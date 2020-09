iPhone 12 Pro Max benchmark doet teleurstellende prestaties vermoeden

iPhones scoren altijd hoog bij benchmarks, die dienen om de kracht van een smartphone te testen. Gewoonlijk presteren de toestellen van Apple beter dan de beste Android-smartphones, maar de iPhone 12-reeks kan wel eens een uitzondering zijn.

Dat is omdat een vroege iPhone 12 Pro Max-benchmark zo te zien is verschenen op AnTuTu, zoals gespot door lekker @Universelce, en het scoort lager dan smartphones die lopen op de Snapdragon 865 Plus (wat de top chipset is die gebruikt wordt in Android-toestellen, zoals de van de Samsung Galaxy Z Fold 2).

Los daarvan is de score slechts 9% hoger dan die van de iPhone 11 Pro Max. Dit is ondanks het feit dat de iPhone 12 Pro Max een nieuwe chipset heeft, vermoedelijk de A14 Bionic, die Apple recent heeft getoond in de iPad Air 4.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPoSeptember 17, 2020

We moeten hier een paar dingen opmerken. Om te beginnen zijn benchmarks van voor een release niet altijd representatief, want ze kunnen plaatsvinden op onafgewerkte toestellen. Er is ook de mogelijkheid dat deze benchmark op een of andere manier is vervalst.

Plus, in een antwoord op de tweet van @Universelce antwoordde Ishan Agarwal (een andere lekker) dat iPhones het doorgaans niet zo goed doen in AnTuTu als in andere benchmarks (zoals Geekbench), dus dat zou de lagere scores dan de Snapdragon 865 Plus kunnen verklaren, maar het helpt niet in de vergelijking met de iPhone 11-reeks.

@Universelce suggereert dat de verbazend lage scores ook kunnen liggen aan de nieuwe A14 Bionic-chipset die zich focust op het verlagen van de energieconsumptie en warmte, en het verbeteren van de AI-prestaties, in plaats van het brengen van meer kracht.

Wat het antwoord ook moge zijn, het slechte nieuws eindigt niet hier, nadat Digital Chat Station (nog een andere lekker) claimt dat het feit dat de UX (gebruikerservaring)-score van de iPhone 12 Pro Max bijna identiek is aan die van de iPhone 11 Pro Max wil zeggen dat de refresh rate nog altijd slechts 60Hz is.

Dat ligt in de lijn met andere recente geruchten, maar er waren toch suggesties dat Apple het kon opkrikken tot 120Hz, waarmee het op hetzelfde niveau zit als Android-rivalen. Dus dat ziet er zeer onwaarschijnlijk uit.

We moeten nu wel zeggen dat zelfs als de benchmark klopt, de iPhone 12 Pro Max nog altijd een heel krachtige smartphone is. Het is gewoon misschien niet de meest krachtige van dit jaar. We zullen het snel te weten komen, want Apple zal waarschijnlijk de iPhone 12-reeks ergens in oktober onthullen.

