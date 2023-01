Google's DeepMind lanceert binnenkort een "volwassenere" rivaal voor ChatGPT

Google-dochteronderneming DeepMind zegt dat het binnenkort een rivaal voor ChatGPT gaat lanceren. Deze chatbot belooft een veiligere AI-assistent te worden.

DeepMind is gedurende het afgelopen decennium een pionier geweest op het gebied van AI-onderzoek en werd negen jaar geleden overgenomen door Google. Nu ChatGPT echter zo veel in het nieuws verschijnt, heeft DeepMind CEO Demis Hassabis tegen Time (opens in new tab) gezegd dat het bedrijf het overweegt om zijn eigen chatbot ergens in 2023 uit te brengen. Deze chatbot genaamd Sparrow zal dan waarschijnlijk beperkt beschikbaar worden gemaakt in een 'private beta'.

Sparrow werd vorig jaar voor het eerst gepresenteerd aan de wereld in een research paper (opens in new tab) als een proof of concept. Het werd toen beschreven als een handige AI-assistent voor conversaties, die het risico op onveilige en ongepaste antwoorden vermindert.

Het lijkt er dus op dat Sparrow binnenkort via een bètaversie zijn eerste testvlucht gaat maken. Dat ondanks de bezorgdheid over de potentiële gevaren van chatbots, waar DeepMind over zegt dat er veel onjuiste en verzonnen informatie wordt verspreidt. Aangezien DeepMind onderdeel van Google is, zou Sparrow voor de zoekmachine het antwoord op ChatGPT kunnen worden.

De vertraagde lancering van Sparrow komt volgens Demis Hassabis door het feit dat DeepMind ervoor wil zorgen dat de chatbot over belangrijke functies beschikt die ChatGPT mist. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het benoemen van specifieke bronnen. Hassabis zei dan ook tegen Time dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn op dat gebied.

Aan de hand van DeepMind's research paper lijkt het er ook op dat Sparrow in de eerste instantie iets beperkter en conservatiever blijft dan ChatGPT. ChatGPT is viraal gegaan door mensen te helpen met coderen of zelfs met dichten, maar het de AI-tool heeft ook voor veel bezorgdheid gezorgd vanwege de discriminerende uitspraken die het kan doen en het feit dat het ook is gebruikt om malware mee te creëren.

DeepMind heeft Sparrow al flink geprezen voor zijn gedragsregels en zijn successen bij het weigeren van het geven van een antwoord in "contexten waar het gepaster is om het over te laten aan mensen". In vroege tests gaf Sparrow blijkbaar 78% van de tijd plausibele antwoorden, die werden ondersteund met bewijs, wanneer het om een feitelijk antwoord werd gevraagd.

De volledige mogelijkheden die deze chatbot gaat bieden zullen pas later dit jaar duidelijk worden wanneer de bètaversie beschikbaar wordt gemaakt. We zijn nu al benieuwd naar het eerste debat tussen Google's Sparrow en ChatGPT (waar Microsoft nogal in geïnteresseerd is).

AI-chatbots staan nog in de kinderschoenen

In voorbeelden zoals hierboven zie je hoe Sparrow bronnen vermeldt voor zijn feitelijke antwoorden. (Image credit: DeepMind)

Als je ooit eerder ChatGPT hebt gebruikt, dan weer je waarschijnlijk ook al dat het op veel gebieden vrij intelligente antwoorden kan geven. Dat is allemaal leuk en aardig, maar AI-chatbots moeten ook beschikken over een soort morele intelligentie en ze moeten hun bronnen kunnen aantonen. Op dat gebied is Sparrow volgens DeepMind dus de sterkste chatbot.

Om deze technologie verder te ontwikkelen is er ook veel meer externe input nodig en daarom zullen we waarschijnlijk niet al te lang hoeven wachten op een publieke bètaversie van Sparrow. DeepMind heeft al gezegd dat ze voor het ontwikkelen van betere regels voor zijn AI-assistent input nodig heeft van experts op veel verschillende gebieden (zoals van beleidsmakers, sociale wetenschappers en ethici). en input van een diverse groep gebruikers.

Sam Altman, de CEO van OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT), heeft het ook al gehad over de uitdagingen van het lanceren van een AI-chatbot zonder onbedoelde schade aan te richten. Op Twitter (opens in new tab) gaf hij dan ook toe dat "er grote problemen zullen ontstaan bij het gebruik van OpenAI-technologie" en dat ze bij OpenAI hun best gaan doen, maar dat er niet op elk probleem kan worden geanticipeerd.

Met andere woorden zijn de ontwikkelaars van ChatGPT en Sparrow dus eigenlijk allebei de "ouders" van deze "kleuters" die nog aan het leren zijn hoe de wereld werkt. Dat zorgt voor leuke en interessante ervaringen, maar het brengt ook de nodige gevaren met zich mee. Zeker als het hele internet zich met de opvoeding bemoeit.

ChatGPT is al enorm snel aan het ontwikkelen en gaat nu richting een betaalde dienst in de vorm van ChatGPT Professional. DeepMind's Sparrow klinkt echter als een goed voorbeeld voor AI-chatbots, nu we snel op weg zijn naar de volgende generatie chatbots. Zo horen we namelijk ook al geruchten over ChatGPT-4.