Gaat Opera binnenkort ook ChatGPT gebruiken?

Opera’s webbrowsers, waaronder Opera GX, krijgen binnenkort misschien een grote upgrade in de vorm van ChatGPT-integratie.

Volgens CNBC (opens in new tab) en een verslag van Neowin (opens in new tab)wil het bedrijf achter Opera, Kunlun Tech, de razend populaire AI-chatbot ChatGPT ook in zijn producten gaan toevoegen. Tot nu toe is het nog niet officieel bevestigd over welke producten het dan gaat en of de Opera en Opera GX - webbrowsers daar dus bij horen.

Deze aankondiging volgt nadat Microsoft en Google ook al hun eigen producten met ChatGPT-integratie (of een vergelijkbare technologie) hebben onthuld. Microsoft heeft ChatGPT geïntegreerd in de Bing-zoekmachine en de Edge-webbrowser, terwijl Google zijn eigen Bard AI aan de Google-zoekmachine wil toevoegen. Het is ook al bekend dat de Chinese zoekmachine Baidu (opens in new tab) en het Chinese bedrijf Alibaba (opens in new tab) hun eigen ChatGPT-imitaties uit gaan brengen.

Waarom willen al deze bedrijven ChatGPT gebruiken?

ChatGPT wordt steeds populairder en veel techgiganten proberen nu ook zo snel mogelijk hun eigen versies van AI-chatbots uit te brengen als losstaande programma's of als onderdeel van bestaande diensten.

Volgens de meest recente data van Statcounter (opens in new tab) is het huidige marktaandeel van Opera voor desktopbrowsers maar 3,41 procent. Dat is het laagste percentage van al de grootste en bekendste browsers. Het toevoegen van hun eigen versie van ChatGPT zou er dus voor kunnen zorgen dat dat percentage omhoog gaat en zeker als ze een betere ervaring aanbieden dan de concurrentie.

Dit is momenteel nog pure speculatie, want we weten nog niet welke producten van Kunlun Tech AI-integratie zullen krijgen, maar aangezien andere browsers ook al vergelijkbare veranderingen ondergaan, ligt het redelijk voor de hand dat Opera ook een logische keuze is voor AI-integratie.

Er is wel een risico voor bedrijven die deze nieuwe technologie aan hun producten toevoegen. We hebben namelijk al gezien hoeveel schade er kan worden aangericht met deze AI-tools als mensen ze voor slechte doeleinden gebruiken. Daarnaast zien we ook plagiaat voorbijkomen, wordt er misinformatie verspreid door deze tools en zijn er ook nog andere grote problemen. Toch heeft de ChatGPT-integratie de Bing-zoekmachine nieuw leven ingeblazen en het kan dus ook bij de Opera-browser zorgen voor een boost in gebruikers.