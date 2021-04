Nieuwe Apple Watch reageert mogelijk op jouw adem

Patenten zijn geweldig, omdat ze soms ideeën tonen die heel ambitieus of onwaarschijnlijk zijn. Een recent patent voor een Apple Watch is daar een prachtig voorbeeld van.

In een patent dat op 1 april door het US Patent and Trademark Office werd uitgegeven, en door Apple Insider werd opgepikt, wordt het volgende vermeldt: "Blaasbesturingsdetectie en modusomschakeling met een elektronisch toestel". Daarin zien we details rond de mogelijkheid van een Apple Watch om te reageren op "blaasbesturing".

Dit patent stelt dus dat je letterlijk op de smartwatch moet blazen, waarbij deze op verschillende manieren kan reageren, zoals het opnemen van een telefoongesprek of pauzeren van een liedje. Het komt dus op gebarenbediening neer en kan andere functies inschakelen als je bijvoorbeeld twee keer op een rij blaast.

(Image credit: Apple / USPTO)

Dit lijkt misschien vergezocht, maar zoals het patent toont, wordt de Apple Watch op een van jouw polsen gedragen. Dat houdt in dat je het toestel met slechts één hand kan bedienen. Als die hand met iets anders bezig is, zoals het dragen van zakken of vasthouden van een drankje, dan zit je met een probleem.

Je zou je stem kunnen gebruiken, maar in een stille omgeving of een moment waar je jouw stem niet wil gebruiken, is dat niet ideaal. Blazen is daarom misschien geen gek alternatief.

Dit systeem wordt ook vermeld in verband met andere draagbare toestellen, dus het is mogelijk dat een toekomstige iPhone ook door middel van jouw adem kan antwoorden. Een Apple Watch lijkt de meest logische keuze en daar richt het patent zich dan ook op.

Zullen we dit dus op de Apple Watch 7 zien verschijnen? We kunnen het niet uitsluiten, maar het is onwaarschijnlijk. Veel patenten worden nooit in de praktijk omgezet, en als het dan wel het geval is, dan neemt het wel wat tijd in beslag.

We vermoeden dat dit een van die interessante ideetjes is die nooit volledig ontwikkeld zal worden. Mocht het toch verschijnen, dan zal het waarschijnlijk pas voor de Apple Watch 8 of 9 zijn.