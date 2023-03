Prijsverhoging duwt nieuwe Samsung Galaxy A54 en A34 naar hogere middenklasse

In onze Samsung Galaxy S23 Ultra review gaven we hem het label van beste cameratelefoon. Niet iedereen kan die telefoon betalen, dus gelukkig heeft Samsung zonet de Galaxy A54 en Galaxy A34 onthuld.

De Galaxy A54 5G heeft een 50MP f/1.8 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 12MP f/2.2 ultrawide en een 5MP f/2.4 macrocamera, aangevuld met een 32MP f/2.2 camera aan de voorkant. Samsung zegt dat de Galaxy A54 5G geweldige foto's kan maken, zelfs bij weinig licht, en geschikt is voor supervloeiende videogesprekken. De telefoon zou bovendien verbeterde bewerkingstools hebben, zodat je het meeste uit je foto's kunt halen.

De goedkopere Samsung Galaxy A34 5G klinkt niet als een grote stap achteruit, want hij heeft een 48MP f/1.8 hoofdcamera met OIS, een 8MP f/2.2 ultrawide en een 5MP f/2.4 macro, evenals een 13MP f/2.2 selfiecamera.

Een ander hoogtepunt van deze telefoons is hun scherm. De Samsung Galaxy A54 is uitgerust met een 6,4-inch FHD+ Super AMOLED display met een 120Hz refresh rate, terwijl de Galaxy A34 5G een 6,6-inch display heeft met de dezelfde specs. Dat is een welkome upgrade tegenover het 90Hz-display van de Galaxy A33 van vorig jaar.

Beide telefoons hebben behoorlijk grote 5.000mAh-batterijen, met 25W opladen, 5G, een in-screen vingerafdruksensor, IP67-score voor waterbestendigheid, 128GB of 256GB opslagruimte, een microSD-kaartslot en stereospeakers.

De Samsung Galaxy A54 5G is tot slot voorzien van een Exynos 1380 chipset en 8GB RAM, terwijl de A34 5G een iets minder krachtige MediaTek Dimensity 1080 chipset heeft, gekoppeld aan 6GB of 8GB RAM. De Galaxy A54 5G heeft ook een iets moderner ontwerp, met een punch-hole camera, terwijl de A34 5G een waterdruppelnotch heeft.

Natuurlijk betaal je minder voor de Samsung Galaxy A34. Die telefoon kost 389 euro voor 128GB opslagruimte of 469 euro voor 256GB, terwijl de Galaxy A54 respectievelijk 489 euro of 539 euro kost. Dat is een kleine prijsverhoging ten opzichte van de Galaxy A33 en A53, die begonnen bij 369 euro en 449 euro. Ze zijn allebei per direct verkrijgbaar.

Zijn ze hun geld waard?

Uiteraard moeten we deze telefoons eerst aan een volledige review onderwerpen voordat we weten hoe goed ze echt zijn, maar op papier zijn ze althans een verbetering ten opzichte van hun voorgangers. Of die verbeteringen groot genoeg zijn... dat is een ander verhaal.

Om te beginnen lijken de vorige telefoons qua megapixels op elkaar. De Galaxy A53 heeft een 64MP-hoofdcamera, terwijl zowel de A53 5G als de Galaxy A33 5G een extra dieptesensor hebben, die hier ontbreekt. Anderzijds zijn die sensoren eerder opvulling van ruimte zonder veel echte meerwaarde.

We weten in het geval van de Galaxy A54 dat de pixelgrootte van de hoofdcamera, de grootte van de beeldsensor en de OIS zijn verbeterd. Foto's komen er waarschijnlijk beter uit te zien, zelfs na het verlies van een paar megapixels.

Andere duidelijke verbeteringen komen in de vorm van de chipsets die door de nieuwe telefoons worden gebruikt en de verhoogde refresh rate (120Hz tegenover 90Hz) van de Galaxy A34.

De batterijcapaciteiten, oplaadsnelheden en IP-scores zijn allemaal hetzelfde en de ontwerpen zijn ook niet veel veranderd. Of er genoeg verbeterd is voor deze telefoons valt nog te bezien.