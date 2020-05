'Google Pixel 4a release tegelijk met Android 11 bèta'

De Google Pixel 4a releasedatum kan gepland zijn voor juni, zo valt te lezen in een nieuw gerucht. De release van het toestel zou overeenkomen met de release van de Android 11 ontwikkelaarsbèta.

De goedkopere versie van de Pixel 4 verschijnt volgens de Duitse website Caschys Blog op 5 juni. Caschys is in het bezit van interne documenten van Vodafone waaruit dit blijkt. De site had eerder aangegeven dat 22 mei de eigenlijke releasedatum zou zijn. De verschuiving kan wereldwijd bedoeld zijn, maar ook enkel voor Vodafone. Daarover heerst nog wat onduidelijkheid.

Welke van de twee datums het nu ook wordt, het ziet ernaar uit dat de Pixel 4a veel later verschijnt dan de Pixel 3a. Laatstgenoemde werd onthuld op Google IO 2019, wat begin mei 2019 plaatsvond. Nu Google IO 2020 geannuleerd is, lijkt de fabrikant ook minder haast te hebben met het onthullen van haar nieuwe smartphone

Waarom 5 juni voor de Pixel 4a?

Er is reden om te geloven dat Google heeft gekozen voor een releasedatum van 5 juni: dat is net nadat het bedrijf een nieuwe gebeurtenis heeft aangekondigd rond de Android 11-ontwikkelaar bèta-lancering op 3 juni. Met Google IO weg is dit het volgende grote evenement in de Google-kalender.

De Pixel 3a werd gelanceerd te midden van alle fanfare van Google IO vorig jaar, inclusief een eerste blik op Android 10. Gezien het gebrek aan hype, zou het niet verrassend zijn als het bedrijf zijn apparaataankondiging naast een bundel van ander nieuws voor de volgende grote Android update wil samenvoegen.

Via Android Central