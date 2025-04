Fitbit-gebruikers genieten van grote app-update en kunnen hun account langer houden

Goed nieuws voor Fitbit-gebruikers: het bedrijf heeft de gezondheidsstatistieken in de app vernieuwd en gebruikers kunnen hun Fitbit-accounts nog wat langer behouden. De hoognodige refresh van de Fitbit-app werd gespot door 9to5Google, dat een reeks grote veranderingen in de app zag. Er is een nieuwe homepagina die je gezondheidsgegevens toont in vergelijking met je persoonlijke doel.

Fitbit heeft ook de lay-out met de twee tabbladen "Vandaag" en "Trends" overboord gegooid. De Vandaag-pagina toont nu je statistieken, persoonlijke doelen en een strakkere lijst met je ademhalingsfrequentie, bloedzuurstof, hartslag in rust, hartslagvariabiliteit en variatie in huidtemperatuur.

Als je op een van deze statistieken tikt, krijg je de gebruikelijke trendgrafieken te zien met weergaveopties per week, maand en jaar in plaats van per 7, 30 en 90 dagen.

Fitbit-accounts blijven langer bestaan

(Image credit: Future)

Naast de nieuwe app heeft Google ook aangekondigd dat de deadline voor het overstappen naar een Google-account wordt verlengd tot 2026. Google zegt het volgende aan Fitbit-gebruikers: “Zoals we eerder hebben gedeeld, is Fitbit nu onderdeel van Google en Fitbit-gebruikers moeten overstappen op Google-accounts om Fitbit te kunnen blijven gebruiken. Als je Fitbit wilt blijven gebruiken, moet je voor 2 februari 2026 overstappen op een Google-account. Als je een Gmail-account gebruikt om je aan te melden bij Fitbit, moet je ook overstappen op een Google-account.”

In 2022 bevestigde Google dat accounts in 2025 zouden verdwijnen. Hoewel we eerder geen specifieke datum hadden, is dit zeker een verlenging van die deadline. Google kondigde eerder al aan dat het de Fitbit-smartwatches (de Versa- en Sense-series) zou stopzetten en dat de Google Pixel Watches die plaats zouden innemen. Ook de webshop van Fitbit is inmiddels verplaatst naar de Google Store.