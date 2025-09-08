Wat maakt Authentic Motion zo bijzonder, en waarom het de beste upgrade van Dolby Vision 2 Max is

Met de introductie van Dolby Vision 2 en Dolby Vision 2 Max is vooral de nieuwe functie Authentic Motion opvallend. Deze belooft hinderlijke "judder" in films te verminderen door gebruik te maken van motion smoothing dat scène per scène door de makers zelf wordt ingesteld en direct in de videodata wordt toegepast. Daarmee is de bewegingsweergave niet langer volledig afhankelijk van de beeldmodus van de tv of de voorkeuren van de gebruiker.

Tijdens IFA 2025 werd een demonstratie van deze technologie getoond, en het resultaat maakt duidelijk dat dit één van de meest veelbelovende verbeteringen van het nieuwe formaat is.

Het probleem zit als volgt in elkaar: films worden opgenomen met 24 frames per seconde (fps), maar videoweergave op televisies verloopt niet altijd met diezelfde snelheid. Afhankelijk van de dienst, de tv-aansluiting of de streamingapparatuur kan de weergave op 30fps of zelfs 60fps plaatsvinden. Wanneer een film van 24fps in 30fps wordt weergegeven, komen de beelden niet meer in het juiste ritme terecht, waardoor beweging onnatuurlijk kan ogen en dit effect staat bekend als "judder".

Zelfs bij correcte framerates kan "judder" optreden, omdat 24fps van nature niet erg vloeiend is. In de bioscoop, met een minder fel scherm op grotere afstand, valt dit nauwelijks op en wordt dit als de ‘juiste’ manier van filmweergave beschouwd. Op een helder en gedetailleerd televisiescherm van dichtbij zijn de haperingen in beweging echter veel zichtbaarder.

"Judder" is vooral merkbaar bij camerabewegingen in een vaste richting, zoals pan-shots over een landschap. Een bekend voorbeeld hiervan is een vroege scène uit No Time to Die, waarin James Bond naar een kerkhof loopt. Dit is een van de lastigste tests voor televisies.

Hoe goed een tv met "judder" omgaat, hangt af van talloze factoren: het gebruikte paneel, de beeldverwerking en de ingestelde beeldmodus. De traditionele oplossing is motion processing, maar motion smoothing heeft een slechte reputatie bij filmliefhebbers. Het gevaar is namelijk dat de beelden té vloeiend worden en een ‘soap-opera effect’ krijgen, waardoor ze minder filmisch en juist meer televisieserie-achtig ogen.

Authentic Motion geeft filmmakers controle over bewegingsverwerking

Authentic Motion is Dolby’s oplossing voor het judder-probleem. Deze functie binnen Dolby Vision 2 Max houdt in dat makers tijdens het masteren van een film of serie zelf kunnen bepalen wanneer motion smoothing wordt toegepast, in welke mate en hoe lang.

Tijdens een demonstratie werd een scène uit de Prime Video-serie Paris has Fallen getoond, die is opgenomen op 25fps. In een tracking shot langs een straat, waarbij de camera langs deuropeningen beweegt, was duidelijk judder zichtbaar: de harde lijnen van de deuren flikkerden frame voor frame en dit was zonder motion processing. Vervolgens kantelde de camera langzaam omlaag naar een auto, waardoor het effect minder zichtbaar werd. Toen de camera uiteindelijk stil stond bij een vrouw in de auto, verdween het probleem volledig.

Daarna werd dezelfde scène getoond met motion smoothing op het maximale niveau gedurende de hele opname. Het resultaat oogde onnatuurlijk en overdreven vloeiend, precies het effect waar veel kijkers een hekel aan hebben.

Vervolgens werd Authentic Motion geactiveerd, inclusief een live weergave onder in beeld van de instellingen. Tijdens het tracking shot hadden de makers smoothing ingesteld op niveau 5 waardoor de judder verdween zonder dat het beeld kunstmatig aandeed. Bij de zachte kantelbeweging werd dit teruggeschakeld naar niveau 3. Toen de camera stilviel, werd smoothing verder afgebouwd naar niveau 1 en uiteindelijk volledig uitgeschakeld bij de dialoogscène.

Er zijn in totaal 10 niveaus beschikbaar, maar zelfs in deze uitdagende scène volstond een korte opschaling naar niveau 5, waarna de instellingen meteen weer omlaag gingen zodra het niet meer nodig was.

Deze aanpak lijkt een ideale oplossing. Veel experts benadrukken dat het advies om motion smoothing volledig uit te schakelen, zoals acteur Tom Cruise ooit publiekelijk deed, niet altijd verstandig is. Televisies zijn namelijk geen projectoren, en een laag niveau van beeldverwerking kan juist een goede balans bieden: de film behoudt een natuurlijke uitstraling, terwijl storende judder wordt voorkomen.

Met Authentic Motion ligt die controle voortaan in handen van de makers zelf en dat biedt de kijker het beste van beide werelden.

Een paar technische details

Belangrijk om te benadrukken is dat Dolby zelf geen motion smoothing uitvoert met Authentic Motion. De technologie zorgt er simpelweg voor dat filmmakers een commando in de videodata kunnen embedden, waarmee de televisie wordt geïnstrueerd hoe de ingebouwde motion smoothing moet worden toegepast.

Het eindresultaat zal dus per televisie iets verschillen, omdat de daadwerkelijke beeldverwerking altijd door de tv zelf wordt uitgevoerd. Momenteel geldt dat het inschakelen van Filmmaker Modus deze functie uitschakelt, waardoor de weergave terugkeert naar de standaardinstellingen zonder extra bewerkingen. In andere Dolby Vision-beeldmodi zal Authentic Motion automatisch actief worden zodra compatibele content wordt afgespeeld.

Authentic Motion is onderdeel van Dolby Vision 2 Max, niet van de basisversie. De reden hiervoor is dat Dolby garandeert dat televisies die dit ondersteunen voldoen aan een hogere kwaliteitsstandaard op het gebied van motion handling. Een vereiste is bovendien dat de tv 120Hz-ondersteuning biedt.

Het goede nieuws is dat dit niet beperkt blijft tot de allerduurste modellen. De demonstratie vond plaats op een Hisense U7N, een relatief betaalbare televisie die volgens Dolby als voorbeeld dient van een toestel dat in aanmerking komt voor de Dolby Vision 2 Max-certificering.

Toch blijft er nog veel onzekerheid. Behalve Hisense, de officiële launchpartner, is niet duidelijk welke andere merken Dolby Vision 2 zullen ondersteunen. LG heeft bijvoorbeeld al aangegeven geen plannen te hebben, terwijl andere fabrikanten zich nog terughoudend opstellen. Ook is onbekend of 4K Blu-ray-spelers of projectoren de nieuwe standaard zullen ondersteunen, en er zijn nog nauwelijks details over de adoptie door streamingdiensten.

Wat wél duidelijk is: tussen Authentic Motion en de verbeteringen die Dolby Vision 2 zichtbaar maakt op betaalbare televisies, lijkt dit een veelbelovende stap vooruit. Een brede ondersteuning in de komende jaren zou de technologie echt tot zijn recht laten komen.