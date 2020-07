Apple bevestigt vertraging van iPhone 12

Goed nieuws: de iPhone 12 wordt binnenkort gelanceerd. Slecht nieuws: de lancering zal een paar weken later plaatsvinden dan Apple's gebruikelijke moment in september.

De vertraging van de iPhone 12, bevestigd tijdens de laatste inkomstencall van Apple, kwam op hetzelfde moment dat het bedrijf positief nieuws meldde voor Q3 2020. Ondanks het effect van de Covid-19-pandemie steeg de verkoop van de iPhone met 2% tegenover vorig jaar, wat grotendeels wordt toegeschreven aan de iPhone SE 2020. Net als bij deze periode waarschuwde Apple er echter voor dat de atypische omstandigheden ervoor zorgden dat Apple opnieuw geen winstdoelstelling op het vierde kwartaal van 2020 zou instellen.

De onzekerheid heeft er waarschijnlijk ook toe bijgedragen dat Apple heeft toegegeven dat de iPhone 12 waarschijnlijk vertraging zal oplopen. Tijdens de inkomstencall bevestigde het bedrijf dat de verkoop van iPad en Mac een dubbelcijferige groei had ondanks de leveringsbeperkingen die werden veroorzaakt door het effect van de coronavirus.

iPhone 12 vertraagd, maar is het wachten de moeite waard?

De nieuwe iPhone 12 kan het wachten waard zijn. Er wordt verwacht dat Apple de eerste 5G-iPhone zal introduceren, die hogere downloadsnelheden biedt voor gebruikers die toegang hebben tot 5G-infrastructuur. Bijna alle Android-concurrenten van Apple hebben 5G-telefoons in hun aanbod. Denk maar aan de Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro en sinds kort de goedkopere Motorola Moto g 5G Plus.

De iPhone 12 biedt wellicht ook meer variatie. Er worden vier iPhone-12-modellen verwacht met geheel nieuwe ontwerpen, de snellere A14-chipset, OLED-displays op alle formaten en een drievoudige camera met 3D-toepassingen.

Redenen voor de vertraging van de iPhone 12

Wanneer Apple een iPhone vertraagt (of beperkter beschikbaar maakt), wijst dat meestal op een probleem met de supply chain. De iPhone X, die in oktober 2017 werd gelanceerd, en de moeilijk te vinden Jet Black iPhone 7 hadden dit probleem ook.

Maar de reden voor de vertraging van de iPhone 12 kan liggen bij de druk van buitenaf. Apple CEO Tim Cook legde tijdens de call uit dat veel van de iPhone SE 2020-telefoons werden verkocht aan consumenten die hadden gewacht om te upgraden van oudere apparaten. Het is mogelijk dat klanten niet klaar zijn om hun vlaggenschip smartphones te upgraden terwijl ze binnen vastzitten in economische onzekerheid. Het is daarnaast onduidelijk hoe een goedkopere iPhone die in het midden van het jaar is uitgebracht, de verkoop van de iPhone later in het jaar zou kunnen beïnvloeden.

Bovendien blijven veel Apple winkels over de hele wereld gesloten, waarbij verschillende locaties in de VS na een tijdelijke heropening in juli opnieuw moesten sluiten. De CEO van Apple, Tim Cook, merkte op dat dit gevolgen heeft voor de verkoop van bestaande apparaten.

Tijdens de call zei Cook ook dat de gevolgen van de gesloten winkels reeds zijn waargenomen. Hij haalde aan hoe mensen bij de Apple Watch verschillende bandjes willen uitproberen om te zien hoe ze passen. Met andere woorden, verwacht de Apple Watch 6 pas als je er een kunt passen in een winkel bij jou in de buurt.