Samsung toont twee concepten voor een tri-fold smartphone tijdens CES

We hebben deze week tijdens CES 2025 heel veel nieuwe technologie gezien, maar veel van de gadgets die we hebben gezien zullen in de (nabije) toekomst pas worden gelanceerd. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de eerste 'tri-fold' smartphone van Samsung, maar Samsung Display heeft dus wel al twee concepten laten zien die ons een idee geven van hoe zijn eerste tri-fold Galaxy eruit kan zien.

Deze ontwerpen waren maar een paar van de displayconcepten die vertoond werden en ze zijn vastgelegd op drie afbeeldingen door CNET (via Notebookcheck). De eerste twee afbeeldingen tonen dezelfde specifieke telefoon en hoewel een beschrijving bij de derde foto suggereert dat het ook om hetzelfde toestel gaat, heeft de telefoon in die foto duidelijk een ander design voor het vouwsysteem.



Beide displays hebben twee scharnieren en drie schermdelen, maar er is één groot verschil: de telefoon in de derde afbeelding is een apparaat dat volledig naar binnen toe vouwt, terwijl het andere design een gedeelte van het hoofdscherm zichtbaar houdt wanneer dichtgevouwen.

Dat laatste design is dan ook waar Huawei voor heeft gekozen bij zijn Huawei Mate XT tri-fold smartphone. Dat model gebruikt dus in principe ook gewoon maar een enkel groot, vouwbaar display. De twee scharnieren vouwen in tegengestelde richtingen en daardoor blijft een derde van het display toegankelijk als je het toestel dichtvouwt en wil gebruiken als een normale smartphone. Een TikTok van Tom's Guide (te zien via de link naar Notebookcheck hierboven) laat zien hoe het Samsung-concept met dit design eruitziet wanneer het apparaat wordt open- en dichtgevouwen.

Eerlijk gezegd lijkt het andere concept ons iets interessanter: een vouwmechanisme dat het display volledig naar binnen vouwt. Op die manier is het kwetsbare display namelijk beschermd wanneer dichtgevouwen en is er nog steeds een los scherm aan de achterkant. Het lijkt erop dat Samsung momenteel dus nog beide opties aan het overwegen is.

Een tri-fold naast de Z Fold 7 en Z Flip 7?

Samsung heeft al een patent aangevraagd voor een echte "Z"-Fold foldable. (Image credit: US Patent and Trademark Office)

We hebben al patenten gezien die hinten naar een tri-fold die naar buiten vouwt (in een Z-vorm), maar daarnaast voorspellen verslagen vanuit de industrie ook een model dat naar binnen vouwt (U-vorm). We weten dus nog niet zeker voor welke vormfactor Samsung zal kiezen. Wie weet ontwikkelt het bedrijf wel beide varianten.

Samsung heeft tijdens CES 2025 geen aankondigingen gedaan over tri-fold smartphones, en overigens überhaupt niet over smartphones. Het feit dat deze concepten wel te zien waren in de vorm van werkende demo-modellen, suggereert dat we misschien niet heel lang meer hoeven te wachten op een tri-fold van Samsung.

Eerdere leaks suggereerden ook al dat zo'n apparaat misschien nog voor het einde van 2025 zal verschijnen. Huawei heeft ondertussen ook al laten zien dat de technologie al klaar is voor de consumentenmarkt, al zit er natuurlijk wel een flink prijskaartje aan vast: de Mate XT heeft een startprijs van 19.999 yuan (omgerekend ongeveer 2.650 euro).

Reken er maar op dat Samsungs eerste tri-fold ook erg duur zal zijn. Er is in ieder geval dus een kans dat we hem later dit jaar te zien krijgen naast de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7. Voor die tijd hebben we echter eerst nog te maken met de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie op woensdag 22 januari.