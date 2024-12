Eerste details uitgelekt over Samsung OLED TV's voor 2025

Het gebeurt vaak dat we details over nieuwe producten te weten komen wanneer die ter goedkeuring worden voorgelegd aan regelgevende instanties. De databases van deze instanties zijn meestal openbaar en dat betekent dat we modelnummers en andere details kunnen vinden voor een officiële lancering. Het lijkt erop dat drie Samsung-tv's zojuist in een van die databases zijn verschenen met een interessante verandering.

Volgens DisplaySpecifications (via Notebookcheck) zijn er verwijzingen naar meerdere nieuwe Samsung OLED TV's in de Zuid-Koreaanse database. De bijbehorende productcodes eindigen hier telkens op F. Dat hadden we niet meteen verwacht, aangezien Samsung tot nu toe een alfabetische naamgeving gebruikt voor hun tv's. In 2023 eindigden de namen op C en dit jaar eindigen ze op D. We hadden dus verwacht dat de Samsung S95D opgevolgd zou worden door de Samsung S95E. Samsung denkt daar blijkbaar anders over want de namen in deze database eindigen op de letter F: S85F, S90F en S95F.

Waar is de E?

Over de specificaties van de tv's is nog niet heel veel bekend. Het goedkoopste model (van deze drie) is de S85F en die zou volgens de geruchten in sommige regio's een QD-OLED-paneel hebben, maar in andere een W-OLED-paneel. We verwachten echter overal W-OLED te zien, aangezien dit goedkoper is dan QD-OLED.

We verwachten verder dat de S90F ook in 2025 een mix van QD-OLED en W-OLED in verschillende formaten zal gebruiken, gebaseerd op de formaten die hier worden genoemd. Volgens het bericht kun je de S85F-serie verwachten in 55, 65, 77 en 83 inch in de VS en van 55 tot 77 inch in Europa.

De S90F komt in formaten van 48 tot 83 inch en de S95F gaat van 55 tot 83 inch. Voor beide modellen zouden alle groottes wereldwijd verkocht worden. Als je de afmetingen van de Samsung S95D ongeveer kent, zul je merken dat het grootste formaat van 83 inch nieuw is. Aangezien Samsung voor dit model altijd een QD-OLED-paneel gebruikt, wordt dit meteen een van de allereerste 83-inch QD-OLED TV's ter wereld.

Er is nog geen informatie over deze tv's behalve de verrassende naamgeving en de afmetingen. We verwachten de nieuwe modellen te zien op CES 2025 in januari. Samsung heeft de voorbije jaren enkele indrukwekkende tv's op de markt gebracht en het is zacht uitgedrukt als we zeggen dat onze verwachtingen hooggespannen zijn.