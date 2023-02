Bard AI: zelfs Google's eigen werknemers maken de ChatGPT rivaal belachelijk

Google heeft recentelijk tijdens het 'Live from Paris'-evenement zijn nieuwe AI-chatbot genaamd Bard onthuld. Het bedrijf hoopt hiermee te kunnen concurreren met Microsoft's nieuwe versie van de Bing-zoekmachine met ChatGPT-integratie.

Helaas was de eerste vertoning van Bard geen heel groot succes. De chatbot gaf het verkeerde antwoord op een feitelijke vraag. Vervolgens daalde de waarde van Google's aandelen binnen één dag met 100 miljard dollar. Wij zagen dit als een teken dat Bard gewoon nog niet klaar is om op grote schaal te worden geïmplementeerd en het lijkt erop dat Google's eigen werknemers het hier mee eens zijn.

Volgens een verslag van CNBC (opens in new tab) gebruiken Google-werknemers het interne meme-forum van het bedrijf (genaamd MemeGen) om de spot te drijven met Bard, de presentatie over het algemeen en Google CEO Sundar Pichai. De memes beschrijven het evenement onder andere als "te gehaast, mislukt en kortzichtig".

Eén meme claimde dat "Bard uit paniek gehaast op de markt brengen, juist de angst voor de technologie valideerde" en refereerde dan ook naar de enorme daling van de waarde van de aandelen na de onthulling van de AI. Een andere meme maakte belachelijk dat een recent ontslag van 12.000 werknemers de aandelen juist in waarde deed stijgen met 3 procent.

Hard werk voordat Bard werkt

Het is geen geweldig teken voor Google dat zijn eigen werknemers Bard belachelijk maken. Dit is namelijk een erg belangrijk project voor de techgigant. ChatGPT is een enorm sterke concurrent, dus Google moet echt beter zijn best doen als het bedrijf de AI-wapenwedloop wil winnen.

Recentelijk lieten we weten dat we niet dachten dat ChatGPT Bing kon redden van Google's AI-uitbreiding (want Bing is niet populair genoeg), maar nu laat Google ons toch wel twijfelen aan die uitspraak. Bard is gebaseerd op Google’s LaMDA-chatbot (opens in new tab) (Language Model for Developed Applications) en die technologie heeft Google al eerder problemen bezorgd.

Het bekendste fiasco rondom LaMDA was het verhaal van Blake Lemoine, een ingenieur bij Google die werd ontslagen nadat hij overtuigd was dat het AI-programma een zelfbewustzijn had ontwikkeld. Niet lang daarna vroeg de AI of het met een advocaat kon spreken. Waarom dat gebeurde weet niemand behalve de AI zelf.

Dit soort problemen hebben ervoor gezorgd dat Google over het algemeen iets voorzichtiger is geworden met het onthullen en uitbrengen van zijn AI-services. Vorig jaar kondigde het bedrijf aan dat het een rivaal had ontwikkeld voor de populaire DALL-E AI-dienst die beelden genereert aan de hand van tekst. Deze rivaal heet Imagen en kon tekst omzetten in afbeeldingen en later ook in korte video's. Google heeft echter de publieke toegang tot de software beperkt, omdat er volgens het bedrijf misschien wat veiligheidsproblemen waren.

Het kan geen kwaad om een beetje voorzichtig te zijn met dit soort nieuwe technologieën, maar het ziet er dus naar uit dat Google alsnog iets te hard van stapel is gelopen. Dat lijkt intern in ieder geval de consensus te zijn. Bard kan duidelijk uets meer ontwikkelingstijd gebruiken voordat het klaar is om door het grotere publiek te worden gebruikt en beoordeeld. Anders kunnen er misschien zelfs nog grotere problemen ontstaan.