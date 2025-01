Gelekte Galaxy S25-benchmarks wijzen op Snapdragon-chips voor alle modellen

Sinds de eerste geruchten over de Samsung Galaxy S25 begonnen binnen te stromen, is er al onduidelijkheid geweest over welke processoren we in de aankomende flagships van Samsung moeten verwachten in verschillende delen van de wereld. Een nieuwe leak lijkt nu eindelijk een duidelijk antwoord te hebben, en dat een paar weken voor de waarschijnlijke lancering.

Volgens de leaker Tarun Vats (via SamMobile) zijn er inmiddels Geekbench-benchmarks online verschenen met informatie over de internationale versie van het standaard Galaxy S25-model. Dit model zou onder andere over een Snapdragon 8 Elite-chip beschikken, samen met 12GB RAM.

Dat is opmerkelijk, want de internationale versie van de Samsung Galaxy S24 draait op de Exynos 2400-chip van Samsung in plaats van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor die wel in het Ultra-model zit (en in andere regio's voor alle Galaxy S24-toestellen wordt gebruikt).

De implicatie hier is dat Samsung dit jaar al zijn Galaxy S25-toestellen van Snapdragon-chips voorziet, zoals eerder al werd gesuggereerd, en dat je dus overal in de wereld dezelfde processor krijgt als je een Galaxy S25 koopt.

Exynos vs Snapdragon

Breaking ‼️Galaxy S25 (SM-S931B) just surfaced on Geekbench! 🚀 Powered by Snapdragon 8 Elite Processor with 12GB RAM! Single-Core: 2986Multi-Core: 9355 Snapdragon 8 Elite is officially confirmed for Vanilla model in International markets (India, Europe & more)! 🌍 pic.twitter.com/9ySZFnKxRtDecember 31, 2024

Samsung gebruikt sinds 2012 (bij de Galaxy S III) al een mix van verschillende processors in zijn Galaxy S-serie. Daarvoor werden er gewoon simpelweg alleen maar Exynos-chips gebruikt. In 2012 zagen we echter toestellen met de Exynos 4 Quad, de Snapdragon S4 en de Snapdragon 400.

Tegenwoordig hangt de chip die je krijgt dus af van waar in de wereld je het toestel koopt. Verschillende processors betekent ook wel een verschil in prestatievermogen, maar over het algemeen moet dit niet echt merkbaar zijn (al zijn het vaak de Snapdragon-chips die iets krachtiger en efficiënter zijn).

Wanneer Samsung zijn eigen Exynos-chips gebruikt, betekent dit lagere kosten en een hogere winst voor het bedrijf, maar de situatie is vrij ingewikkeld dankzij internationale licenties, afhankelijkheid van bepaalde voorraden en natuurlijk de verschillende prestaties die deze chips elk jaar leveren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Misschien herinner je je nog dat Samsung bij de Galaxy S23-serie ook wereldwijd alleen maar Snapdragon-chips gebruikte. Dat was toen een erg populaire keuze onder consumenten en als dit nu dus weer het geval is, hopen we dat Samsung geen extra kosten voor de Snapdragon-chip rekent.