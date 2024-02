Moet je upgraden naar Google One AI Premium? Dit zijn alle AI-functies die je krijgt

Google is druk bezig geweest de rebranding van zijn AI-chatbot. Voorheen ging die door het leven als Google Bard, maar sinds kort staat hij bekend als Google Gemini. Er is nu voor het eerst een betaald abonnement voor de AI-tool, dat deel uitmaakt van de Google One-abonnementen. Wat dit "Google One AI Premium" abonnement precies inhoudt en of het zijn geld waard is, lees je hier.

We onderzoeken hoeveel dit nieuwe abonnement kost, evenals alle AI-functies en voordelen die het met zich meebrengt, zodat je kunt beslissen of het iets voor jou is. Dit is hoe Google One AI Premium er tot nu toe uitziet...

Google One AI Premium: prijs en beschikbaarheid

Het Google One AI Premium-abonnement is nu beschikbaar en kost 21,99 euro per maand. In tegenstelling tot sommige andere Google One-abonnementen kun je dit niet jaarlijks betalen om korting te krijgen. Je kunt natuurlijk wel opzeggen wanneer je wilt.

Op het moment van schrijven biedt Google een gratis proefperiode van twee maanden aan voor Google One AI Premium, dus je hoeft de eerste twee maanden niets te betalen. Je kunt je aanmelden en abonnementen vergelijken op de Google One-webpagina.

Google One AI Premium: functies en voordelen

Ten eerste krijg je 2 TB opslagruimte op al je Google-services: Gmail, Google Drive en Google Foto's. Als je de limiet van het gratis opslagplan hebt bereikt, een magere 15 GB, dan is dat nog een reden om te upgraden.

Je zult zien dat er verschillende andere Google One-abonnementen beschikbaar zijn, met opslagruimte van 100 GB tot 30 TB, maar alleen het Google One AI Premium-plan heeft alle Gemini Advanced-functies. Je kan die 2 TB opslagruimte dus niet verhogen als je meer nodig hebt of verlagen als je geld wil besparen.

Naast de opslagruimte zelf, bieden alle Google One-abonnementen een priority klantendienst, extra tools in Google Foto's (inclusief de Magische Gum) en beveiliging voor het darkweb die op zoek gaat naar datalekken. Als laatste krijg je Google One VPN, hoewel dat zeker geen reden mag zijn om een abonnement af te sluiten. Dit is namelijk veruit een van de slechtste VPN's die je kan vinden.

(Image credit: Google)

Het zijn de AI-functies waarvoor je extra betaalt en het belangrijkste onderdeel van Google One AI Premium is dat je toegang krijgt tot Gemini Advanced. Dit is de "meest capabele" versie van het Google Gemini-model, oftewel Ultra 1.0. Je kunt het een beetje vergelijken met betalen voor ChatGPT Plus in vergelijking met het gratis ChatGPT-plan.

Google beschrijft Gemini Ultra 1.0 als een state-of-the-art model dat zeer complexe taken aankan. Die taken kunnen tekst, afbeeldingen en zelfs code bevatten. Langere gesprekken zijn mogelijk met Gemini Advanced en het begrijpt de context ook beter. Als je de krachtigste AI wilt die Google te bieden heeft, dan krijg je die alleen met dit abonnement.

(Image credit: Google)

"Het grootste model, Ultra 1.0, is het eerste dat beter presteert dan menselijke experts op vlak van MMLU (massive multitask language understanding), dat een combinatie van 57 onderwerpen gebruikt, waaronder wiskunde, natuurkunde, geschiedenis, recht, geneeskunde en ethiek, om kennis en probleemoplossend vermogen te testen", schrijft Google CEO Sundar Pichai.

De speciale Google Gemini-app voor Android en de Gemini-functies die zijn ingebouwd in de Google-app voor iOS zijn beschikbaar voor iedereen, of je nu betaalt voor een abonnement of niet. Hetzelfde geldt voor de webinterface. Als je een premium abonnement hebt, krijg je op al deze plaatsen het Ultra 1.0-model.

Ter vergelijking: het gewone Google One-abonnement met 2 TB opslag (zonder Google Gemini Ultra 1.0) kost 9,99 euro per maand of 99,99 euro per jaar. Je betaalt dus 12 euro per maand voor al de geavanceerdere Gemini-functies en verliest de mogelijkheid om 16 procent te besparen met het jaarabonnement.

(Image credit: Google)

De Gemini-integratie met de productiviteitsapps van Google, waaronder Gmail, Google Docs, Google Meet en Google Slides, zal "binnenkort" beschikbaar zijn, zegt Google. Ook deze integratie zal exclusief beschikbaar zijn binnen het Google One AI Premium-abonnement. Concreet kan Gemini helpen bij het schrijven van e-mails, opmaken van presentaties en meer.

Dit is een rebranding van de Duet AI-functies die Google eerder heeft uitgerold en staat nu bekend als Gemini for Workspace. Of je nu een privé- of zakelijke gebruiker bent, je kunt deze geïntegreerde AI-tools alleen krijgen als je betaalt voor het Google One AI Premium-abonnement.

Dus wat krijg je? Alle voordelen die deel uitmaken van het Google One-abonnement met 2 TB opslag met daarbovenop toegang tot het meest geavanceerde AI-model in Google Gemini en (binnenkort) integraties met andere programma's in de Google Workspace. Besef wel dat je 12 euro per maand betaalt voor al deze AI-voordelen, aangezien het gewone abonnement voor 2 TB opslag 9,99 euro per maand kost.

Google One AI Premium: oordeel

Aan de ene kant voelt de gratis proefperiode van twee maanden voor het One AI Premium-abonnement (dat Gemini Advanced bevat) als een logische keuze voor gebruikers die willen experimenteren met krachtige AI-tools. Vergeet wel niet om het abonnement te annuleren na die twee maanden als je je geld hier niet aan wil uitgeven.

Het is hoe dan ook nog erg vroeg voor Gemini Advanced. We hebben het nog niet kunnen testen of vergelijken met ChatGPT Plus. De integratie met de productiviteitsapps van Google is daarnaast "binnenkort beschikbaar", dus misschien zijn die twee maanden gratis voorbij wanneer dit er eindelijk is.

(Image credit: Google)

Als je je wil verdiepen Google's nieuwste AI-modellen, waaronder Gemini Advanced, kun je het Gemini-rapport van het bedrijf lezen. Sommige testers zoals AI-professor Ethan Mollick hebben ook enige tijd aan Gemini Advanced gesleuteld nadat ze toegang hadden gekregen.

De eerste indrukken wijzen erop dat Gemini Advanced zich ontwikkelt tot een concurrent voor GPT-4. Daardoor kan het concurreren met ChatGPT Plus voor veeleisende taken zoals coding en geavanceerde probleemoplossingen. Het belooft ook feilloze integratie met Google Workspace-apps. Hoe goed dat laatste werkt, weten we natuurlijk nog niet en kan wel eens een doorslaggevende factor zijn voor Google Workspace-gebruikers.