloos opladen ondersteunen. Voor dat laatste wordt echter geen snelheid genoemd, dus we vermoeden dat dit 5W zal zijn.

Google Pixel 7a- 6.1" FHD+ OLED, 90Hz- Tensor G2 SoC- Titan M2 chip- 8GB LPDDR5 RAM, 128GB storage- Rear Cam: 64MP (OIS) + 12MP UW- Face Unlock- Android 13- 4,400mAh battery (approx)(up to 72 hours claimed backup)- 20W wired, wireless chargingPrice: $499, ₹47/48kApril 27, 2023 See more

Tot slot zal de Pixel 7a Android 13 uit de doos draaien en zou hij 499 dollar kosten. Over prijzen in euro hebben we zoals gewoonlijk nog niets gehoord, maar als Google de trend van andere smartphoneproducenten volgt, dan kan de prijs hier hoger liggen. Als Google de Pixel 7a hier 100 euro minder wil laten kosten dan de Pixel 7, dan komen we uit op een adviesprijs van 549 euro.

Deze specificaties zijn grotendeels zaken die we al eerder hebben gehoord en hetzelfde geldt voor de adviesprijs. Daarnaast heeft de bron een solide reputatie en aangezien de lancering om de hoek loert, zou de info grotendeels juist moeten zijn.

Als dit klopt, dan zal de Pixel 7a een behoorlijke upgrade zijn tegenover de Google Pixel 6a, met een hogere refresh rate, krachtigere chipset, meer megapixels, RAM en zelfs draadloos opladen.

Prijzenstrijd

Afgezien van de camera's en batterij, lijkt Google Pixel 7a sterk op de Pixel 7. Ze delen dezelfde chipset, hoeveelheid RAM, refresh rates, ultrawide, selfiecamera en laadsnelheid.

Waar de Google Pixel 7 het voordeel zou hebben is schermgrootte, omdat hij een iets groter 6,3-inch scherm heeft. Verder zal de Pixel 7a wellicht alleen met 128GB opslag beschikbaar zijn, terwijl de Pixel 7 ook met 256GB komt.

Terwijl de officiële prijs van de Google Pixel 7 in Amerika 599 dollar is, kan je hem momenteel voor 530 dollar vinden op Amazon. Daardoor zou de Pixel 7 slechts 30 dollar meer kosten dan de Pixel 7a. Hier vind je de Pixel 7 intussen voor ongeveer 550 euro op Amazon, waardoor hij op exact dezelfde hoogte zit als de verwachte prijs van de Pixel 7a.

We zagen hetzelfde fenomeen vorig jaar met de lancering van de Pixel 6a. Op dat moment was de Pixel 6 zodanig sterk in prijs gedaald dat hij de betere koop van de twee was. Op sommige momenten dook de Pixel 6 zelfs onder prijs van de Pixel 6a. Op basis van de huidige prijzen en geruchten, vrezen we dat de Pixel 7a alleen maar een extra reden zal zijn om de reguliere Pixel 7 in huis te halen.