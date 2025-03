Google Pixel 9-benchmarks hinten naar de prestaties van de aankomende middenklasser

Als de geruchten die we tot nu toe hebben gehoord accuraat zijn, zouden we misschien deze week al de lancering van de Google Pixel 9a kunnen verwachten. Er zijn nu dan ook weer nieuwe benchmarks online verschenen die ons een idee geven van wat voor soort prestaties we kunnen verwachten.

Deze benchmarks komen vanuit de leaker @KaroulSahil (via Notebookcheck) en zijn waarschijnlijk afkomstig van een apparaat dat al ergens getest wordt voor de officiële onthulling. Een aantal van de resultaten zijn een AnTuTu-score van 1.049.844 en Geekbench-scores van 1.530 (single-core) en 3.344 (multi-core).

Hoewel die AnTuTu-score redelijk overeenkomt met die van de bestaande Google Pixel 9-toestellen, wat ook wel te verwachten is dankzij dezelfde Tensor G4-processor, zijn de Geekbench-scores merkbaar lager dan die van de flagship modellen die Google vorig jaar in augustus onthulde.

Er kunnen een aantal redenen voor de prestatieverschillen zijn, maar een van de meest waarschijnlijke verklaringen is misschien gewoon dat de Pixel 9a nog op een vroege versie van zijn uiteindelijke software draait. Die software is dus misschien simpelweg nog niet goed geoptimaliseerd. Er kan natuurlijk ook nog wel iets op het gebied van hardware verschillen dat in de Pixel 9a op sommige vlakken voor iets slechtere prestaties zorgt.

Als hij maar juist geprijsd is

Google Pixel 9a Benchmark result#Google #GooglePixel9a pic.twitter.com/3lZBobYt6gMarch 15, 2025

Gezien de geschiedenis van Google's reeks van middenklasse smartphones (zie onze Google Pixel 8a review voor wat je tegenwoordig van Google's middenklassers kan verwachten), denken we niet dat ons grote verrassingen te wachten staan als het gaat om de prestaties van de Pixel 9a.

Over het algemeen zijn de interne specs van Google's middenklassers vaak vergelijkbaar met die van de flagships. Er wordt dan ook vooral bespaard op het design en de materialen die gebruikt worden. Dat betekent echter ook dat de middenklasse Pixels over het algemeen een erg interessante keuze zijn als je niet al te veel geld aan een Pixel wil uitgeven, maar wel van grotendeels dezelfde software-ervaring wil genieten.

Natuurlijk kunnen we pas bepalen of de nieuwe middenklasser een goede deal is, wanneer we de prijs weten. De Pixel 8a had bij zijn lancering een startprijs van 549 euro en het lijkt erop dat het 128GB-model van de Google Pixel 9a weer diezelfde adviesprijs zal krijgen. We hebben echter ook al gehoord dat de variant met 256GB aan opslagruimte misschien wel iets duurder wordt dan zijn voorganger.

Het lijkt er verder op dat er sprake zal zijn van een verrassende designkeuze. Google lijkt bij de Pixel 9a namelijk de bekende Pixel-camerabalk achterwege te laten. Het nieuwe toestel zal misschien een plattere achterkant krijgen dan zijn voorgangers.