Ook Samsung Galaxy Watch 4 ontvangt nu update naar Wear OS 5

Na een geleidelijke uitrol van Wear OS 5 naar de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 5, heeft Samsung bevestigd dat de Galaxy Watch 4 nu ook de update ontvangt. One UI 6 Watch, Samsungs software op basis van Wear OS 5, wordt op dit moment al uitgerold naar gebruikers.

Dit is een belangrijke mijlpaal voor Samsung. Het bedrijf deelde voor de start van de uitrol een overzicht met alle horloges die de update zouden ontvangen en voegde eraan toe dat de nieuwere modellen als eerste aan de beurt waren. Het oudste horloge op de lijst was de Galaxy Watch 4, die dateert van 2021, en Samsung heeft nu zelf bevestigd dat de update ook voor dat model beschikbaar is.

Het heeft bijgevolg minder dan een maand geduurd voor elke compatibele Galaxy Watch de update kon installeren. We overlopen hieronder de belangrijkste nieuwigheden in One UI 6 Watch.

Wear OS 5 komt naar de Samsung Galaxy Watch 4

Net als de Wear OS 5-updates voor de Galaxy Watch 5 en Watch 6 brengt de nieuwe software een groot aantal upgrades, aanpassingen en verbeteringen met zich mee.

Galaxy Watch 4-gebruikers krijgen nieuwe wijzerplaten en visuele verbeteringen aan de interface, met nieuwe lettertypes, knoppen en toggles. De afbeeldingen van de tegels zijn ook verbeterd zodat alles er beter uitziet.

Verder zijn er nieuwe gezondheidsmetingen en de introductie van de Energy Score (berekend met behulp van een vleugje AI), die je fysieke en mentale conditie laat zien op basis van je slaap en activiteit. Hier hoort ook advies bij om je Energy Score zo hoog mogelijk te houden.

Er zijn ook meer gedetailleerde inzichten over je slaap, aangepaste workout-routines en het nieuwe Knijp Dubbel-gebaar om navigatie gemakkelijker te maken. Er is nog een nieuwe energiebesparende modus die sommige gezondheidsfuncties beperkt en de batterijduur verlengt.

De Samsung Galaxy Watch 4 werd voor het eerst uitgebracht in augustus 2021 en luidde de terugkeer in van Wear OS naar de Galaxy Watches. We vermoeden ten slotte dat dit de laatste grote software-update voor het horloge is, aangezien dit het oudste model was in het update-overzicht van Samsung.