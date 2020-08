Lanceringsdatum Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G mogelijk bevestigd

The Google Pixel 4a (above) could get a 5G version on October 8

Toen Google de Pixel 4a lanceerde, bevestigde het ook dat de Pixel 4a 5G en Google Pixel 5 later dit jaar zouden verschijnen. De aankondiging zei niet precies wanneer... behalve dan in Frankrijk.

Een lezer van 9to5Google zag op de Franse blogpost met de aankondiging voor de Google Pixel 4a dat pre-orders voor de Pixel 4a 5G en Pixel 5 vanaf 8 oktober geopend zouden zijn.

De vermelding werd snel verwijderd, maar niet voordat er een screenshot was genomen. Beter nog, op het moment van schrijven is de vermelding nog steeds zichtbaar op de Google-cache. Onderstaande screenshot toont de cacheversie die door Google Translate is gehaald.

(Image credit: Google)

Dit is dus vrijwel zeker de echte pre-order datum voor de Pixel 5 en Pixel 4a 5G. Dat betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de telefoons op dat moment worden aangekondigd, want het is heel goed mogelijk dat de aankondiging plaatsvindt voordat de pre-orders worden geopend.

We moeten er ook rekening mee houden dat de pre-orders voor Frankrijk waarschijnlijk niet samenvallen met de pre-orders in andere landen. Toch ziet het er dan naar uit dat de Google Pixel 5 begin oktober wordt aangekondigd, wat niet echt verrassend is, aangezien Google de gewoonte heeft om zijn nieuwe toestellen in oktober aan te kondigen.