De opvolger van Dolby Vision komt eraan en moet dit grote probleem van tv's oplossen

Dolby heeft de opvolger van zijn HDR-formaat, Dolby Vision, aangekondigd. Het heet Dolby Vision 2 en zal op termijn zowel de huidige Dolby Vision-standaard als de Dolby Vision IQ-variant vervangen, die het beeld aanpast op basis van het omgevingslicht in de ruimte.

Dit is echter niet de enige smaak: Dolby introduceert daarnaast Dolby Vision 2 Max, een nog geavanceerdere versie die speciaal is ontworpen voor duurdere tv's, zoals OLED TV's en RGB mini-LED TV's. Dolby Vision 2 wordt door Hisense ondersteund op duurdere tv's die gebruikmaken van de MediaTek Pentonic 800-chips, de eerste chip die de nieuwe standaard volledig ondersteunt.

Deze chip wordt ook in andere tv's gebruikt, maar we weten niet zeker welke modellen Dolby Vision 2 zullen ondersteunen, omdat het niet altijd even logisch is welke chips in welke tv's worden gebruikt. Ook niet elke fabrikant vermeldt duidelijk welke chip er in een tv zit.

Wat is er deze keer eigenlijk nieuw? Er is veel aandacht voor het aanpassen van het beeld om het te verbeteren met behoud van de artistieke intentie. Deze keer gaat het niet alleen om kleuren en helderheid: Dolby Vision 2 Max brengt ook een aantal interessante aanpassingen op het gebied van bewegingsverwerking met zich mee.

Content Intelligence doet zijn intrede

“Dolby Vision 2 herdefinieert hoe we denken over Dolby Vision om de volledige mogelijkheden van moderne tv's te benutten en artiesten ongekende mogelijkheden te bieden om hun creatieve grenzen verder dan ooit te verleggen”, zegt John Couling, Senior Vice President Entertainment bij Dolby Laboratories, in de inleiding van het nieuwe formaat.

Er zijn twee belangrijke veranderingen aan beide soorten Dolby Vision en één bijzonder grote verandering in Dolby Vision 2 Max.

Authentic Motion

Het meest mysterieuze onderdeel van Dolby Vision 2 is de Max-versie. Dolby zegt dat het hier later meer over zal vertellen, maar het is in principe ontworpen om het maximale uit de beste tv's te halen, inclusief bidirectionele tone mapping en nieuwe geavanceerde tools voor experts. Het algemene idee is om de beste tv's zo ver mogelijk te pushen, zodat je echt waar voor je geld krijgt.

We weten wel dat Dolby Vision 2 Max de functie zal hebben die ons het meest intrigeert: Authentic Motion. Het lijkt voor bewegingsverwerking te doen wat Dolby Vision doet voor dynamisch bereik, waardoor het door de makers “shot voor shot” kan worden aangepast bij het masteren van de film of serie.

Dolby maakt duidelijk dat dit ‘s werelds eerste creatieve tool voor bewegingscontrole is en dat dit scènes authentieker en filmischer maakt zonder ongewenste trillingen. Het zou de perfecte oplossing kunnen zijn voor een potentieel probleem met Filmmaker Mode op tv's: we willen geen kunstmatig gladgestreken bewegingen waardoor films er onnatuurlijk uitzien. Tv's zijn echter niet altijd in staat om films bij 24 fps te weergeven, waardoor je soms trillingen ziet.

Als dit kan worden opgelost door de filmmakers enkele bewegingsaanpassingen toe te laten voegen aan de filmmaster-encode, die vervolgens via Dolby Vision 2 aan de tv worden doorgegeven, zou dat voor iedereen een win-winsituatie zijn. Het nadeel? Dolby Vision 2 Max is bedoeld voor de meest geavanceerde (lees: duurste) tv's.

Onduidelijke timing

Als sommige updates in Dolby Vision 2 een beetje vaag klinken, maak je dan geen zorgen. We gaan binnenkort dieper in op alle verbeteringen. Het grootste vraagteken is wanneer Dolby Vision 2 beschikbaar zal zijn en daarop is geen duidelijk antwoord. We hebben namelijk niet alleen tv's nodig die deze standaard ondersteunen, maar ook content die in deze standaard is gefilmd.

Dolby heeft ten slotte bevestigd dat Hisense het op sommige tv's zal ondersteunen, maar andere fabrikanten hebben nog geen informatie vrijgegeven. Samsung heeft echter nooit Dolby Vision ondersteund (alleen HDR10+) en we verwachten dat dat zo zal blijven met Dolby Vision 2.