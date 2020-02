Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S20 Plus vs Galaxy S20 Ultra: wat zijn de verschillen?

Na maanden van geruchten en speculaties is de Samsung Galaxy S20 serie gearriveerd, en die bestaat uit maar liefst drie verschillende smartphones.

Hoewel deze drie smartphones stuk voor stuk high-end zijn (en zo duur als je kan verwachten van Samsung), hebben ze ook een aantal verschillen, waarbij de Samsung Galaxy S20 Ultra een nieuw niveau van 'premium' (in elke zin van het woord) bereikt, zelfs naar de standaarden van het bedrijf.

Hieronder vind je een volledige vergelijking van de drie, op basis van hun specificaties, ontwerp en prijs.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Zowel de Samsung Galaxy S20, S20 Plus als S20 Ultra zullen op 13 maart in de verkoop gaan. Pre-orders zouden normaal op 12 februari al geplaatst kunnen worden. Bij een pre-order van de S20 Plus en S20 Ultra krijg je bovendien de nieuwe Samsung Galaxy Buds Plus gratis!

Qua prijzen begint de Galaxy S20 bij €899 (voor 128GB opslag), waarmee de instapprijs voor deze reeks een pak hoger ligt dan vorig jaar. Er is namelijk geen budget toestel zoals de Galaxy S10e van vorig jaar. De Galaxy S20 Plus begint vervolgens bij €999 (ook voor 128GB opslag). De Galaxy S20 Ultra doet er nog een schepje bovenop met een versie voor €1349 (128GB opslag en 12GB RAM) en de deluxe versie voor €1549 (512GB opslag en 16GB RAM).

Design

Zoals de meeste vlaggenschepen van Samsung (en de meeste vlaggenschepen) heeft de Galaxy S20 serie aluminium frames en glazen achterzijdes. Ze zijn allemaal beschikbaar in dezelfde vier kleurenopties: Cloud Pink, Cloud Blue, Cosmic Gray en Cosmic Black. Ze zijn ook allemaal IP68 gecertificeerd, zodat ze veilig kunnen worden ondergedompeld.

De belangrijkste manier waarop ze verschillen zijn de afmetingen en het gewicht. De Samsung Galaxy S20 is natuurlijk de kleinste en lichtste (151,7 x 69,1 x 7,9mm en 163), dan is er de Galaxy S20 Plus (161,9 x 73,7 x 7,8mm en 186g), en de grootste is de Galaxy S20 Ultra, die is 166,9 x 76 x 8,8mm en 220g.

(Image credit: Future)

Display

Zoals je zou verwachten, hebben de drie toestellen verschillende displaygroottes. De Samsung Galaxy S20 komt binnen op 6,2 inch, de Samsung Galaxy S20 Plus op 6,7 inch, en de Samsung Galaxy S20 Ultra op een enorme 6,9 inch.

Maar afgezien van de groottes zijn hun beeldschermen vrij gelijkaardig. Ze hebben allemaal een Infinity-O AMOLED display met een beeldverhouding van 20:9 en een resolutie van 1440 x 3200. Natuurlijk, omdat ze verschillende groottes hebben, hebben ze ook verschillende pixeldichtheden.

De Galaxy S20 heeft 563 pixels per inch, de Galaxy S20 Plus heeft er 525 en de Galaxy S20 Ultra heeft er 511. Technisch gezien betekent dit dat de grootste, duurste smartphone het minst scherpe scherm heeft, maar de verschillen zijn zo verwaarloosbaar dat ze waarschijnlijk niet met het blote oog te zien zijn.

Alle drie de toestellen ondersteunen ongetwijfeld HDR10+, maar interessanter is dat ze ook een 120Hz verversingssnelheid hebben, voor soepelere interacties en animaties. Dat is het dubbele van de 60Hz verversingssnelheid op de Samsung Galaxy S10 reeks. De drie smartphones hebben ook allemaal een in-screen vingerafdrukscanner.

(Image credit: Future)

Specs en batterij

Alle smartphones worden geleverd met een Exynos 990 chipset. Dit is meteen ook de eerste keer dat we deze gloednieuwe, high-end chipset in een smartphone terugzien. Hij moet de concurrentie aangaan met Qualcomm's Snapdragon 865.

De drie telefoons hebben ook allemaal minstens 12GB RAM, maar een versie van de Samsung Galaxy S20 Ultra is bovendien beschikbaar met 16GB, wat in combinatie met de Snapdragon 865 het comfortabel zou moeten doen racen voor andere Android-telefoons.

De Galaxy S20 en S20 Plus komen beide uit met 8GB RAM in de Benelux. De S20 Ultra doet er nog een schepje bovenop en verschijnt in varianten met 12GB én 16GB voor ongeziene prestaties.

Opslag in alle drie de modellen komt in op 128GB, maar de Galaxy S20 Ultra en S20 Plus hebben ook een 512GB verscheidenheid, en alle drie de telefoons hebben bovendien een microSD-kaartslot. Ze lopen allemaal Android 10, en alle ondersteunen 5G, hoewel de Samsung Galaxy S20 Ultra ondersteunt het breedste scala van 5G banden.

De exacte opslagopties zijn nog niet beschikbaar, maar we weten wel dat de Galaxy S20 en S20 Plus beginnen bij 128GB interne opslag. Waarschijnlijk zijn er ook versies met 256GB en 512GB. De Galaxy S20 Ultra maakt dit concreter en is er in een versie met 128GB en 512GB opslag.

Over het algemeen gaan we qua pure prestaties geen verschil zien tussen de Galaxy S20 en S20 Plus. De Galaxy S20 Ultra heeft wel een (klein) streepje voor door het ruimere RAM-geheugen. In de praktijk zal je de verschillen waarschijnlijk amper opmerken.

Meer verschillen zien we wel bij de batterijen: de Samsung Galaxy S20 heeft een exemplaar van 4.000mAh, de Galaxy S20 Plus eentje van 4.500mAh, en de Galaxy S20 Ultra eentje van 5.000mAh. Alle drie de smartphones ondersteunen 25W snelladen en worden geleverd met de vereiste lader. De Ultra kan zelfs 45W-snelladen, maar daarvoor moet je een afzonderlijke lader aankopen.

(Image credit: Future)

Camera's

De Samsung Galaxy S20 en S20 Plus hebben er gelijkaardige camera's, terwijl de S20 Ultra enkele extra grote upgrades toevoegt.

Om te beginnen, hebben de Samsung Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus allebei dezelfde 12MP-hoofdcamera, 12MP-groothoeklens, 64MP-zoomlens en 10MP-selfiecamera. De Galaxy S20 Plus voegt hier nog een dieptesensor aan toe voor betere portretfoto's.

De Samsung Galaxy S20 heeft op zijn beurt een 108MP-hoofdlens, een 48MP-zoomlens, dezelfde 12MP-groothoeklens, een dieptesensor en een 40MP-selfiecamera. Het verschil is dat deze zoomlens, ondanks het lagere aantal megapixels, 10x optische zoom en 100x digitale zoom ondersteunt, terwijl de 64MP-lenzen van de andere twee 3x optische zoom en 30x digitale zoom kunnen bereiken.

De drie toestellen zijn ieder uitgerust met optische beeldstabilisatie op de hoofdlens en zoomlens en hebben gelijkaardige foto-opties, waaronder indrukwekkende 8K-video-opname.

(Image credit: Future)

De 5G-kwestie

Een belangrijke factor die we niet over het hoofd kunnen zien, is 5G-ondersteuning. De Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus verschijnen beide alleen in hun 4G-versie in de Benelux. Ze bestaan ook in 5G-versies, maar aangezien hier nog geen 5G-netwerk is, komen die modellen hier niet op de markt. De Samsung Galaxy S20 Ultra is er daarentegen alleen in een 5G-versie.

Een deel van de meerprijs van de S20 Ultra komt voort uit de 5G-antennes die zijn ingebouwd, hoewel een niet-5G-versie van dit toestel ook ruim boven de 1000 euro zou kosten. De smartphone werkt wel zoals ieder ander toestel op 4G-netwerken, dus je hoeft niet te wachten op de uitrol van 5G voor je hem kan gebruiken. Je moet hier wel in het achterhoofd houden dat je een meerprijs betaalt voor functies die je voorlopig nog niet kan gebruiken in België, Nederland en het grootste deel van de wereld.

In de praktijk betaal je nu 350 euro meer (tegenover de S20 Plus) voor een betere hoofdlens, zoomlens en iets meer RAM-geheugen. Of de S20 Ultra zijn die extra euro's waard is zonder 5G, daar gaan we pas een definitieve uitspraak over doen na onze volledige review.

(Image credit: Future)

Welke wordt het?

Op papier zijn deze drie smartphones allemaal de S-naam waardig. Ze geven je topklasse prestaties, camera's, displays en zelfs de mogelijkheid om al een 5G-toestel in handen te krijgen.

Als je twijfelt tussen de Samsung Galaxy S20 van 899 euro en Galaxy S20 Ultra van 999 euro, dan is je keuze relatief eenvoudig. De S20 heeft een display van 6,2 inch, terwijl de S20 Plus een 6,7 inch-display heeft en een dieptelens achteraan. Dit zijn de enige twee verschillen tussen beide smartphones. De dieptelens kan hier zelfs verwaarloosbaar zijn, aangezien de foto-software van Samsung zodanig geavanceerd is dat diepte-effecten toegepast kunnen worden zonder deze extra lens. De vraag is dus: wil je 100 euro extra uitgeven voor een scherm dat iets groter is?

Hou er hier wel rekening mee dat je(voorlopig) bij een pre-order van de S20 Plus een setje nieuwe Galaxy Buds Plus oortjes (t.w.v. €169) cadeau krijgt. Zolang die deal nog loopt, is de S20 Plus in feite "voordeliger" dan zijn kleine broer.

Als je twijfelt tussen een van de twee modellen hierboven en de Galaxy S20 Ultra, dan is de afweging iets moeilijker. Het display is hier met zijn 6,9 inch nog iets groter en het RAM-geheugen is ook iets uitgebreider, maar de camera-setup is hier het grootste verschilpunt. De mogelijkheden van de 108MP-hoofdlens en 48MP-zoomlens met 100x digitale zoom zijn weliswaar ongeëvenaard. In onze uitgebreide review, zullen we dan ook uitvoerig hierop ingaan om te kijken of ze hun geld waard zijn. In Nederland en België moet je hier ook nog afwegen of je al de meerprijs voor 5G wil geven zonder dat je er daadwerkelijk iets mee kan doen op dit moment.

Ben je nog niet zeker welke S20 je voorkeur krijgt? Sla dit artikel dan zeker op in je bladwijzers. We gaan namelijk de nodige updates aanbrengen eens we klaar zijn met de uitgebreide reviews van de drie toestellen zodat jij zo geïnformeerd mogelijk aan je aankoop kan beginnen!