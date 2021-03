iOS 14.5 beta maakt beveiligingsupgrades zonder software-update mogelijk

De nieuwste bèta voor iOS 14.5 is beschikbaar voor iPhones. Er is vrij weinig veranderd ten opzichte van vorige softwareversies, maar er lijkt wel een functie te verschijnen die vooral bedoeld is voor oudere iPhones.

Volgens 9to5Mac bevat de bèta van iOS 14.5 een nieuwe mogelijkheid om toekomstige updates te downloaden. Je krijgt namelijk de optie aangeboden om beveiligingsupdates apart te downloaden. Deze staan dus los van software-updates. Dit is belangrijk omdat je hiermee de nieuwste beveiligingssoftware op je apparaat kunt krijgen, zelfs als je niet wil upgraden naar de nieuwste software.

Nieuwe software kan voor problemen zorgen op sommige oudere apparaten. Het kan namelijk de batterijduur verminderen of het toestel slomer maken.

Apple geeft je altijd de keuze of je wel of niet wil updaten naar de nieuwste software, maar voorheen kreeg je dan ook geen beveiligingsupgrades. Daar komt nu dus mogelijk verandering in.

Geen verandering noodzakelijk

De wijziging is mogelijk handig voor gebruikers die de huidige software prettig vinden en niet willen dat deze verandert. Je kunt je dus vasthouden aan dezelfde look and feel zonder de belangrijke beveiligingsupdates te missen.

Naar verwachting zal de nieuwe iOS-update ook veel nieuwe emoji's introduceren. Het zou ook mogelijk moeten zijn om je iPhone te ontgrendelen door middel van je Apple Watch.

Wanneer iOS 14.5 verschijnt is nog niet bekend. De publieke bèta is in elk geval al beschikbaar om te dowloaden op je iPhone.