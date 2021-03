Oppo Find X3 Neo review

De Oppo Find X3 Neo is een beeldschone smartphone die op de meeste vlakken naar behoren presteert. Hij is goedkoper dan het Pro-model, maar nog altijd wat aan de prijzige kant. Tevens moet je genoegen nemen met onder meer een chipset uit 2020. Dat gezegd hebbende: bij dagelijks gebruik is het verschil in prestaties verwaarloosbaar en houd je aan het eind van de streep een sterke smartphone over, waar je nog jaren mee vooruit kunt.

Review in een notendop

De Oppo Find X3 Neo is een van de drie smartphones uit de Oppo Find X3-serie. De Neo zit tussen de goedkopere Find X3 Lite en premium Oppo Find X3 Pro in. Het is tevens de opvolger van de Oppo Find X2 Neo, welke medio 2020 op de markt is verschenen.

Ten opzichte van de Find X2 Neo is de adviesprijs een stuk naar boven geschoten, maar heel vreemd is dat niet; op vrijwel alle vlakken is zijn opvolger een verbetering. Dat begint al met het adembenemende design: de Oppo Find X3 Neo is vooral in de Galactic Silver-versie een genot om naar te kijken. Elke dag ontdek je wel een nieuwe kleur die weerkaatst wordt op de gelaagde glazen achterzijde.

Door de gebogen randen, het slanke ontwerp en relatief lichte gewicht (181 gram) is de nog altijd grote smartphone goed vast te houden met één hand, al zal je in sommige situaties af en toe terug moeten vallen op gebruik met twee handen voor extra stevigheid. Een plons in het water kan deze smartphone mogelijk fataal worden, want een IP-certificering ontbreekt.

Het grote 6,55 inch display is een Full HD+ AMOLED-display met een verversingssnelheid van 90Hz. Niet alleen spatten de kleuren van het beeldscherm af, ook is er geen deuk in de verversingssnelheid te vinden, en dat komt de gebruikerservaring ten goede. Ook de maximale schermhelderheid van 1100 nits maakt het ontzettend makkelijk om het scherm af te lezen in de zon.

De camera-opzet van de Oppo Find X3 Neo is behoorlijk uitgebreid. Er wordt gebruikgemaakt van dezelfde primaire 50MP-camera als bij de Find X3 pro, waardoor het niet als een verrassing komt dat de geschoten plaatjes zeer geslaagd zijn. De Find X3 Neo schiet levendige plaatjes met veel detail en weet zich goed staande te houden in diverse lichtomstandigheden, ook wanneer de avond valt bijvoorbeeld.

De overige camera's presteren ook vrij behoorlijk, al is de 2x optische zoom misschien wat karig vergeleken met een concurrent als de Samsung Galaxy S21. Video's opnemen is mogelijk in maximaal 4K, al geven wij de voorkeur aan 1080p vanwege de optimale beeldstabilisatie die bij deze resolutie beschikbaar is. Ook werkt de 'ultrastabiele' modus in 1080p en lijkt het alsof je video's opgenomen zijn met een statief.

Onder de motorkap zit dé high-end chipset van 2020, namelijk de Snapdragon 865. Hoewel deze chipset prima prestaties op de mat legt, vind je in deze prijsklasse ook smartphones terug met een nieuwere en iets betere chipset, zoals de Snapdragon 888 of Exynos 2100.

De batterijduur is een ander sterk punt van de Oppo Find X3 Neo. Bij regulier gebruik met een paar uur schermtijd op een dag is het zeker mogelijk om anderhalve dag te doen met één cyclus. Ook bij intensief gebruik hoef je niet bang te zijn dat de Find X3 Neo aan het einde van de dag volledig leeg is.

Zelfs als de Oppo Find X3 Neo leegraakt, laad je het beestje binnen 35 minuten weer volledig op. Het zal voor sommigen vervelend zijn dat draadloos opladen niet tot de mogelijkheden behoort, maar na 5 minuten verbonden te zijn met het vervelende kabeltje heb je weer tientallen procenten tot je beschikking.

Al met al is de Find X3 Neo dan ook een interessante smartphone. Door de ietwat hoge prijs lopen consumenten die zich richten op een scherpe prijs-kwaliteitverhouding deze telefoon voorbij, maar liefhebbers van een stijlvol design en een multifunctionele camera-opzet kunnen zomaar op slag verliefd raken.

Oppo Find X3 Neo prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find X3 Neo is op 11 maart 2021 uit de doeken gedaan tijdens een online evenement. In de presentatie maakten we ook voor het eerst kennis met de Oppo Find X3 Pro, het premium vlaggenschip, en de Find X3 Lite, welke gericht is op het goedkopere middensegment. Alle drie de smartphones zijn al in de winkel verkrijgbaar.

De Oppo Find X3 Neo kent één opslagversie van 12GB RAM en 256GB aan opslaggeheugen. De adviesprijs van de Neo bedraagt 799 euro. Daarmee is het zeker niet de scherpst geprijsde smartphone die je kunt kopen. Zo is de OnePlus 9 als grote concurrent verkrijgbaar voor 100 euro minder. Aan de andere kant is de Find X3 Neo ook weer niet zo uitzonderlijk duur als zijn grote broer, de Find X3 Pro (1.199 euro).

De Oppo Find X3 Neo is te koop in twee kleuren: Galactic Silver en Starlight Black.

Design

De designbazen bij Oppo staan bij ons al jaren bekend als ware professionals. Waar vele smartphonefabrikanten op veilig spelen, weet de Chinese fabrikant altijd wel met iets bijzonders op de proppen te komen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de eigenzinnige Find X3 Pro, is iedereen het wel eens over het design van de Oppo Find X3 Neo: de smartphone is om door een ringetje te halen.

Onze collega's uit het Verenigd Koninkrijk zijn aan de slag gegaan met de Starlight Black-versie van de Neo. De verschillende lagen zwart in combinatie met lichte glitter-effect tonen maar weer eens aan dat zwart lang niet altijd saai hoeft te zijn. Dé versie waar alle spotlights op gericht staan, dat is echter zonder twijfel het Galactic Silver-model. Het mag dan zilver heten, je ziet er bij elke blik weer een andere kleur in terug. Oppo zelf zegt dat er letterlijk duizenden kleuren in verwerkt zijn, en hoe langer we het toestel in gebruik hebben, hoe meer we daarin zijn gaan geloven.

Welke versie je ook kiest, er zit een matte afwerking met een bijzondere textuur in de achterkant verwerkt. Oppo zelf noemt de glaslaag die verantwoordelijk is voor dit alles Oppo Glow. Het beperkt eveneens de zichtbare vingerafdrukken en voelt zeer degelijk aan. Het meegeleverde transparante hoesje zorgt ervoor dat alles krasvrij blijft, maar het zorgt voor een duivels dilemma: kies je voor een beschermde maar minder indrukwekkende look óf neem je het risico en laat je 24/7 aan iedereen zien dat jij de mooiste smartphone van de ruimte hebt?

Met afmetingen van 159,9 x 72,5 x 7,99 millimeter en een gewicht van 184 gram is de Oppo Find X3 Neo een van de lichtere en 'kleinere' Android-smartphones van dit moment. Hoewel een lengte van 159,9 millimeter vergeleken met een iPhone 12 nog altijd bijzonder lang is, kan je hem wel nog enigszins gebruiken met één hand.

Door de curve van het display en de achterkant ligt de Find X3 Neo prettig in de hand. De Find X3 Neo is verder voorzien van een hoekig design, en de randjes rondom het display zijn mede daardoor iets groter dan wat je wellicht gewend bent. Zelf kunnen we de ontwerpkeuze wel waarderen.

Aan de onderkant vinden we de USB-C-poort en een enkele speaker terug, alsook de simkaartsleuf. Een koptelefooningang ontbreekt wederom. Aan de linkerzijde zitten twee volumeknoppen en aan de rechterzijde moet je zijn voor de aan/uit-knop. Boven de schermrand zit de tweede speaker verstopt (stereo geluid dus). Hoewel er bovenop het toestel niets lijkt te zitten, geeft de bovenkant een heel klein beetje licht in het donker.

In tegenstelling tot de nodige concurrenten beschikt de Oppo Find X3 Neo niet over een IP-certificering, waardoor hij officieel niet stof- of waterbestendig is. Pas dus goed op bij zwembaden en toiletten.

Display

De Oppo Find X3 Neo is uitgerust met een 6,55 inch AMOLED-display. De kleuren spatten als het ware van het scherm. AMOLED staat bekend om zijn levendige kleuren en rijke contrasten, en bij de Find X3 Neo is dat niet anders. Met een resolutie van 1080 x 2400 pixels (FHD+) kom je uit op een pixeldichtheid van 402 pixels per inch. Dat is meer dan voldoende voor een scherpe weergave. In combinatie met HDR10+ ondersteuning geniet je van je favoriete video's in hoogstaande kwaliteit.

Zoals bij zoveel smartphones tegenwoordig is er ook hier sprake van een relatief hoge verversingssnelheid. Door de beeldverversing van 90Hz ziet het scrollen door jouw social feeds en het spelen van games er behoorlijk vloeiend uit. Wat je ook doet met het toestel, de verversingssnelheid oogt zeer stabiel.

De 'Touch Sampling Rate' bedraagt 180Hz en dat is ook relatief hoog. Deze waarde toont aan hoe vaak het scherm een vingerafdruk kan registreren per seconde. In dit geval is dat vrij vaak, wat uitermate handig is bij online shooters en dergelijken.

Zoals gezegd is het display lichtjes gebogen. Dat is vrij standaard in dit segment, maar een toestel als de Samsung Galaxy S21 bewijst dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Het beeldscherm is buiten het cameragat in de linkerbovenhoek vrij van inkepingen of grove bezels. Ook mooi meegenomen: er zit standaard een screenprotector op het display.

Met de schermhelderheid van de Oppo Find X3 Neo zit het eveneens wel snor. De smartphone kan de helderheid omhoogduwen naar een verpulverende 1100 nits (volgens Oppo). In de praktijk hebben we dan ook geen enkele moeite om het display af te lezen in de lentezon. De minimale schermhelderheid is eveneens toereikend om zonder pijn aan je ogen (en met de oogcomfortmodus aan) 's avonds naar het scherm te kunnen staren.

Verder is het goed om te weten dat in het instellingenmenu je de keuze hebt om zowel warmere als koelere kleurtinten weer te geven.

Camera

Voor het betere camerawerk mag je Oppo de laatste jaren zeker niet meer uitsluiten. De Find X3 Pro schiet fantastische plaatjes en we zijn dan ook blij dat de Find X3 Neo over dezelfde primaire Sony IMX766-sensor beschikt. Deze 50MP camera wordt bijgestaan door een 16MP groothoekcamera, 13MP telefotocamera met 2x optische zoom en een 2MP macrocamera. Aan de voorzijde vinden we een 32MP frontcamera terug.

De op maat gemaakte sensor van Sony levert net als bij de Find X3 Pro uitstekend werk af. De geschoten foto's presteren verdienstelijk bij het opvangen van licht en details. De foto's zien er levendig en scherp uit. Als je inzoomt zie je dat er nog genoeg kleine details te vinden zijn, welke menig concurrent waarschijnlijk niet zo scherp op de korrel had gekregen. De kleurweergave is zoals gezegd aan de levendige kant, zonder dat de Find X3 Neo daarbij over de schreef gaat.

Wat verder opvalt is de sluitersnelheid van de Oppo Find X3 Neo: binnen een mum van tijd is de foto genomen en ook het focussen is een fluitje van een cent. De groothoekcamera presteert eveneens naar behoren. Hoewel deze camera niet zo sterk is als die van de X3 Pro, zien we dat de kleurverwerking niet te veel verschilt met de primaire camera (een probleem wat we vaker terugzien dan ons lief is).

De Oppo Find X3 Neo telefotocamera is een belangrijke troef ten opzichte van de OnePlus 9, een concurrent die enkel digitale zoom kent. Dat gezegd hebbende: de zoomprestaties van de Neo zijn zeer redelijk, maar na 5x tot 10x zoom begint het niveau toch flink te dalen. De maximale zoom bedraagt 20x en buiten een wazig plaatje van de maan zijn we niet ver gekomen met deze stand. Verwacht dus geen exceptionele zoomkwaliteiten zoals bij de Oppo Find X2 Pro of de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Een ander belangrijk vlak waar de Find X3 Neo excelleert is zonder meer het fotograferen in situaties bij weinig licht. Er is een speciale nachtmodus aanwezig die je kunt inschakelen, maar in de automatische modus activeert de smartphone indien nodig zelf al een speciale nachtmodus. Wanneer je buiten een foto maakt bij volle maan, lijkt het alsof je kiekjes zowat bij zonsondergang zijn geschoten, zonder daarbij extreem veel in te boeten op detail.

Met de macrocamera weten we ook een paar mooie plaatjes te schieten, maar we blijven ons afvragen in hoeverre een andere camera (zoals de groothoekcamera bij diverse concurrenten) dit niet ook kan. Met de 32MP-frontcamera kun je eveneens mooie, natuurlijke selfies schieten, al is er merkbaar minder detail zichtbaar bij deze sensor.

Video's opnemen is mogelijk in 4K-resolutie met maximaal 60 frames per seconde. In deze stand werkt de beeldstabilisatie echter niet zo goed meer, waardoor beelden er al snel schokkerig uitzien. Zelf geven wij de voorkeur aan 1080p met 60 frames per seconde. In deze modus kun je ook van de feature 'Ultrastabiel' gebruikmaken; deze functie zorgt ervoor dat het lijkt alsof je filmpjes zijn opgenomen met een statief als het ware. Ook bij het opnemen van video's valt ons op hoe zuiver en waarheidsgetrouw beelden eruitzien.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 17 De groothoekcamera vangt bijzonder veel op. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 17 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 17 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 17 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 17 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 17 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 17 Bij de telefotocamera is de kleurstelling duidelijk iets anders. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 17 Close-up foto met behulp van de macrosensor. (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 17 Wederom de macrosensor. (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 17 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 17 Primaire camera (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 17 Telefotocamera (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 17 Met 20x zoom krijg je de maan er nog best goed op. (Image credit: Future) Afbeelding 14 van 17 De primaire camera kan goed overweg met wisselende lichtsituaties. (Image credit: Future) Afbeelding 15 van 17 Zelfs zonder speciale nachtmodus weet de Oppo Find X3 Neo veel licht te proppen in donkere omgevingen. (Image credit: Future) Afbeelding 16 van 17 Met nachtmodus ingeschakeld. (Image credit: Future) Afbeelding 17 van 17 Met de nachtmodus lijkt dit avondplaatje eerder op een zonsverduistering. (Image credit: Future)

Specificaties en prestaties

De Oppo Find X3 Neo wordt aangedreven door de Snapdragon 865 van Qualcomm. Dit is dé high-end chipset voor Android-smartphones van 2020. De processor mag dan niet zo nieuw zijn, het blijft een van de beste chipsets op de markt. Er zijn in deze prijsklasse smartphones met een nieuwere en sterkere chipset verkrijgbaar, maar de vraag is of je dat verschil in dagelijks gebruik écht merkt.

De Oppo Find X3 Neo wordt geleverd met een flinke 12GB RAM en 256GB aan niet-uitbreidbaar opslaggeheugen. 256GB aan opslaggeheugen is doorgaans meer dan genoeg om jaren mee vooruit te kunnen, maar het blijft jammer dat Oppo afziet om gebruikers de opslagcapaciteit te laten uitbreiden via een microSD-kaartje.

In de praktijk hebben we de Oppo Find X3 Neo de nodige keren op zijn staart getrapt en onderworpen aan diverse zware games, zoals Call of Duty: Mobile en PUBG. Welk spel je ook speelt, de Oppo Find X3 Neo kan het moeiteloos aan, zo blijkt wel uit onze testperiode. Er is zelfs een speciale Game Space-modus aanwezig, die processen moet optimaliseren voor zo goed mogelijke gameprestaties. In de praktijk merken we weinig verschil, maar zonder deze modus werkt het apparaat al top.

Over de algehele prestaties van de Oppo Find X3 Neo zijn we zeer te spreken. Je kunt je zelfs afvragen of het echt de moeite waard is om als fabrikant voor de duurdere Snapdragon 888 te gaan, terwijl de Snapdragon 865 nog meer dan capabel blijkt te zijn. Aan de andere kant: mag je voor dit geldbedrag niet gewoon het beste van het beste verwachten?

In Geekbench 5 scoort de Oppo Find X3 Neo 915 in de single-core test en 3137 in de multi-core test. Niet geheel verrassend komen deze cijfers overeen met een ander Snapdragon 865-toestel als de OnePlus 8.

Door de twee ingebouwde speakers is er sprake van een stereogeluid. De Find X3 Neo kan een luid, helder geluidsniveau produceren, maar verwacht geen zware bas of iets.

Uit de doos draait de Oppo Find X3 Neo op Android 11, met daaroverheen Oppo's eigen ColorOS. Zoals met vrijwel alle schillen past ook deze het uiterlijk van de interface grondig aan. Buiten deze aanpassingen komt ColorOS met tal van interessante toevoegingen om de smartphone nog meer naar eigen hand te kunnen zetten.

ColorOS maakt gebruik van een vrij eigenzinnig design met felle kleuren, ronde app-icoontjes en vensters, en het lettertype is sans serif. Of je daarvan houdt, hangt af van je eigen smaak. Het oogt misschien wat drukker dan stock Android, maar wij zijn vooral fan van de tal van aanpassingsmogelijkheden die ColorOS biedt. Menutransities, widgets, live wallpapers, always-on schermen; vrijwel alles kun je naar jouw hand zetten. De echte tweakers onder ons zullen ColorOS kortom zeker waarderen.

Batterijduur

(Image credit: Oppo)

De Oppo Find X3 Neo wordt geleverd met een accucapaciteit van 4.500 mAh. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de Find X2 Neo, welke uitgerust is met een 4.025 mAh batterij. In de praktijk houden we het makkelijk één dag vol zonder oplader, of we de smartphone nu licht of zwaar gebruiken.

Doe je het rustig aan (met ongeveer 3 uur schermtijd), dan houdt de Find X3 Neo het zeker anderhalve dag vol op één cyclus, en dat is iets waar veel concurrenten een voorbeeld aan kunnen nemen in deze prijsklasse. Bij intensief gebruik met veel multitasken, gamen en foto's maken, weet de Find X3 Neo het einde van de dag vaak te halen met nog ongeveer 20 procent accusap over.

Het fijne aan de Oppo Find X3 Neo is dat je je totaal geen zorgen hoeft te maken over de status van je batterij. Is hij bijna leeg? Dan leg je hem even aan de lader, met de nadruk op 'even': de meegeleverde 65W adapter laadt de Find X3 Neo binnen 35 minuten volledig op. Een laadbeurt onder het tandenpoetsen voordat je deur uitgaat kan letterlijk tientallen procentpunten schelen. Een vrij ongekende luxe.

Draadloos opladen ondersteunt de Oppo Find X3 Neo helaas niet. Aangezien bekabeld laden zo bizar snel is, kun je je afvragen in hoeverre je terug zou willen vallen op een trage draadloze laadmethode, maar het blijft jammer dat Oppo die keuze niet aan de consument overlaat bij de Neo. De Find X3 Pro ondersteunt namelijk wel als een van de eerste Oppo-smartphones draadloos laden.

Moet ik de Oppo Find X3 Neo kopen?

Koop hem als...

Je vindt dat stijl best wat extra mag kosten

De Oppo Find X3 Neo is naar onze mening een van de mooiste smartphones die je op dit moment kunt kopen. Hoewel er smartphones in deze klasse verkrijgbaar zijn met iets betere specs over het algemeen, komt het merendeel niet in de buurt van het stijlvolle design van de Neo.

Je graag mooie foto's en video's schiet

Op dit prijspunt zijn er weinig camerablokken te vinden die multifunctioneler zijn en mooiere beelden schieten. Enkel de telefotocamera is wat minder spectaculair naar onze mening.

Je een smartphone zoekt met een sterke batterijduur

Niet alleen is de batterijduur behoorlijk sterk voor een krachtig toestel, ook laadt de Find X3 Neo zich binnen een recordtempo weer volledig op.

Koop hem niet als...

Je de allerbeste specs zoekt

In de praktijk werkt de Snapdragon 865 nog altijd lekker snel, maar deze chip is onderaan de streep niet zo snel als de Snapdragon 888 of Exynos 2100, chipsets waarover diverse concurrenten beschikken. Voorbeelden zijn: de OnePlus 9 en Samsung Galaxy S21.

Waterbestendigheid een must is

Er is geen officiële IP-certificering inbegrepen, waardoor we het afraden om er een plons mee in het water te nemen. Eigenlijk raden we dat bij geen enkele smartphone aan, maar zeker niet bij een toestel zonder IP-rating.