Samsung Galaxy Ring 2: nieuws, geruchten en meer

De Samsung Galaxy Ring werd begin 2024 met veel enthousiasme onthuld. Tijdens de Galaxy Unpacked-presentatie in de winter werd er naar gehint en de ring werd uiteindelijk onthuld in juli van vorig jaar en lag in oktober ook bij ons in de winkelrekken. Hierdoor is hij minder dan een jaar oud. Maar de wereld van fitness- en wearable-technologie beweegt snel en de laatste geruchten wijzen erop dat Samsung al een nieuwe versie klaar zou kunnen hebben voor lancering tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement op 22 januari.

Een volledige release lijkt onwaarschijnlijk gezien de korte levensduur van de Samsung Galaxy Ring, maar het is heel goed mogelijk dat we binnenkort een eerste hint van de volgende versie zien.

Dus wat zou de Samsung Galaxy Ring 2 ons in 2025 kunnen brengen? De huidige versie is fantastisch en overtreft de Oura Ring 4 als onze beste keuze omdat hij geen abonnement vereist, maar dat betekent niet dat er geen ruimte voor verbetering is. Hier is alles wat we tot nu toe weten over de Samsung Galaxy Ring 2 en wat we graag willen zien.

Samsung Galaxy Ring: laatste geruchten en leaks

Latest news Samsung kondigt mogelijk de Galaxy Ring 2 aan tijdens het Unpacked-evenement in januari

Kort samengevat

Wat is het? De volgende slimme ring van Samsung

De volgende slimme ring van Samsung Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk midden tot eind 2025, met een teaser in de tussentijd

Waarschijnlijk midden tot eind 2025, met een teaser in de tussentijd Hoeveel gaat het kosten? Waarschijnlijk vergelijkbaar met de huidige prijs van 449 euro. We hopen ook dat Samsung het abonnementsvrije model behoudt

Samsung Galaxy Ring: geruchten over prijs en lanceringsdatum

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Geen geruchten over prijswijziging

Mogelijke onthulling tijdens Unpacked op 22 januari

Verkoop waarschijnlijk later dit jaar

Als het gaat om releasedatum en prijsinformatie, is er nog weinig bekend over de Samsung Galaxy Ring 2. Er zijn geen geruchten of lekken die suggereren dat Samsung de huidige prijsstructuur van de Galaxy Ring zal veranderen bij het volgende model.

We verwachten daarom dat de prijs vergelijkbaar blijft met vorig jaar: 449 euro. Een cruciaal aspect van de prijs is Samsungs keuze om geen abonnementsmodel te hanteren bij de Galaxy Ring. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van de Oura Ring en iets wat we dit jaar graag opnieuw zien.

Wat de releasedatum betreft, onthulde een lek in november dat Samsung van plan is om het Galaxy Ring 2-model iets eerder te lanceren dan oorspronkelijk gepland. Dit is moeilijk te interpreteren zonder te weten wat Samsungs oorspronkelijke planning was. Een ander lek uit december 2024 suggereert dat we een "introductie" van de Samsung Galaxy Ring 2 zullen zien tijdens het Unpacked-evenement in januari, dat nu bevestigd is voor 22 januari.

Net als bij de onthulling van het originele model, is dit waarschijnlijk een eerste teaser, met een volledige onthulling later dit jaar. De Galaxy Ring werd voor het eerst getoond tijdens Unpacked en daarna opnieuw op MWC. De officiële lancering vond plaats in juli 2024, al moesten we in Nederland en België nog wachten tot oktober voor de ring te koop was. We verwachten dat de Samsung Galaxy Ring 2 een vergelijkbaar patroon zal volgen en hopen dat hij deze keer wel meteen hier beschikbaar zal zijn.

Samsung Galaxy Ring 2: design en functies

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Mogelijk dunner ontwerp

Samsung heeft een verstelbare band gepatenteerd

Grotere maten (reeds bevestigd)

Samsung zal waarschijnlijk geen radicale veranderingen doorvoeren in het ontwerp van de smart ring, dat hoe dan ook beperkt wordt door de kleine vormfactor. Toch zouden een paar interessante ontwerpwijzigingen mogelijk in de maak zijn.

Volgens dezelfde bron zal de nieuwe Samsung Galaxy Ring 2 dunner zijn dan zijn voorganger. Gelukkig zal dit niet ten koste gaan van de batterijduur, die volgens de aangeleverde informatie ook zal verbeteren. Daarnaast zouden er "meer functies" komen, hoewel de details hiervan schaars zijn.

In oktober werd onthuld dat Samsung een nieuw type smart ring heeft gepatenteerd met een verstelbare band die maatproblemen kan oplossen. De verstelbare binnenband zou van grootte veranderen, terwijl de buitenband vast blijft. Dit is waarschijnlijk nog jaren verwijderd van implementatie en is dan ook een onwaarschijnlijke toevoeging aan de Galaxy Ring 2.

In september van 2024 bevestigde een woordvoerder van Samsung reeds aan onze redactie dat er nieuwe, grotere maten komen voor de huidige Galaxy Ring. Momenteel is maat 13 de grootste en voor sommigen zit dit alsnog te strak. Samsung werkt daarom nu al aan een maat 14 en 15 voor de originele Galaxy Ring. Die extra maten zouden in de loop van het voorjaar van 2025 beschikbaar worden. We vermoeden daarom dat de Samsung Galaxy Ring 2 ook al meteen in deze twee grotere maten beschikbaar zal zijn.

Samsung Galaxy Ring 2: wat we graag willen zien

Daarmee hebben we alle concrete informatie die er is over de Samsung Galaxy Ring 2 gehad. Maar wat heeft de tweede iteratie nodig om te slagen? Na maanden van testen en gebruik zijn hier een aantal dingen die we graag zouden willen zien.

1. Circular's matensysteem

De maat van de Circular Ring 2 kan worden bepaald met een smartphonecamera, niet met een plastic maatset. (Image credit: Circular)

De Circular Ring heeft misschien niet de wereld in vuur en vlam gezet, maar de Circular Ring 2 die op CES 2025 werd onthuld, komt met een interessante upgrade op één specifiek vlak.

De fysieke plastic kits met dummy ringen in verschillende maten worden vervangen door een digitale meting die met je smartphone gebeurt. Dat is een functie die we graag op elke smart ring zouden willen zien, vooral op de Galaxy Ring 2. We hopen dan wel dat je de metingen kan uitvoeren met gelijk welke Android-telefoon en niet alleen met een recente Samsung.

2. Meer trainingsdetectie

De Oura Ring 4 kan automatisch 40 verschillende soorten activiteiten bijhouden. (Image credit: Future)

Terwijl de Galaxy Ring wandel- en hardloopdetectie biedt, biedt de Oura Ring 4 40 automatische trainingsprofielen op basis van je voorkeuren. Hij is zelfs in staat om meer uitdagende trainingsprofielen zoals roeien op te pikken.

De Galaxy Ring 2 zou zeker kunnen profiteren van meer automatische detectie. Een logische toevoeging lijkt fietsdetectie, aangezien dit reeds aanwezig op de Samsung Galaxy Watches.

3. Meer gebaren

(Image credit: Samsung)

De Galaxy Ring van Samsung biedt een beperkt aantal gebarenbedieningen, wat een belangrijk voordeel is ten opzichte van de Oura Ring-serie. We zouden graag zien dat Samsung dit uitbreidt.

Op dit moment zijn er twee gebaren beschikbaar: je kunt alarmen uitzetten (niet snoozen) of een foto of video maken met een dubbelknijpgebaar. Dit kan wel alleen als de ring gekoppeld is aan een Samsung-smartphone. Meer opties, zoals de mogelijkheid om telefoongesprekken te beantwoorden of muziek te bedienen, lijken ons wel handig.

4. Batterijduur van tien dagen

Tien dagen batterijduur is misschien veel gevraagd, maar de vijf tot zeven dagen (afhankelijk van de maat) van de Samsung Galaxy Ring kunnen niet concurreren met de acht dagen die de Oura Ring 4 haalt. Zelfs het evenaren van die batterijduur zou al een verbetering zijn, maar we hopen op dubbele cijfers. Zoals de eerder genoemde lekken suggereren, kunnen we in ieder geval enige verbetering in batterijduur verwachten bij de Galaxy Ring 2, dus laten we hopen op een flinke sprong.