Samsung Galaxy S25 wordt mogelijk samen met slimme bril gelanceerd

Na maanden geruchten, leaks en teasers van Samsung zelf, is het bedrijf misschien eindelijk klaar om zijn volgende wearable te laten zien: de langverwachte slimme bril. Die zou samen met de Samsung Galaxy S25 onthuld kunnen worden aan het begin van 2025. Deze info is afkomstig van het Koreaanse Yonhap News (vertaald uit het Koreaans) dat zegt dat de bril zal worden onthuld als onderdeel van een Unpacked evenement in januari.

Hoewel Samsung nog niets heeft bevestigd over de datum van Galaxy Unpacked, wijzen andere geruchten op 23 januari (via Android Police). Deze timing komt ook overeen met die van vorig jaar. Naast de Galaxy S25-telefoons zal Samsung naar verluidt zijn slimme bril laten zien, hoewel deze niet meteen zal worden verkocht. In plaats daarvan geeft het prototype ons een voorproefje van wat ons te wachten staat. Yonhap News zegt dat de bril naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 (juli / augustus / september) zal verschijnen. Dit patroon kennen we van de Galaxy Ring, die kort getoond werd na de presentatie over de Galaxy S24-serie en vervolgens in de zomer volledig uit de doeken werd gedaan bij de lancering van de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6.

Zoals met alle geruchten moeten we deze info kritisch bekijken. We hebben geduldig gewacht op een update over Samsungs plannen met Extended Reality (XR) en nu hun eigen deadline van eind 2024 nadert, zijn we niet meer heel zeker dat ze die gaan halen.

Wat heeft Samsung in petto?

De slimme bril van Samsung heeft verschillende vormen aangenomen op basis van de leaks. Op een gegeven moment leek het erop dat het een volwaardige Samsung XR-headset zou worden, zoals de Meta Quest 3 of Apple Vision Pro . Na de lancering van de Apple headset ging Samsung naar verluidt terug naar de tekentafel, met het idee om in plaats daarvan een XR-bril te ontwikkelen.

Het was onduidelijk of het een alternatief aan het ontwikkelen was voor de Meta Orion AR-bril prototype of iets eenvoudigers zoals de Xreal Air 2 AR-bril. Leaks hebben onlangs aangegeven dat het toestel een alternatief zou zijn voor de Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Een laatste lek zegt dat de hardware in principe identiek zal zijn, waarbij de Samsung-bril een Qualcomm AR 1-chipset, 12MP-camera en een 155mAh-batterij heeft, en 50 gram weegt. Geen van beide brillen heeft een eigen scherm. Een belangrijk verschil is dat de slimme bril van Samsung voor zijn AI-functionaliteit zou vertrouwen op Google Gemini in plaats van Meta AI.