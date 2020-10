Exclusief: OnePlus 8 reeks wordt midden april aangekondigd

Geen enkel gesprek over nieuwe flagship smartphones is compleet zonder vermelding van OnePlus. Gelukkig lijkt het erop dat we niet lang hoeven te wachten op de lancering van de OnePlus 8 serie.

TechRadar India heeft van een bron dichtbij het bedrijf vernomen dat de OnePlus 8 smartphones in de tweede week van april worden onthuld. In het verleden heeft OnePlus wereldwijde en Indiase lanceringen gehouden op dezelfde dag (of een paar dagen van elkaar). We verwachten dan ook dat ze dit jaar hetzelfde stramien zullen aanhouden.

Er werd echter geen bevestiging gegeven over de producten. Meerdere lekken suggereren momenteel dat OnePlus dit jaar geen twee, maar drie smartphones zal introduceren, waarbij de nieuwe binnenkomer een zogenaamde OnePlus 8 Lite zal zijn. Dit gaat waarschijnlijk geen echte budgetsmartphone zijn, maar eerder een premium middenklasser.

OnePlus 8 serie: de verwachtingen

(Image credit: OnLeaks)

De OnePlus 8 Lite zou een nieuw hoekig ontwerp krijgen. Enkele gelekte renders van OnLeaks tonen een kleiner 6,4-inch display met een punch-hole voor de selfie-camera. Gezien het feit dat OnePlus vorig jaar heeft bevestigd dat alle toekomstige apparaten hoge verversingssnelheden zullen hebben, hopen we dat de 8 Lite een 90Hz-verversingssnelheid zal hebben. De renders onthullen vervolgens drie camera's achteraan: een high-res hoofdcamera, een groothoeklens en een dieptesensor. Aan de binnenkant verwachten we de MediaTek Dimensity 1000 chipset.

(Image credit: OnLeaks)

Bij de OnePlus 8 zien we misschien een groter 6,6-inch display met aflopende randen en een punch-hole selfie-camera in de linkerhoek. Terwijl de resolutie nog steeds Full HD+ zal zijn, zal het waarschijnlijk de overstap maken naar een 120Hz-verversingssnelheid. Aan de achterkant zien we ook een drie camera's zoals bij de OnePlus 7 Pro. Vermoedelijk gaat het hier om een hoofdcamera, groothoeklens en zoomlens.

(Image credit: OnLeaks)

Tot slot zou de OnePlus 8 Pro een nog groter QHD+ scherm hebben met een 120Hz-verversingssnelheid en een punch-hole camera. Net als de OnePlus 8 wordt hij aangedreven door de Snapdragon 865 chipset en er zal bijgevolg ook 5G-ondersteuning zijn. Dit Pro-model zal waarschijnlijk een quad-camera hebben, die een dieptesensor toevoegt aan de hoofd-, groothoek- en zoomlens.

Grotere accu's en nog snellere Warp Charge-snelheden zullen waarschijnlijk ook van de partij zijn. Er zijn bovendien geruchten dat draadloos opladen en de langverwachte IP-score voor water- en stofdichtheid eindelijk hun intrede zullen maken bij OnePlus. Het bedrijf zou ook werken aan een paar volledig draadloze oortjes. Aangezien we nu een maand van de lancering verwijderd zijn, zou OnePlus alles binnenkort officieel moeten aankondigen.