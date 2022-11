Google One VPN review

Ben je fan van Google en maak je gebruik van de 2TB online opslagruimte, dan is Google One VPN een fijn extraatje dat je helpt om je internetactiviteiten af te schermen van digitale gluurders. Maar het is erg beperkt als je iets nodig hebt naast de extreme basics (gebruiken op Windows en Mac of verbinding in landen waar ze het concept VPN niet zo leuk vinden) dan is deze service niet voor jou.

Google One VPN is een eenvoudige VPN dat wordt gebundeld met Google One, het premium abonnement van de technologiereus.

En dat 'eenvoudige' mag je heel, héél erg letterlijk nemen. Er zijn amper opties, instellingen of features. Je kan niet eens je locatie kiezen: klik op Enable en de app verbindt automatisch met een server in jouw land om vervolgens de encryptie van je internetverkeer te regelen.

Over apps gesproken... Dit VPN werkt alleen op Android en iOS, je kan hem niet manueel op iets anders inschakelen.

Wil je de Amerikaanse Netflix bekijken, je laptops beschermen, de VPN op een router inschakelen of iets dat nog maar een beetje geavanceerd lijkt, dan kunnen we absoluut, zonder twijfel en met overtuiging, zeggen dat Google One VPN niet de service voor jou is.

Maar ben je tevreden met een lichtgewicht en een mobielgerichte service die makkelijk is in gebruik, puur om je internetactiviteiten op een publieke Wi-Fi te beschermen, dan is het een ander verhaal. In deze review bekijken we wat Google One VPN te bieden heeft, wat er net niet te vinden is en zoeken we uit of het een goede keuze is voor jou.

Wat is Google One VPN?

Hoewel veel meer basic dan ongeveer alles van de grote VPN-namen, is Google One VPN een Virtual Private Network dat dezelfde fundamentele veiligheidsservice aanbiedt.

Ingeschakeld stuurt de app al het verkeer van je apparaat door een veilige versleutelde tunnel. Anderen kunnen niet aan je data op zelfs de meest onveilige publieke Wi-Fi hotspots en door je echte IP-adres te vervangen door de server van Google One VPN, is het voor bedrijven een stuk moeilijker om je online in de gaten te houden.

Het grootste gemis is dat Google One VPN je niet toelaat om een nieuwe virtuele locatie te kiezen (bijvoorbeeld laten uitschijnen dat je in de VS bent wanneer je je feitelijk in Australië bevindt). Met als resultaat dat je geen series of films kan bekijken die exclusief voor Netflix USA zijn. Of eender welke content die in principe niet beschikbaar is in jouw land.

Er zijn sowieso niet veel features te vinden, zeker op de Google One-app voor iOS. Je kan de verbinding aan- en uitzetten of een notificatie krijgen wanneer die status verandert, maar dat is het dan ook. Goed, die notificatie maakt zich nuttig door de waarschuwing die je krijgt wanneer de VPN uitvalt, maar voor de rest is het allemaal zeer beperkt.

De Android-app is al wat interessanter. Er is bijvoorbeeld een killswitch, handig om je internet te blokkeren als het netwerk wegvalt, zodat je identiteit wordt beschermd en er geen data kunnen worden verstuurd zonder de bescherming van de VPN.

De optie Bypass werkt als een eenvoudig split-tunnelingsysteem. Als een app niet werkt met Google One VPN geactiveerd, kan je instellen om je gewone internetverbinding te gebruiken. Je gaat dit misschien nooit nodig hebben, maar het is goed dat het er is en daar zijn we blij om.

Wanneer je verbonden bent, heeft de Android-app de optie om een Snooze van 5 minuten in te stellen. Dit pauzeert de VPN-bescherming vijf minuten lang en vervolgens wordt die automatisch opnieuw ingeschakeld. Tijdens die pauze kan je dan meerdere keren vijf minuten extra tijd inschakelen als je dat nodig hebt. Heb je de VPN een tijdje niet nodig, dan kan je hem natuurlijk altijd zelf uitschakelen, maar dan bestaat het gevaar dat je vergeet om hem weer aan te zetten. Het voordeel van Snooze is dat het systeem dat dan in jouw plaats doet.

Helaas eindigt hier de lijst van features op Android. Die is dus nogal aan de korte kant, maar de basics zijn er en dat is misschien voldoende voor gebruikers die niet al te veeleisend zijn.

Houdt Google One VPN bepaalde gegevens bij?

De meeste VPN's sturen je login en internetverkeer langs dezelfde server. Die ene computer kent je identiteit en wat je online doet, zodat een VPN met minder goede bedoelingen (of eender wie met toegang tot die server) jouw activiteiten kan opslaan en linken met je account.

Google One VPN is zo ontworpen dat je inlogt via de ene server, maar surft langs een andere. Zo weet de eerste computer wie je bent, maar niet wat je doet en de tweede wat je doet, maar niet wie je bent. Zelfs Google kan niet zien welke sites je bezoekt. En ze dus ook niet opslaan.

Er worden wel wat algemene data over VPN-gebruik opgeslagen. Hoeveel connecties je de laatste 28 dagen maakte bijvoorbeeld. Of hoeveel actieve connecties je account heeft. Dat is niet ongebruikelijk, want de meeste VPN's monitoren actieve connecties om ervoor te zorgen dat het maximum aantal toestellen wordt gerespecteerd. Niets daarvan kan worden gelinkt aan wat je online doet.

Google heeft geen al te beste reputatie als het gaat over privacy van gebruikers, maar gelukkig hoef je de claims van hun VPN niet zomaar aan te nemen. Het bedrijf heeft enkele referentiebibliotheken voor al hun apps openbaar gesteld, waar iedereen met de nodige technische kennis kan bekijken hoe het VPN precies werkt. Daarnaast heeft de NCC Group een audit van het VPN uitgevoerd in 2021.

De conclusies (opens in new tab) waren overwegend positief, NCC Group zag dat het werkte zoals beloofd en verklaarde dat Google stappen had genomen om ervoor te zorgen dat het systeem niet kon worden aangetast (werknemers met slechte bedoelingen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar hun eigen achterpoortje installeren).

Het rapport waarschuwde wel dat deze technische beschermingsmaatregelen 'de mogelijkheid voor Google om hun eigen privacy-claims te schaden niet categoriek elimineren’, maar eender welke audit van eender welk VPN zou een gelijkaardig punt kunnen maken. Iets dat er initieel goed uitziet, kan achteraf door een provider nog steeds worden aangepast.

De grootste Google-sceptici zullen wel nooit worden overtuigd, dit systeemdesign, open codes en een audit ten spijt. De realiteit is dat Google One VPN meer steun geniet door hun claim van niets op te slaan dan de meeste concurrenten.

Wat kost Google One VPN?

Google One VPN (opens in new tab) is beschikbaar bij Google One Premium en hoger voor gebruikers in volgende landen:

Oostenrijk

Australië

België

Canada

Denemarken

Finland

Frankrijk

Duitsland

IJsland

Ierland

Italië

Japan

Mexico

Nederland

Noorwegen

Zuid-Korea

Spanje

Zweden

Zwitserland

Taiwan

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Na registratie zou Google One VPN gewoon moeten werken wanneer je naar een ander land reist. Maar het verbindt dan misschien niet met een server in dat land, wat tot problemen kan leiden. Als je Google One VPN gebruikt in, zeg maar, Hongarije, maar via een server in Duitsland, kan het zijn dat er websites zijn die niet de lokale content voorzien die jij verwacht.

Bij Google One Premium krijg je de VPN plus nog een boel andere features en services. Je beschikt over 2TB opslagruimte, krijgt 10% korting in de Google Store en er zijn verschillende premium opties voor videocalls: via livestream op YouTube, er is Google Meet noise-cancellation, video-opname en videocalls van maximaal 24 uur lang voor groepen. Google Experts staan bovendien voor je klaar met antwoorden op al je vragen rond de producten en services van Google.

Google One Premium (opens in new tab) kost 9,99 euro per maand, goedkoper dan veel grote namen: ExpressVPN, CyberGhost, Hotspot Shield en anderen kosten rond de 13 euro per maand.

Neem je Google One Premium meteen voor een jaar, dan wordt het 8,33 euro per maand en dat is dan weer opvallend duurder dan andere opties. Private Internet Access kost bijvoorbeeld 3,10 euro per maand in hun jaarplan en 1,79 euro per maand met het abonnement voor drie jaar. Daar krijg je ook aanzienlijk meer en krachtigere features.

Hoe gebruiksvriendelijk is Google One VPN?

De app van Google One probeert niet eens om het uitzicht van gewone VPN's te evenaren. Het is niet meer dan een website met verschillende secties over het VPN en andere features van Google One. Je surft gewoon naar wat je nodig hebt.

Het is heel makkelijk: je hoeft alleen op Enable te klikken, dan krijg je een Enable VPN schakelaar en ben je binnen de seconde verbonden. Standaard VPN-apps hebben meestal één klik nodig en geen twee, maar dat is het enige noemenswaardige verschil.

Androidgebruikers kunnen zich het leven nog makkelijker maken door Google One VPN aan hun menu met Snelle Instellingen toe te voegen. Dan hoef je de app zelfs niet meer te activeren. De verbinding aan- of uitzetten is dan heel eenvoudig: enkele keren naar beneden swipen en de VPN aanklikken in het menu van Google One.

Wat kan Google One VPN deblokkeren?

De meeste VPN's laten je toe om verbonden te zijn met servers in verschillende landen, je kan het laten lijken dat je in Manhattan bent, hoewel je in werkelijkheid uitkijkt over de haven van Melbourne. Dat geeft je toegang tot content die normaal niet beschikbaar is in jouw land.

De apps van Google One VPN kiezen automatisch een server, meestal eentje in jouw land. Als je je regio niet kan aanpassen kan je daarbuiten dus ook niets deblokkeren.

Een specifiek probleem is dat sites vaak scannen op VPN-connecties en de toegang ontzeggen als ze er eentje detecteren. We vroegen ons af of Google One VPN ervoor zou zorgen dat iemand geen toegang kan krijgen tot de grote streamingplatformen...

We activeerden One VPN en keken vervolgens probleemloos naar Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus en BBC iPlayer. Het lijkt erop dat dat standpunt 'wij deblokkeren niets' van Google One VPN toch één voordeel heeft: de kans is veel kleiner dat je de toegang wordt ontzegd wanneer je effectief sites bezoekt in je eigen land.

Hoe snel is Google One VPN?

We testten de snelheid van Google One VPN door de app te installeren op een Samsung Galaxy Tab A7 om vervolgens verbinding te maken via een 5G router. Zonder de VPN bereikten we snelheden tot 250-260Mbps. Google One VPN activeren vertraagde de boel slechts een beetje, tot 200-225Mbps.

Om te kunnen vergelijken met andere VPN's, deden we hetzelfde met apps van ExpressVPN, Surfshark, IPVanish en Mullvad, op dezelfde router. Ze kwamen allemaal aan gemiddelde snelheden van rond de 125-150Mbps, opvallend trager dan Google One VPN.

Beschouw deze cijfers echter niet als enige vorm van garantie. Je moet rekening houden met heel wat variabelen bij het berekenen van mobiele snelheden van een VPN. Resultaten kunnen afhangen van het netwerk, het toestel, de router, de locatie, je provider, het tijdstip en nog een boel andere factoren.

Eindoordeel: hoe goed is Google One VPN?

Google One VPN mist eenvoudigweg heel wat belangrijke features. Dat het onmogelijk is om je locatie aan te passen, iets te deblokkeren of de app te gebruiken op Windows of Mac zal voor heel wat gebruikers een ultiem struikelblok zijn. Maar als je de VPN enkel nodig hebt voor occasioneel mobiel gebruik op publieke Wi-Fi en je maakt bovendien gebruik van de 2TB online opslagruimte, samen met de andere extra's van Google One, dan is het pakket zeker de moeite.