Zo ziet ChatGPT eruit als onderdeel van Microsoft Bing

We hebben al meerdere geruchten gehoord over het feit dat Microsoft de innovatieve AI-tool ChatGPT aan zijn Bing-zoekmachine wil toevoegen, maar nu hebben we dus ook een gelekte preview gezien van hoe die integratie eruitziet en hoe deze misschien gaat werken in je browser.

Student en ontwerper Owen Yin (opens in new tab) (via The Verge (opens in new tab)) kreeg voor onduidelijke reden ineens toegang tot de aankomende geüpgradede versie van Bing en kon het dan ook even testen voordat hij eruit werd gegooid. Als je al bekend bent met ChatGPT, dan zal de interface je redelijk bekend voorkomen. Je krijgt namelijk een bericht op het scherm te zien, waarin staat dat je om informatie of hulp kan vragen (voor vrijwel alles wat je nodig hebt).

Je kan blijkbaar ongeveer 1.000 karakters gebruiken voor je zoekopdracht. Een voorbeeld uit een van Yin's screenshots is dat je kan zoeken naar knutselideeën voor kleuters aan de hand van specifieke beschikbare materialen. Dat is dan ook het soort verzoek waar ChatGPT enorm handig voor is en als je zoiets opzoekt op Google zal je waarschijnlijk niet zo snel nuttige resultaten krijgen.

Bing met de ChatGPT-ondersteuning zal je ook laten weten waar het de informatie, die het aan je geeft, vandaan haalt. Je krijgt namelijk een lijst met bronnen te zien onder de antwoorden, vergelijkbaar met wat je op Wikipedia ziet. Dat betekent dus ook dat je tot op zekere hoogte kan checken of de antwoorden van ChatGPT inderdaad accuraat zijn.

Bing's ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92CFebruary 3, 2023 See more

Meer dan alleen zoeken

De gebruikelijke zoekresultaten zullen echter volgens deze leak niet helemaal verdwijnen. Deze zullen nog steeds beschikbaar blijven op een apart scherm en je kan dus ook kiezen of je liever de traditionele lijst met blauwe links wil gebruiken of deze futuristische zoekmethode.

De traditionele zoekmachines voelen eerlijk gezegd ondertussen ook wel een beetje achterhaald en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom Google ook op het punt staat om zijn eigen versie van deze technologie te onthullen. Als je recentelijk nog op de gebruikelijke manier iets hebt opgezocht, dan heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt dat de resultaten niet allemaal even nuttig zijn.

ChatGPT biedt dan bijvoorbeeld een alternatief dat iets meer aanvoelt als een gesprek en waarbij je dan ook veel preciezere resultaten krijgt, die je zelf door middel van het gesprek ook meer kan aanpassen. Je kan de AI-tool bijvoorbeeld gebruiken om een speech te schrijven of om de route voor een roadtrip te plannen. Vervolgens kan je de resultaten meer passend maken door gewoon in gesprek te gaan met de AI. Je hoeft dan dus niet meer allemaal losse ideeën en voorbeelden voor je speech of voor je roadtrip op te zoeken.

Microsoft heeft ook interesse in het toevoegen van ChatGPT-functies aan zijn Office-apps. Daarbij zou je bijvoorbeeld met de hulp van de AI brieven of e-mails kunnen schrijven en PowerPoints in elkaar kunnen zetten. Het lijkt er in ieder geval op dat we in de nabije toekomst veel meer gebruik gaan maken van artificial intelligence.