Xiaomi onthult vijf nieuwe telefoons in Redmi Note 14 Series

Xiaomi kondigt vandaag de internationale lancering van de Redmi Note 14 Series aan. Deze nieuwste line-up omvat vijf apparaten die Redmi Note naar een hoger niveau tillen: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G en Redmi Note 14. Uitgerust met een AI-camerasysteem met hoge resolutie, uitmuntende duurzaamheid en een indrukwekkende prestaties, wordt de Redmi Note 14 Series geleverd met een brede range van upgrades om functies van flagship niveau naar een breder publiek te brengen.

Leg de momenten van het leven vast in buitengewone details met krachtige AI-camerasystemen

Prijs en beschikbaarheid De Redmi Note 14 Series is vanaf 15 januari te koop in Nederland en België. De Redmi Note 14 Pro+ 5G is verkrijgbaar met 12GB+512GB voor €529,90. De Redmi Note 14 Pro 5G is verkrijgbaar met 12GB+512GB voor €449,90. De Redmi Note 14 Pro is verkrijgbaar met 12GB+512GB voor van €349,90. De Redmi Note 14 5G is verkrijgbaar met 8GB+256GB met een adviesprijs van €299,90. De Redmi Note 14 is verkrijgbaar met 8GB+256GB voor een adviesprijs van €249,90.

Het camerasysteem van de Redmi Note 14 Series is ontworpen voor fotografie van flagship niveau. De Pro-varianten lopen nog verder voorop met een krachtig 200MP AI-camerasysteem met optische beeldstabilisatie (OIS) van professionele kwaliteit, waardoor gebruikers ongelooflijke details kunnen vastleggen. Bovendien bieden de geavanceerde zoomopties uitzonderlijke veelzijdigheid - van het vastleggen van de kleinste details met 2x en 4x optical-grade lossless zoom, tot het bereiken van verre onderwerpen met tot 30x digitale zoom op de Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G, en het ontdekken van nieuwe creatieve mogelijkheden met 20x digitale zoom op Redmi Note 14 Pro. Redmi Note 14 en Redmi Note 14 5G zijn op hun beurt uitgerust met een 108MP AI-camerasysteem dat levendige kleuren en scherpe details levert, waardoor fotografie van hoge kwaliteit toegankelijk wordt op elk prijspunt in de gehele Series.

Om de fotografie-ervaring verder te verbeteren, zijn de camera's aan de voorkant van de Redmi Note 14 Series geüpgraded naar minimaal 20 MP. Vooral Redmi Note 14 Pro blinkt uit met zijn 32MP camera aan de voorkant. De camera's aan de voorkant maken het gemakkelijker dan ooit om iedereen in een groepsselfie vast te leggen, dankzij de doordachte 0.8x wide-angle zoom over de hele Series.

De Redmi Note 14 Series is ontworpen om een complete fotografie-ervaring te bieden, waarbij geavanceerde prestaties worden gecombineerd met intuïtieve veelzijdigheid. Hierom zijn verschillende creatieve functies geïntroduceerd, zoals Dynamic shots, die elk beeld tot leven brengen met subtiele bewegingen, en Dual video, waarmee gebruikers tegelijkertijd kunnen opnemen met zowel de camera aan de voor- als achterkant om meerdere perspectieven vast te leggen.

Bewerken is ook getransformeerd op de Pro-modellen met geavanceerde AI-functies, zoals AI Image Expansion, dat de achtergrond uitbreidt voor een meer meeslepende opname, en AI Erase Pro welke het eenvoudig verwijderen van ongewenste objecten mogelijk maakt zonder apps van derden. Naast AI Erase beschikken de basismodellen ook over AI Sky om achtergronden eenvoudig te verwisselen. Deze naadloze integratie van AI-tools² verbetert de kwaliteit van foto's en stroomlijnt het bewerkingsproces, waardoor resultaten van professioneel niveau binnen handbereik komen.

Sterk en veerkrachtig, ontworpen voor het dagelijks leven

De Redmi Note 14 Series is ontworpen om te voldoen aan de eisen van het dagelijks leven dankzij de robuuste val-, spat- en krasbestendigheid. Dit begint met een All-Star Armor Structure voor verbeterde valbestendigheid in de Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G, deze structuur bestaat onder andere uit een krachtige aluminium composiet frame, energieabsorberend schuim en polymeer buffermateriaal. Ondertussen geeft het Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-display de Pro-modellen een extra boost in krasbestendigheid. Dit wordt gecombineerd met een Corning® Gorilla® Glass 7i of vegan leather cover op Redmi Note 14 Pro+ 5G voor extra zekerheid. Voor de rest van de Series biedt Corning® Gorilla® Glass 5 het display solide bescherming, wat bijdraagt aan een sterk en veerkrachtig ontwerp in de hele line-up.

Naast val- en krasbestendigheid is de Redmi Note 14 Series ook ontworpen om bestand te zijn tegen de elementen. Met een IP68 certificering bieden Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G uitzonderlijke bescherming tegen stof en water, waardoor ze ideaal zijn voor wat de dag ook brengt - of dat nu onverwachte regen is of een ruig avontuur. Zowel Redmi Note 14 Pro als Redmi Note 14 5G genieten van een IP64 certificering, die bescherming biedt tegen stof en spatten. Redmi Note 14 beschikt over een IP54 certificering voor spat- en stofbestendigheid. Bovendien heeft de hele line-up een geoptimaliseerd display om een verhoogde responsiviteit en nauwkeurigheid van aanraakinvoer te garanderen, zelfs in natte of vettige omstandigheden. Met al deze uitmuntende duurzaamheidsfuncties is de Redmi Note 14 Series klaar om alles aan te kunnen wat het leven te bieden heeft.

Kom gemakkelijk de dag door met vloeiende prestaties

De Redmi Note 14 Series biedt robuuste prestaties en een lange batterijduur. Dankzij de geavanceerde chipsets kunnen deze apparaten moeiteloos multitasken. Van videogesprekken tot gamen en alles daartussenin. Het model van de hoogste categorie, Redmi Note 14 Pro+ 5G, is uitgerust met de debuterende, geavanceerde 4nm Snapdragon® 7s Gen 3-processor, die snelheid en reactiviteit brengt. Gepaard met de 5110mAh-batterij met 120W HyperCharge houdt je kracht van begin tot eind. De high-density batterij van Redmi Note 14 Pro+ 5G, ontworpen om extreme omstandigheden aan te kunnen, functioneert ook bij temperaturen tot -20°C en levert een betrouwbare ervaring, zelfs in omgevingen onder het vriespunt - perfect voor gebruikers die in elke omstandigheid verbonden moeten blijven.

De Redmi Note 14 Pro 5G en andere modellen zijn voorzien van de MediaTek Dimensity 7300-Ultra en MediaTek Helio G100-Ultra chipsets, die een soepele ervaring bieden voor gamen, streamen en snel schakelen tussen apps. In combinatie met grote batterijen van 5110mAh tot 5500mAh, zorgen deze apparaten ervoor dat je de dag doorkomt zonder onderbrekingen, of je nu een werkproject afrondt of ontspant met je favoriete Series.

Naast de pure batterijcapaciteit zijn alle modellen voorzien van long-cycle batterijen die zijn ontworpen voor betrouwbaarheid op lange termijn en tot 80% van hun capaciteit behouden na 1.600 laadcycli. Om de levensduur van de batterij verder te verlengen, werken Smart Charging en big-data-based aging prediction samen, waardoor het laadproces wordt geoptimaliseerd en de batterijgezondheid proactief wordt onderhouden voor consistente prestaties. Bovendien bevatten alle Pro-modellen een quick turn-on-functie, die het gemak biedt om binnen enkele seconden na het leeglopen van de batterij op te starten.

Om de prestaties naar een hoger niveau te tillen en ervaring te verbeteren met gepersonaliseerde interacties, is Google Gemini beschikbaar in de hele Series. Bovendien stelt Circle to Search, te vinden op Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G, gebruikers in staat om sneller naar informatie om hen heen te zoeken, waardoor alledaagse taken eenvoudiger en sneller worden.

In een wereld waar verbonden blijven belangrijker is dan ooit, is de Redmi Note 14 Series ontworpen om prestaties en efficiëntie in evenwicht te brengen en de hele dag door te gebruiken met het gemak van snel opladen wanneer dat het meest nodig is.

Meeslepend kijkervaring met een geavanceerd oogzorgdisplay

Met een levendig 120Hz oogzorgdisplay biedt de Redmi Note 14 Series een meeslepende ervaring via vloeiende overgangen die content tot leven brengen, of je nu door sociale media scrolt, video's bekijkt of games speelt. Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G brengen de ervaring nog verder door een scherpe 1.5K-resolutie te bieden die elk detail laat knallen.

Dankzij de oogzorgtechnologie is langdurig gebruik comfortabeler. Het display minimaliseert de blootstelling aan blauw licht met TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free en Circadian Friendly certificeringen op alle apparaten. Dit zorgt voor een aangenamere ervaring tijdens late avonduren werken of lange streamsessies. De ervaring blijft net zo plezierig wanneer je naar buiten gaat, met het display op Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G dankzij de piekhelderheid van 3000 nits. Een helderheid die aanzienlijk hoger is dan de vorige generatie. Hierdoor blijft content helder, en geniet je van levendige en een meeslepende kijkervaring, zowel 's nachts als in het felle daglicht.

Met de Redmi Note 14 Series levert Xiaomi een opmerkelijke mix van krachtige prestaties, verbluffende fotografie en robuuste duurzaamheid, allemaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van het moderne leven. Van de camerasystemen met hoge resolutie en geavanceerde AI-tools tot het robuuste stof- en waterbestendige ontwerp, krachtige prestaties en een lange batterijduur, de Redmi Note 14 Series zet een nieuwe standaard in zijn categorie door premiumfuncties naar een breder publiek te brengen en uitzonderlijke waarde te bieden in elk aspect.