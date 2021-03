Apple lekt komst iOS 15 en macOS 12 updates

In een WebKit-code zijn verwijzingen naar de volgende versies van iOS en macOS opgedoken. Hiermee krijgen we het beste teken dat ze respectievelijk iOS 15 en macOS 12 zullen heten.

Deze vermeldingen werden eerst opgemerkt door 9to5Mac. Ze vormen hiermee een afwijking van de gebruikelijke aanpak van Apple waarbij er naar toekomstige software wordt verwezen als TBA (wordt nog aangekondigd). Deze verwijzingen werden door een werknemer van Apple die aan de WebKit-technologie werkt vergezeld van de boodschap “Update WKWebView getUserMedia delegate to latest proposal”.

We verwachten geen officiële aankondiging van het nieuwe besturingssysteem tot het aankomende WWDC-evenement (Worldwide Developers Conference), maar deze bevindingen suggereren dat de volgende updates dezelfde numerieke trend van Apple volgen.

Update: Apple heeft zonet officieel aangekondigd dat de volgende WWDC op 7 juni zal plaatsvinden.

De enige verrassing is dat Apple blijkbaar zijn strategie rond de naamgeving van aankomende macOS-updates verlaat. In 2020 sprong het bedrijf van macOS 10.15 Catalina naar macOS 11 Big Sur, waarmee het suggereerde dat het terugging naar zijn oude manier van naamgeven met het rondgaan door versies van jaarlijkse updates, net als bij Mac OS X.

Aangezien dat macOS 11.1 als een kleine update werd gelanceerd, hadden we het gevoel dat de volgende grote software-update de naam macOS 12 ging krijgen.

Wat we verwachten

De WebKit-code geeft weinig informatie over wat we mogen verwachten in de aankomende versies van iOS en macOS.

Het enige lek rond iOS 15 dat we tot nu toe hebben opgevangen is een gerucht dat de update enkel beschikbaar zal zijn voor de toestellen vanaf de iPhone 7. Dat houdt in dat de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en originele iPhone SE de nieuwe software dus niet krijgen.

De lijst met dingen die we graag willen zien verschijnen is echter iets langer. Siri wordt met elke nieuwe iOS-versie beter. De slimme assistent is nu al vrij goed, maar de verbeteringen die Google Assistant de voorbije jaren heeft gemaakt, suggereren dat Apple een tandje bij mag steken. We willen Siri graag sneller zien antwoorden en minder afhankelijk zien worden van webresultaten voor accurate antwoorden op vragen.

We willen ook een nieuwe update voor Apple Maps, en specifiek eentje die fietsroutes en Guides (die aanbevelingen maakt rond bezienswaardigheden) aanbiedt buiten de grote steden.

Bij macOS 12 verwachten we een betere FaceID, verbeterde notificaties en, misschien het meest belangrijke, een blijvende inzet om oudere apps te updaten zodat ze zonder problemen draaien op de nieuwe M1-chips van Apple.