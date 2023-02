Google raakt in paniek door Bing met ChatGPT

Het lijkt erop dat Google Bard ’s AI-tekortkomingen al een groot effect hebben gehad binnen het bedrijf. Volgens een nieuw verslag is de CEO nu dan ook actie aan het ondernemen.

Business Insider (opens in new tab) onthulde als eerste een gelekte bedrijfsmemo waar Gizmodo (opens in new tab) vervolgens een verslag over schreef. Het schijnt dat Google CEO Sundar Pichai een e-mail naar iedereen binnen het bedrijf heeft gestuurd, waarin hij liet weten dat hij het "fijn zou vinden" als de werknemers "op een diepere manier zouden bijdragen" aan het Bard AI-project. Hij laat zijn werknemers nu twee tot vier uur lang per dag helpen bij het testen van Bard AI om zo snel mogelijk problemen en tekortkomingen op te lossen.

Een woordvoerder voor Google zei tegen Gizmodo: "het testen door en feedback geven van Googlers en externe vertrouwde testers zijn een belangrijk onderdeel voor het verbeteren van Bard, om te zorgen dat het klaar is voor onze gebruikers." Er werd alleen nergens vermeld hoe lang en hoe vaak de werknemers deze tests moeten blijven uitvoeren.

Het gevolg van Google's angst

Google lanceerde Bard vorige week, nadat Microsoft had onthuld dat het ChatGPT had geïntegreerd in zijn vernieuwde versie van Bing. Google-werknemers hadden al laten blijken dat ze niet bij waren met deze gehaaste lancering en volgens een verslag van CNET werd het interne meme-forum van het bedrijf (MemeGen) ook gebruikt om de AI te bespotten.

Het is ook niet zo heel gek dat de werknemers Bard belachelijk maken, want tijdens het ' Live from Paris' livestream-evenement , waar Google zijn LaMDA AI-chatbot debuteerde, gaf de chatbot een onjuist antwoord op een feitelijke vraag en dat zorgde ervoor dat de Google-aandelen binnen één dag 100 miljard dollar in waarde daalden. Sindsdien worden de technologie en de presentatie in de memes van Google's werknemers "gehaast, verpest en kortzichtig" genoemd.

Google lijkt nu zo bang te zijn voor Microsoft's AI-zoekmachine, dat de techgigant zijn werknemers verplicht hun normale taken een aantal uur per dag laat neerleggen om Bard te testen, zodat de chatbot beter gaat functioneren.

Die angst van Google is ergens ook wel ironisch, gezien alle problemen waar Microsoft's Bing met AI-integratie ook al tegenaan is gelopen. Zo heeft de vernieuwde zoekmachine al zijn eerste existentiële crisis meegemaakt en allerlei dingen verzonnen tijdens meerdere driftbuien. We zullen zien wat er nu met Google Bard gaat gebeuren, maar het zal hoe dan ook wel even duren voordat het zijn reputatie enigszins heeft hersteld na al deze problemen rondom de onthulling.