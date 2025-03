De Google Pixel 9a is nu al te koop en hij is nog niet eens officieel onthuld

De Google Pixel 9a is een van de telefoons waar we de laatste tijd de meeste leaks over voorbij hebben zien komen. Zo waren er tot nu toe al specs en afbeeldingen gelekt, plus zelfs al hands-on Pixel 9a-video's. Nu is de telefoon ook gewoon al op twee verschillende plaatsen online te koop aangeboden.

GSMArena spotte een productpagina voor de telefoon, die inmiddels natuurlijk weer verwijderd is, op de website van de Duitse retailer Technomarkt. Op die pagina waren onder andere afbeeldingen, een startprijs van 549 euro en een redelijk gedetailleerde lijst met specs te zien.

Volgens de productpagina zal de Google Pixel 9a beschikbaar zijn in de kleuren: 'Gray', 'Rose', 'Black' en 'Violet'. Daarnaast zou het toestel met Gorilla Glass 3 worden beschermd en kan je kiezen tussen 128GB of 256GB aan opslagruimte.

(Image credit: Technomarkt.de)

Specs waar we al eerder over gehoord hebben

Het toestel zal schijnbaar beschikken over een 6,3-inch FHD+ OLED-scherm met een 120Hz refresh rate en een piekhelderheid van 2.700 nits. Daarnaast zou hij, net als de rest van de Pixel 9-serie draaien op de Tensor G4-processor. Verder krijgt hij volgens deze leak 8GB aan RAM, een 5.100mAh-batterij, een 48MP-hoofdcamera en een 13MP-ultrawide. Dit zijn overigens allemaal details die we ook al eerder hebben gehoord.

(Image credit: Dubizzle)

De andere productpagina heeft iets minder details onthuld. Het gaat hier om een advertentie die op een website in de VAE is verschenen. Het gaat hier dus ook niet echt om een typische productpagina, want de website is ook geen officiële retailer. In dit geval gaat het om een individu die een advertentie online heeft geplaatst en een Pixel 9a voor 2.350 dirham (ongeveer 585 euro) probeert te verkopen. Deze advertentie bevat dus niet heel veel details, maar wel afbeeldingen van de verpakking van het toestel.

Het feit dat deze pagina's inmiddels dus al online zijn verschenen, suggereert dat de Google Pixel 9a binnenkort gelanceerd zal worden. De website van de Duitse retailer gaf dan ook aan dat de telefoon zou worden bezorgd binnen ongeveer 10-14 dagen.

We weten nog niet precies wanneer de Pixel 9a dus zal worden aangekondigd, maar leaks suggereren dat we hem misschien morgen al te zien kunnen krijgen (19 maart). In dat geval lijkt het er dus op dat we heel snel officiële details over de telefoon zullen krijgen. We verwachten echter niet dat we heel veel nieuwe informatie te horen krijgen, aangezien er al enorm veel gelekt is.