Huawei smartwatches krijgen ondersteuning voor third-party apps

De smartwatches van Huawei, zoals de Huawei Watch GT 2 Pro, zien er goed uit en hebben veel gezondheids- en fitnessfuncties, maar ze zijn toch eerder beperkt als het op lifestyle-features aankomt. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat ze geen third-party apps (die dus door andere bedrijven dan Huawei worden ontwikkeld) ondersteunen.

Daar komt echter verandering in, want Huawei heeft aangekondigd dat zijn wearables ook apps van andere ontwikkelaars zullen ondersteunen, zolang de smartwatch app via de AppGallery van Huawei draait.

Dit voegt een aanzienlijke hoeveelheid functionaliteiten toe aan de smartwatches van Huawei, en nu kunnen ze volwaardig concurreren met de wearables van Google of Apple. Deze nieuwe apps kunnen uit op maat gemaakte fitnessplatformen, muziekstreamingdiensten, kaarten en zelfs spellen bestaan.

Wanneer kunnen we meer apps zien?

De eerste third-party Huawei smartwatch app staat al live en heet Fitify. Het gaat hier om een polshorloge-versie van de mobiele fitnessapp met meer dan 5 miljoen downloads in de Google Play Store. Met deze app kan je een brede waaier aan workouts opvolgen en analyseren.

Fitify is slechts de eerste van velen, maar we zullen nog even moeten wachten alvorens we overspoeld worden met nieuwe apps. Ontwikkelaars moeten hun platformen nog verwerken in een smartwatch app. Voor apps die al Wear OS of watchOS-versies hebben, zal dit niet veel werk zijn, maar sommige ontwikkelaars zullen er wel wat werk hebben met het opbouwen van hun eerste smartwatch app.

Er bestaat dan de kans dat ontwikkelaars geen tijd en geld in het maken van een smartwatch app willen stoppen, dus we zullen nog even moeten afwachten om te zien hoeveel third-party apps voor de Huawei smartwatches er zullen opduiken.

We kunnen je alvast met zekerheid vertellen dat Huawei hiermee de positie van enkele van zijn top wearables verstevigt.