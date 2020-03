Gelekt: OnePlus 8 en 8 Pro

De OnePlus 8 serie is een van de smartphonelanceringen van 2020 waar we met smart op hebben gewacht. Misschien wel meer dan op de Huawei P40, en daarom is zelfs op de dag dat de laatstgenoemde telefoon gelanceerd zou worden, het grootste nieuws dat de aankomende OnePlus toestellen volledig gelekt zijn.

Dit nieuws is afkomstig van de betrouwbare Twitteraar Ishan Agarwal, die een tabel van gedetailleerde specificaties van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Er zitten alleen een aantal gaten in de tabel en over het algemeen legt dit de aankomende toestellen bloot.

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4JMarch 25, 2020

We zijn geneigd om dit te geloven, deels omdat Agarwal wel vaker informatie geeft die blijkt te kloppen en deels omdat het overeen komt met wat we al gehoord hebben.

OnePlus smartphones lijken een van de beste van het jaar te zijn, het levert topfuncties voor een midrange prijs en in tegenstelling tot Huawei, die daar ook meestal in valt, hebben de smartphones van 2020 ook Google apps.

OnePlus 8 lek

OnePlus 7T (Image credit: Future)

De 'basis' OnePlus 8 zou beschikken over ene 6.55-inch FHD+ scherm, met gebruik van Super AMOLED schermtechnologie en met een ververssnelheid van 90Hz (zoals in de OnePlus 7T smartphones).

De camera's zouden een 48MP hoofdlens bevatten met 16MP en 2MP sensoren, waarvan we denken dat het groothoeklenzen zijn en macro sensoren. Dat is een merkwaardige serie, aangezien de OnePlus 7T dezelfde had met een 12MP telephoto camera in plaats van de 2MP, dus het lijkt erop dat de nieuwe smartphone is gedegradeerd. Aan de voorkant zit er waarschijnlijk een 16MP selfie camera.

De batterijduur zou 4.300mAh zijn en met dezelfde 30W snel opladen wat de OnePlus smartphones ook hebben. Volgens het bericht is de processor een Snapdragon 865, wat betekent dat het toestel ook op 5G werkt.

De OnePlus 8 zou geleverd worden met 8GB of 12GB aan RAM geheugen, en 128GB of 256GB aan opslag.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 7T Pro (Image credit: Future)

Nu het grotere model, de OnePlus 8 Pro beschikt blijkbaar over een groot 6.78-inch QHD+ Super AMOLED display met een ververssnelheid van 120HZ, dus het kan een van de beste schermen hebben die we ooit hebben gezien op een telefoon.

De camera's zijn 48MP, 48MP, 8MP en 5MP en als de eerste de hoofdlens is dan verwachten we dat de andere een ultragroothoeklens, een telefotolens en een macrolens is. Zoals het basistoestel, zou ook deze beschikken over een 16MP selfie camera.

Wat betreft de batterij, de OnePlus 8 Pro heeft waarschijnlijk een 4,510MAh batterij iets beter dus dan zijn broer met dezelfde 30W snelladen maar ook met 30W draadloos opladen en zelfs 3W omgekeerd draadloos laden (zodat je de smartphone kunt gebruiken als een draadloze oplaadmat om andere apparaten op te laden).

Het lijkt erop dat de smartphone hetzelfde RAM geheugen en opslag combinatie heeft als de OnePlus 8, en dezelfde chipset met 5G, maar in tegenstelling tot dat toestel hebben we een waterbestendige score hier vna IP68.

We verwachten dat de OnePlus 8 smartphones ergens in april 2020 gelanceerd worden, tenzij dit weer een tech evenement wordt dat is uitgesteld vanwege het coronavirus, maar voor hun uiteindelijke onthulling zullen we jullie van al het nieuws en de geruchten rondom de toestellen voorzien.