Microsoft wil ChatGPT toevoegen aan Office

Microsoft is volgens bronnen aan het onderhandelen om de ChatGPT AI-schrijftool van OpenAI aan Microsoft Office toe te voegen om deze office software te moderniseren.

Dit nieuws komt vanuit twee insiders bij Microsoft (via The Information (opens in new tab)) en komt snel nadat TechRadar Pro recentelijk al meldde dat het bedrijf OpenAI's ChatGPT ook aan de Bing-zoekmachine voor webbrowsers wil toevoegen.

Dit plan om ChatGPT's tekst-genererende schrijftool toe te voegen aan "Word, PowerPoint, Outlook en andere apps" is niet de eerste poging voor Microsoft om een AI-tool te implementeren. Het bedrijf heeft eerder al geprobeerd om AI-tools toe te voegen aan Office voor het genereren van e-mails en documenten aan de hand van OpenAI's taalmodellen, die ontwikkeld zijn met behulp van machine-learning.

Microsoft, ChatGPT en de toekomst

Volgens de insiders wil Microsoft ChatGPT gebruiken om te zorgen voor betere zoekresultaten voor gebruikers die naar bepaalde informatie zoeken in hun Outlook-postvakken.

Zo heeft GPT bijvoorbeeld het vermogen om erachter te komen welke e-mails de gebruikers misschien zoeken, ook al gebruiken ze niet per se de juiste zoektermen die in de e-mails staan.

De verwachting is dat Microsoft ChatGPT in de toekomst wil gebruiken om automatisch e-mailantwoorden te schrijven, documenten te herschrijven zodat ze duidelijker worden en om volledige documenten te genereren aan de hand van bepaalde instructies (vergelijkbaar met hoe ChatGPT nu al werkt).

ChatGPT heeft bij veel mensen al voor angstgevoelens gezorgd door de recente publiciteit rondom de snel ontwikkelende technologie. Over de hele wereld wordt er gespeculeerd over de mogelijkheden van deze technologie, terwijl er nog maar weinig bewijs is om te suggereren dat ChatGPT al klaar is om grootschalig te worden toegepast.

Leidinggevenden bij Google zijn bezorgd om de inaccurate informatie die de AI-tool deelt en leraren zijn bang dat de technologie een systeem dat al kapot is, nog verder kapot gaat maken. Zelfs Sam Altman, de CEO van OpenAI, zegt dat ChatGPT onbetrouwbaar is (opens in new tab) en dat het vooral momenteel nog in de testfase zit.

Het is zeker niet vergezocht dat Microsoft gebruik wil maken van ChatGPT en andere producten die gebaseerd zijn op OpenAI's GPT-taalmodel, maar momenteel is er nog geen informatie bekend over wanneer dit voor het eerst zou kunnen worden toegepast.

ChatGPT wordt ook voor een reden nog een "gratis research preview" genoemd en er is ook een reden dat er overal waarschuwingen aanwezig zijn die aangeven dat de technologie "soms foutieve, schadelijke of eenzijdige informatie kan genereren". De AI-tool is simpelweg nog niet klaar voor grootschalig gebruik.

We kunnen misschien beter wachten totdat ChatGPT er niet alleen klaar voor is om indruk op ons te maken, maar ook om echt een (positief) effect te kunnen hebben op verschillende aspecten uit ons dagelijkse leven.