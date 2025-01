Roborock's nieuwe robotstofzuiger heeft een mechanische arm die je sokken kan oprapen (en misschien met je kat kan spelen)

Robotstofzuigers worden steeds slimmer, en de beste robotstofzuigers van vandaag kunnen allerlei magische dingen doen. Helaas zitten deze innovaties vaak in de software, waardoor ze soms wat verloren gaan bij de gemiddelde consument. Dat is echter niet het geval bij de Roborock Saros Z70 die beschikt over een geheel extra "arm".

Ja, de Saros Z70, die officieel werd onthuld op CES 2025, heeft een intrekbare robotarm die jouw spullen kan opruimen. Deze arm, de OmniGrip 1.0, is de eerste in zijn soort op een robotstofzuiger voor het grote publiek.

We kregen een maand geleden al een exclusieve preview van de Z70 en het was erg interessant. De robot ziet er op het eerste gezicht uit als een gewone robotstofzuiger, behalve dan een mysterieuze glanzende klep op de bovenzijde. Op commando opent deze klep zich, en daaruit verschijnt een mechanische arm met een grijper aan het uiteinde. Vervolgens speurt de robot naar objecten die hij moet opruimen, zoals sokken of schoenen, pakt ze op en verplaatst ze naar een nieuwe plek. Deze grijper kan zowel horizontaal als verticaal uitrekken en draaien om zijn "prooi" te bereiken.

Roborock Saros Z70 Demo - YouTube Watch On

Je kunt in de app standaardgedrag instellen, zodat je bijvoorbeeld kunt aangeven dat alles wat de robot herkent als een sok naast je wasmand moet worden geplaatst. Op dezelfde manier kunnen achtergelaten schoenen worden verplaatst naar een specifieke schoenenhoek, en hetzelfde geldt voor kleding of afval.

Dit is niet alleen handig omdat het een taak minder, maar het zorgt ook voor een grondigere schoonmaak. De robot heeft immers een vrijgemaakte vloer om te stofzuigen.

(Image credit: Future)

Als het idee van autonome robots met grijparmen je ongemakkelijk maakt, wees gerust: Roborock heeft een aantal veiligheidsfuncties ingebouwd. Alle functionaliteit van de OmniGrip 1.0 is standaard volledig uitgeschakeld. De eigenaar moet via de app precies aangeven hoe de arm moet werken. Jij bepaalt met welke objecten de OmniGrip mag omgaan en waar deze naartoe moeten. Als je dat niet instelt, blijft de arm permanent verborgen.

Er is een kinderslot en noodstopknop, en de grijper heeft een relatief zachte grip: het maximale gewicht dat hij kan dragen is blijkbaar vergelijkbaar met dat van een paar schoenen. Dat betekent dat zelfs als de robot zou proberen je kat mee te nemen (en om duidelijk te zijn: dat zou niet moeten gebeuren), hij dat niet zou kunnen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Over katten gesproken: Roborock werkt naar verluidt aan een functie waarmee de Saros Z70 daadwerkelijk met je kat kan spelen terwijl jij niet thuis bent. Mits de kat daar natuurlijk zin in heeft.

CES staat altijd bol van de bizarre technologie, dus je zou het kunnen vergeven worden als je denkt dat dit niet meer is dan een prototype die altijd een prototype zal blijven. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Prototypes voor consumenten gaan deze maand in de verkoop, modellen voor de detailhandel staan gepland voor maart 2025 en de grote verkoop is gepland voor de eerste helft van het jaar (voor eind juni).