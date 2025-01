Grote vingers? Geen probleem! Samsung heeft nu extra maten voor de Galaxy Ring

Wie hun gezondheid graag in de gaten houdt, maar niet graag dag en nacht een smartwatch draagt, kan sinds vorig jaar kiezen uit enkele smart rings. De introductie van de Samsung Galaxy Ring in juli van vorig jaar heeft een kleine stroomversnelling gecreëerd binnen deze productcategorie, aangezien de andere spelers start-ups en scale-ups waren. Als je een slimme ring wil dragen, moet die natuurlijk wel rond je vinger passen en daar wrong het schoentje... of ja, de ring.

Twee nieuwe maten

Bij de lancering was de Galaxy Ring beschikbaar in maten van 5 tot en met 13. Toen ik zelf aan de slag ging met de ring, had ik maat 10 en die paste precies rond mijn wijsvinger. Nu heb ik zelf geen enorm grote vingers en enkele andere journalisten, ook allemaal mannen, hadden maat 13 nodig en kregen die met moeite om hun pink. De reden hiervoor was eigenlijk vrij eenvoudig: Samsung is een Zuid-Koreaans bedrijf en blijkbaar zijn de vingers van de gemiddelde Koreaan slanker dan die van de gemiddelde Europeaan.

De keuze voor grotere maten was dan ook snel gemaakt en die zijn nu ook eindelijk beschikbaar. Er zijn twee extra maten beschikbaar in elke kleur van de Galaxy Ring, met name maat 14 en maat 15. De batterijduur van deze grote maten zou ietsje beter moeten zijn en in de praktijk zal je ruim een week verder kunnen voor de ring opgeladen moet worden. De nieuwe maten van de Galaxy Ring zullen vanaf 22 januari verkrijgbaar zijn.

Extra slaapfuncties

Samsung heeft niet alleen twee nieuwe maten voor de Galaxy Ring beschikbaar gemaakt, maar ook nieuwe slaapfuncties in Galaxy Health geïntroduceerd. Slaaptijdbegeleiding stelt optimale bed- en wektijden voor, die zijn afgestemd op de unieke slaappatronen, gewoonten en omstandigheden. Samsung Health gaat verder dan een slaapanalyse en biedt praktische inzichten voor een betere slaap. Op basis van een combinatie van je slaapkwaliteit en dagelijkse routines, krijg je aanbevelingen voor de meest geschikte slaaptijden.

De nieuwe Mindfulness-tracker biedt ten slotte de mogelijkheid om je mentale gezondheid te verbeteren en een betere nachtrust te krijgen door je stemming, ademhaling en stressniveaus te beheren. Je kan je stemmingen monitoren en de richtlijnen van Samsung Health volgen voor ademhalingsoefeningen en meditaties, allemaal gemakkelijk toegankelijk in één tracker.