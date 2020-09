Op basis van onze beperkte tijd met de Galaxy Z Fold 2 blijkt dat Samsung alle klachten van gebruikers over de originele Fold heeft aangepakt. Het is nog steeds een premium toestel met een specifieke doelgroep, maar de grotere schermen en betere software maken het een aantrekkelijker pakket voor diegenen die een vouwbare smartphone willen.

De eerste generatie vouwbare telefoons kwam vorig jaar aan en over geen enkele werd meer gesproken dan over de Samsung Galaxy Fold. Het was de eerste mainstream (ondanks het oogverblindende prijskaartje) vouwbare telefoon die wereldwijd te koop was. Hoewel er aanvankelijk enkele problemen waren met de bouwkwaliteit waardoor de lancering werd uitgesteld, ging het toestel in september van vorig jaar toch in de verkoop.

Terwijl de originele Fold een spannend product was, had het genoeg problemen met functies en ontwerp, naast de eerder genoemde constructieproblemen.

Met zijn opvolger blijkt dat Samsung alle feedback ter harte heeft genomen en met een product is gekomen dat in bijna alle opzichten beter is, de Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Samsung Galaxy Z Fold 2 prijs en lanceringsdatum

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is vanaf vandaag te bestellen als pre-order in zowel Nederland als België bij de meeste retailers. Het toestel heeft een richtprijs van 1999 euro, wat verrassend genoeg goedkoper is dan het origineel dat 2020 euro kostte. De smartphones zullen uiteindelijk geleverd worden op 18 september.

Er is slechts één configuratie beschikbaar met 256GB interne opslag (niet uitbreidbaar). We zijn bovendien erg blij dat Samsung hier voor de Snapdragon 865 Plus heeft gekozen, aangezien die sneller is dan de Exynos 990 chipset in de Galaxy Note 20 Ultra.

Design en display

(Image credit: TechRadar)

In de wereld van de foldables heb je telefoons die naar binnen vouwen, zoals de Galaxy Fold, en telefoons die naar buiten vouwen, zoals de Huawei Mate Xs. Hoewel niet te ontkennen valt dat de schermen op naar binnen vouwbare apparaten beter beschermd zijn, vonden we de Mate XS, die kort na de originele Fold werd gelanceerd, handiger, omdat hij een veel groter 6,6-inch scherm aan de buitenkant had wanneer hij was opgevouwen dan het 4,6-inch display van de Fold.

Hoewel de Galaxy Z Fold 2 nog steeds naar binnen is gevouwen, heeft Samsung het scherm enorm vergroot tot 6,2 inch. Dit is gedaan door de Fold 2 breder te maken en het scherm helemaal over de voorkant van de smartphone uit te rekken. Dit maakt het gebruik van de Fold 2 in opgevouwen toestand zeker veel praktischer, en je hoeft de telefoon niet meer voor bijna alles te openen. Het scherm mag dan wel ongemakkelijk lang en smal zijn, maar voor een kort antwoord op een WhatsApp-berichtje is het zeker bruikbaar.

De Fold 2 is iets zwaarder dan de originele Fold, maar dat gewicht helpt om het wat meer premium te laten voelen in je hand. Hij is ook iets dunner dan de originele Fold.

De hoeken zijn nu minder afgerond, waardoor de Fold dichter bij de Note 20 Ultra komt qua ontwerp en de camera's op de achterkant hebben ook een gelijkaardig design. Het camerablok steekt hier wel iets minder ver uit en is eveneens iets dunner.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Ook is de Fold 2, net als de nieuwe Notes en andere recente Samsung toestellen, verkrijgbaar in de opvallende Mystic Bronze kleur, met een matte afwerking die bestand is tegen vingerafdrukken. De andere optie Mystic Black en is minder opvallend, maar wel een ware vingerafdrukmagneet.

Samsung heeft een vingerafdruksensor geïntegreerd in de aan/uit-knop die aan de rechterkant van het toestel zit als het opgevouwen is, zoals in het origineel. Dit betekent dat de volumeknop iets lager zit.

Wie zijn Galaxy Z Fold 2 wil personaliseren, kan de kleur van het scharnier laten aanpassen bij zijn bestelling. Je keuze van de scharnierkleuren zijn rood, blauw en goud.

Waar je een groot verschil zult merken is bij het openen en sluiten van de Fold 2. Het CAM-scharnier van de Fold 2 voelt stevig aan in elke hoek en net als bij de Z Flip zitten er nu borstels in het scharnier om stof en vuil weg te houden. Het geheel is echter niet waterbestendig, dus een ongelukkig val in de afwasbak kan dodelijk zijn.

Het binnenste scherm heeft nu dezelfde UTG (Ultra Thin Glass) laag als op de Z Flip, waardoor het wat prettiger aanvoelt om te gebruiken dan het scherm op de originele Fold. Dit scherm is ook iets groter dan de Fold's met 7,6 inch en heeft een snelle refresh rate van 120Hz, voor soepeler scrollen en meer vloeiende graphics. De combinatie van het grotere scherm, geen notch en 120Hz maakt dat de Fold 2 aanvoelt als een substantiële upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Een ander pluspunt is dat er nu een extra screenprotector is aangebracht op beide schermen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Specs en camera's

De Galaxy Z Fold 2 5G wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor gekoppeld aan 12GB RAM, waardoor hij snel genoeg is voor alles wat je met de telefoon moet doen. Als die specificaties bekend klinken, is dat omdat ze hetzelfde zijn als die van de Galaxy Note 20 Ultra in de VS.

Onze enige klacht hier is de opslag van 256GB die je niet kan uitbreiden met een geheugenkaart.

De Fold 2 heeft drie camera's, die linksboven aan de achterkant van het toestel zitten en die allemaal voorzien zijn van 12MP-sensoren. De primaire camera is f/1.8, en ondersteunt dual-pixel-scherpstelling, waardoor hij zelfs bij weinig licht snel en responsief is. De telefotocamera kan 2x optisch of 10x hybride inzoomen en het trio wordt afgerond met een 12MP-groothoekcamera.

Daarnaast zijn er nog twee selfiecamera's van 10MP. De ene camera zit centraal in het buitenste display en is even klein als bij de Galaxy Note 20 Ultra. Binnenin zit de selfiecamera aan de rechterkant in een iets grotere punch-hole. Alsof dat nog niet genoeg selfiemogelijkheden zijn, kan je de camera's achteraan de Galaxy Z Fold 2 ook makkelijk gebruiken voor selfies. Klap de telefoon volledig open, gebruik de camera's achteraan en via enkele tikjes in de camera-app kan je jezelf zien in het display aan de buitenkant.

(Image credit: Future)

Het feit dat je de camera's kunt gebruiken wanneer de Fold 2 gedeeltelijk is uitgevouwen, in portret- of landschapsmodus, betekent ook dat je langere belichtingen of timelapses kunt vastleggen zonder dat je je telefoon op een statief moet zetten.

De camera-app ondersteunt de Pro-Video-modus die in de Note 20-serie is geïntroduceerd en je kunt een externe microfoon aansluiten voor een betere geluidskwaliteit.

Software

Fabrikanten staan met vouwbare telefoons voor een dubbele uitdaging: ze moeten er niet alleen voor zorgen dat de hardware werkt, en dat het ontwerp aantrekkelijk is, maar ze moeten er ook voor zorgen dat het besturingssysteem en de apps geoptimaliseerd zijn voor het opvouwbare ontwerp. Het goede nieuws is dat Samsung hier in het jaar sinds de lancering van de originele Fold vooruitgang heeft geboekt.

De Galaxy Fold 2 ondersteunt drie toestanden: gevouwen, halfgevouwen en uitgevouwen en samen met verschillende weergaveopties kan je de Fold gebruiken als een telefoon in gevouwen modus, een tablet in uitgevouwen modus en als een hybride in halfgevouwen modus.

Samsung introduceerde de halfgevouwen of flexibele modus met de Galaxy Z Flip. In deze modus wordt het binnenste scherm twee afzonderlijke schermen, waardoor de inhoud op het ene en de relevante app-besturingselementen en instellingen op het andere scherm kunnen worden weergegeven.

In het geval van de camera-app kan je bijvoorbeeld de live-weergave van je scène of onderwerp op het ene scherm weergeven en de bedieningselementen van de camera (evenals de preview van beelden) op het andere scherm, terwijl je bij het bekijken van een video op YouTube de bedieningselementen van het afspelen op een apart scherm kunt laten staan, zodat het andere vrij is voor de inhoud.

In een tablet-toestand kan je apps hebben met meerdere vensters en kan je zelfs bestanden/afbeeldingen van de ene app naar de andere verslepen. Dit werkt vooral goed met programma's van Microsoft en Samsung zelf. Open de galerij en je mail-app en je kan afbeeldingen meteen als bijlage toevoegen door ze te verslepen.

Je kan in totaal drie apps tegelijk openen en daarboven nog apps laten "zweven" in een venster. In het snelmenu aan de zijkant kan je ook app-combinaties opslaan waarmee je maximaal drie apps tegelijk in split-screen modus kan opstarten.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Vroeg verdict

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Z Fold 2 ziet eruit als een belangrijke en indrukwekkende upgrade ten opzichte van de oorspronkelijke Fold, waarbij Samsung de feedback ter harte heeft genomen.

De telefoon is iets breder, met een veel groter scherm vooraan dat makkelijker in gebruik is, terwijl het grotere formaat en de snellere verversingssnelheid het display aan de binnenkant een waar genot maken.

Het scharnier voelt betrouwbaar en soepel aan, en samen met een licht verfrissend ontwerp betekent dit dat de Fold 2 aanvoelt als een echt premium apparaat. De specificaties zijn op hun beurt ongeveer net zo high-end.

Samsung heeft ook goed werk verricht als het gaat om software-optimalisatie, wat onder andere betekent dat de telefoon nuttiger is dan de originele Fold in flex mode. Veel apps van zowel Samsung, Google als Microsoft zijn aangepast om te werken met deze vormfactor.

Dit alles zorgt ervoor dat de Galaxy Z Fold 2 meer aanvoelt als een apart, uiterst veelzijdig en echt nuttig apparaat, in plaats van gewoon een telefoon die toevallig opvouwbaar is.