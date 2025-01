5 dingen die je kunt verwachten op Samsung Galaxy Unpacked, van de Galaxy S25 Ultra tot Project Moohan

Het is officieel: Samsungs volgende Galaxy Unpacked showcase staat gepland voor 22 januari. Dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten voordat een van de meest interessante evenementen van 2025 begint.

Maar wat kunnen we specifiek verwachten tijdens de onthullingen in San Jose dit jaar? Uiteraard heeft Samsung zelf nog niets bevestigd, maar talloze lekken en geruchten hebben ons enthousiast gemaakt over de mogelijke onthulling van nieuwe Galaxy-smartphones, softwarefuncties en misschien zelfs een geheel nieuwe premium mixed reality-headset.

Hieronder hebben we vijf van de grootste aankondigingen op een rij gezet die we verwachten tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2025.

Samsung Galaxy S25 Ultra

The Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Op dit moment heeft de geheimhouding rond de Samsung Galaxy S25 Ultra meer lekken dan de Titanic en we zijn er redelijk zeker van dat deze veronderstelde opvolger van de Galaxy S24 Ultra het vlaggenschip zal worden van Samsungs volgende smartphonereeks.

Wat betreft de upgrades die de Galaxy S25 Ultra met zich mee zou kunnen brengen, wordt er gesproken over een meer afgerond ontwerp (vergelijkbaar met de Google Pixel 9 Pro XL en iPhone 16 Pro Max), een 6,9-inch display, een nieuwe 50MP ultra-groothoekcamera, 25W draadloos opladen en een nieuwe versie met 16GB RAM (in ieder geval in het 512GB-model).

Een upgrade zal vrijwel zeker de gloednieuwe (en bijzonder krachtige) Snapdragon 8 Elite-chipset, die zich al heeft bewezen in de OnePlus 13 en de Asus ROG Phone 9 Pro. De Galaxy S25 Ultra lijkt dus een zeer krachtige telefoon te worden.

Samsung Galaxy S25

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

De Galaxy S25 Ultra zal deze maand niet de enige nieuwe smartphone zijn. Het nieuwe vlaggenschipmodel zal vrijwel zeker worden vergezeld door twee basismodellen, met name de Samsung Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus.

Net als hun verwachte Ultra-tegenhanger zullen zowel de Galaxy S25 als de Galaxy S25 Plus waarschijnlijk gebruikmaken van de Snapdragon 8 Elite-chipset en een meer afgerond ontwerp hebben dan hun voorgangers. Er is een kleine kans dat Samsung in sommige regio's de Exynos 2500 zal inzetten, maar daarover zijn de geruchten en lekken het niet eens voorlopig. Andere geruchten wijzen op upgrades zoals 12GB RAM voor alle configuraties en ondersteuning voor Qi2 magnetisch draadloos opladen.

Interessant genoeg hebben we ook gehoord over een mogelijke Samsung Galaxy S25 Slim, die wellicht dit jaar tijdens Galaxy Unpacked wordt onthuld. Bronnen zijn echter verdeeld over wanneer dit model zal verschijnen. Als Samsung inderdaad een slankere versie van het basismodel aankondigt in januari, is de kans groot dat deze pas later in het jaar beschikbaar zal zijn. Toch is het spannend om te bedenken dat er in San Jose een smartphone-gerelateerde verrassing in de maak zou kunnen zijn.

Galaxy AI

Circle to Search op de Galaxy S24 Ultra (Image credit: Samsung)

Samsung zet groots in op AI-marketing voor de aankomende Galaxy Unpacked showcase, wat erop wijst dat er grote Galaxy AI-upgrades op het programma staan. De begeleidende tekst bij de aankondiging van het evenement luidt: “Maak je klaar voor AI die natuurlijker en intuïtiever is. De volgende evolutie van Galaxy AI komt eraan en zal de manier waarop je dagelijks met de wereld omgaat veranderen. De nieuwe Galaxy S-serie staat op het punt opnieuw de standaard te zetten voor mobiele AI-ervaringen, nu en in de toekomst.”

Met andere woorden, het lijkt erop dat er enkele grote nieuwe softwarefuncties worden onthuld naast de eerder genoemde telefoons. Daaronder zal vrijwel zeker een grote upgrade voor Samsungs Bixby-spraakassistent zitten. De prominente leaker @UniverseIce beweert dat Galaxy Unpacked zal laten zien hoe Samsung Apple laat zien wat toonaangevende AI is en dat veel nieuwe AI-functies van de S25 nog niet zijn gelekt.

Samsung Galaxy Ring 2

De oorspronkelijke Galaxy Ring werd aangekondigd op Galaxy Unpacked 2024 (Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy Ring werd vorig jaar al heel kort getoond tijdens het Unpacked-evenement in januari en werd pas in juli volledig uit de doeken gedaan. Maar volgens berichten zou Samsung hetzelfde trucje kunnen herhalen met de Samsung Galaxy Ring 2 tijdens het Unpacked-evenement van dit jaar.

We verwachten natuurlijk niet veel details (of beelden) van deze mogelijke opvolger. Naar verluidt zal Samsung ons tijdens Unpacked een "introductie" geven van de Galaxy Ring 2, met geruchten over nauwkeurigere sensoren, verbeterde AI en een betere batterijduur.

Project Moohan

Samsungs Project Moohan mixed-reality headset (Image credit: Google)

Project Moohan, Samsungs mixed-reality-headset en "het eerste platform dat volledig is gebouwd voor het Gemini-tijdperk", werd technisch gezien afgelopen december aangekondigd. Toch bestaat de kans dat Samsung tijdens Unpacked de aanwezigen de mogelijkheid biedt om het Android XR-product (of een versie daarvan) zelf uit te proberen in San Jose.

Project Moohan is nog steeds slechts een developerskit, maar Google en Samsung hebben bevestigd dat "de eerste producten gebaseerd op dit platform in 2025 worden gelanceerd". We hopen dus dat er een (bijna) finaal product klaarstaat.