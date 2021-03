Apple Event valt mogelijk in april

Sommige evenementen van Apple vinden steeds in dezelfde periode plaats, maar dat is niet geval met het volgende dat eraan zit te komen. Een nieuw leak suggereert dat het Apple Event pas in april valt.

Deze informatie is afkomstig van bekend leaker Jon Prosser. Hij stelde eerder dat het volgende evenement van Apple op 23 maart zou plaatsvinden, en daarvoor was het volgens hem 16 maart. We twijfelen over de nauwkeurigheid van het nieuwe gerucht, want Apple houdt doorgaans haar evenementen in maart in plaats van april. Prosser meldt dat hij meer uitleg zal verschaffen op zijn Front Page Tech-kanaal op YouTube.

The event is in April. 🤦🏼‍♂️I’ll explain on FPT. RIP my eyebrows. 🥸March 17, 2021 See more

Tot Apple met meer informatie komt, zullen we deze bewering met een flinke korrel zout moeten nemen, voornamelijk omdat Prosser niet de enige bron was die maart opgaf als maand voor het evenement. Het zou ons echter niet verbazen dat het evenement naar april wordt uitgesteld, want we hebben nog helemaal geen officiële informatie mogen ontvangen.

Wat mogen we op dit Apple Event verwachten? Ook daar heerst nog veel onduidelijkheid over, maar meerdere geruchten wijzen naar de iPad Pro (2021), de langverwachte Apple AirTags en de Apple AirPods 3.

Deze drie toestellen worden het meest met dit evenement verbonden, maar sommige bronnen spraken ook over een nieuwe Apple TV en de iPad Mini 6. We kunnen bijkomende aankondigingen, zoals nieuwe Mac-hardware, niet uitsluiten.

Het is onwaarschijnlijk dat al deze toestellen op ditzelfde evenement zullen verschijnen. Ongeacht het product, een lancering van Apple is altijd spannend. Zodra we over meer informatie beschikken houden we je op de hoogte.